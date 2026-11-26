Payer son stockage une seule fois plutôt que chaque année : c’est le pari du Black Friday de pCloud, jusqu’au 28 novembre. Son pack à vie 3 en 1 passe à 579 € au lieu de 1 517 €, avec le chiffrement côté client que notre test range parmi les options payantes.
Un abonnement pour le stockage, un autre pour les mots de passe, un coffre chiffré en option : la facture récurrente grossit sans qu’on y prenne garde. pCloud propose de régler la question en une fois avec le pack à vie Premium 3 To, Encryption et Pass Premium, trois licences vendues ensemble. Le total affiché sur la page de l’offre est de 1 517 € ; il tombe à 579 €, soit 62 % de remise et 938 € d’économie. Cette campagne de Black Friday se termine le 28 novembre 2026, d’après les conditions de pCloud. Elle s’adresse à ceux qui veulent garder photos, documents et identifiants au même endroit pendant des années.
Le pack pCloud 3 en 1 à vie, avec 3 To, Encryption et Pass Premium, coûte 579 € au lieu de 1 517 € chez pCloud jusqu’au 28 novembre.
Pourquoi choisir le pack pCloud 3 en 1 ?
- Trois services, un seul paiement : Le stockage de 3 To, le coffre chiffré et le gestionnaire de mots de passe sont tous en licence à vie, donc sans renouvellement à surveiller pour chacun.
- Le chiffrement est inclus : Notre test classe le chiffrement zero-knowledge de pCloud parmi les options payantes. Ici, pCloud Encryption fait partie du pack, de quoi protéger ses fichiers sensibles côté client.
- Aucune limite d’envoi : Notre test relève des vitesses de transfert et une taille de fichier non plafonnées, utiles pour des rushs vidéo ou des images disque.
Photos, sauvegardes, mots de passe : ce que le pack couvre
Avec 3 To, le plan Premium absorbe une photothèque familiale, des vidéos lourdes et la sauvegarde d’un ordinateur. Sur mobile, l’envoi automatique copie la pellicule vers pCloud Photos, qui classe les clichés dans une chronologie. Notre test de pCloud décrit aussi une sauvegarde de dossiers sans limite de taille, tout en rappelant qu’elle ressemble plus à un miroir qu’à une archive figée.
Le pack vise surtout ceux qui comptent garder leur cloud plusieurs années : notre test situe le seuil de rentabilité d’un plan à vie 2 To autour de quatre ans face à l’abonnement annuel, et le ticket de 579 € demande ici plus de patience. Pass Premium ajoute un nombre illimité de mots de passe, le remplissage automatique et le partage chiffré. L’offre est moins pertinente si vous ne stockez que quelques gigaoctets, car des formules gratuites suffisent, ou si vous cherchez un cloud d’équipe, dont les fonctions avancées sont réservées à l’édition Business.
Face à kDrive, Proton Drive et aux clouds américains
Notre comparatif des meilleurs stockages en ligne place pCloud en tête, à 9,1/10, devant kDrive (8,7/10) et Proton Drive (8,3/10). Proton Drive reste le plus sécurisé, avec un chiffrement de bout en bout par défaut, là où pCloud réserve le sien à une option payante, ici incluse. Parmi les dix services comparés, seuls pCloud, Icedrive et Internxt vendent une licence à vie. Google Drive, OneDrive et Dropbox restent des abonnements soumis au Cloud Act américain, contrairement à la juridiction suisse de pCloud.
✅ Les points forts
- Trois licences à vie pour 579 €, soit 62 % de moins que le total affiché
- Chiffrement côté client inclus dans le pack
- Vitesses d’envoi et taille de fichier sans limite
- Hébergement possible au Luxembourg, donc dans l’Union européenne
❌ Les limites
- « À vie » signifie 99 ans de service et dépend de la pérennité de l’entreprise
- 579 € à payer d’un coup, avec un amortissement plus long que pour un plan 2 To
- Aucun audit indépendant du chiffrement publié par pCloud, selon notre test
- Offre non cumulable, remboursement possible pendant 14 jours seulement
La campagne se termine le 28 novembre 2026 ; la garantie de remboursement de 14 jours laisse le temps de juger la synchronisation.
Le pack pCloud 3 en 1 regroupe 3 To de stockage, un chiffrement côté client et un gestionnaire de mots de passe pour 579 €, là où les trois licences sont affichées à 1 517 €. Cette remise de 62 % ne vaut que si vous gardez le service longtemps, car « à vie » correspond à 99 ans et suppose que l’entreprise tienne dans la durée. Notre test attribue à pCloud 9,1/10 et la première place de sa sélection 2026, tout en notant l’absence d’audit indépendant du chiffrement.
Ce pack convient à qui veut en finir avec les abonnements de stockage et de mots de passe, et dispose de 579 € d’un coup. Il peut passer son chemin s’il stocke peu de données, s’il cherche un cloud d’équipe ou s’il veut un chiffrement de bout en bout sur tous ses fichiers sans supplément : notre test cite alors Proton Drive ou Internxt comme plus adaptés. Après l’achat, mieux vaut importer ses données depuis Dropbox, Google Drive ou OneDrive, que pCloud sait récupérer, pour juger le service avant la fin du délai de remboursement de 14 jours.
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