Avec 3 To, le plan Premium absorbe une photothèque familiale, des vidéos lourdes et la sauvegarde d’un ordinateur. Sur mobile, l’envoi automatique copie la pellicule vers pCloud Photos, qui classe les clichés dans une chronologie. Notre test de pCloud décrit aussi une sauvegarde de dossiers sans limite de taille, tout en rappelant qu’elle ressemble plus à un miroir qu’à une archive figée.

Le pack vise surtout ceux qui comptent garder leur cloud plusieurs années : notre test situe le seuil de rentabilité d’un plan à vie 2 To autour de quatre ans face à l’abonnement annuel, et le ticket de 579 € demande ici plus de patience. Pass Premium ajoute un nombre illimité de mots de passe, le remplissage automatique et le partage chiffré. L’offre est moins pertinente si vous ne stockez que quelques gigaoctets, car des formules gratuites suffisent, ou si vous cherchez un cloud d’équipe, dont les fonctions avancées sont réservées à l’édition Business.