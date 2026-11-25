Le Black Friday tombe officiellement le vendredi 27 novembre, mais Amazon a lancé ses offres plusieurs jours en avance et les prolongera jusqu'au Cyber Monday, le lundi 30 novembre. Pour les fans de LEGO, c'est souvent le meilleur moment de l'année pour s'offrir un grand set d'exposition ou boucler les cadeaux de Noël sans payer le prix fort.
Nous avons retenu dix offres qui couvrent les licences les plus recherchées, de Star Wars à Harry Potter en passant par Disney Pixar, la Formule 1, DC, Fortnite, One Piece et Pokémon. Toutes sont vendues et expédiées par Amazon, les prix barrés correspondent aux prix publics conseillés par LEGO, et la plupart des sets bénéficient du retour prolongé jusqu'au 15 janvier 2027, pratique si le cadeau ne fait pas mouche.
Black Friday LEGO : les offres folles de ce jour
- LEGO Star Wars SMART Play TIE Fighter de Dark Vador (75421) à 40,59 € au lieu de 69,99 € (-42 %)
- LEGO Star Wars U-Wing (75399) à 44,99 € au lieu de 69,99 € (-36 %)
- LEGO Disney Pixar Alien et fusée Pizza Planet (43307) à 52,99 € au lieu de 59,99 € (-12 %)
- LEGO Editions Casque de Charles Leclerc Scuderia Ferrari HP (43014) à 56,99 € au lieu de 89,99 € (-37 %)
- LEGO Harry Potter Book Nook Poudlard Express (76450) à 61,99 € au lieu de 99,99 € (-38 %)
- LEGO DC Batmobile Batman Forever (76304) à 66,99 € au lieu de 99,99 € (-33 %)
- LEGO Harry Potter Château et domaine de Poudlard (76419) à 107,99 € au lieu de 169,99 € (-36 %)
- LEGO Fortnite Chef de l'équipe Mécha (77078) à 142,49 € au lieu de 229,99 € (-38 %)
- LEGO One Piece Le Baratie (75640) à 182,39 € au lieu de 299,99 € (-39 %)
- LEGO Pokémon Florizarre, Dracaufeu et Tortank (72153) à 583,99 € au lieu de 649,99 € (-10 %)
LEGO Star Wars SMART Play : le TIE Fighter de Dark Vador qui s'anime passe à 40,59 €
C'est l'un des premiers sets de la gamme SMART Play, que LEGO présente comme sa plus grosse innovation depuis la création de la brique. La boîte embarque une SMART Brique et son chargeur, ainsi qu'un Tag qui déclenche sons et effets lumineux selon la façon dont l'enfant manipule le chasseur de Dark Vador. Avec ses 473 pièces, le vaisseau s'adresse aux enfants dès 8 ans, qui pourront rejouer les combats spatiaux de la saga avec la minifigurine du Seigneur Sith, et la brique électronique servira aussi avec les autres sets SMART Play. À 40,59 €, soit 29,40 € de moins que son prix conseillé, c'est la plus forte remise de notre sélection et une façon abordable de découvrir cette nouvelle génération de LEGO.
✅ Les points forts
- Un LEGO qui réagit au jeu : la SMART Brique et son Tag ajoutent sons et lumières pendant les parties
- Une porte d'entrée dans SMART Play : la brique et son chargeur sont inclus et resservent avec les autres sets de la gamme
- Un excellent accueil : 4,7/5 sur près de 300 avis, et plus de 700 exemplaires achetés récemment
LEGO Star Wars U-Wing : le vaisseau rebelle d'Andor descend à 44,99 €
Remis en lumière par la saison 2 d'Andor, le U-Wing est l'un des vaisseaux de l'Alliance rebelle les plus appréciés des fans. Le set de 594 pièces s'adresse aux constructeurs dès 8 ans et réunit trois minifigurines ainsi que le droïde K-2SO, compagnon indissociable de Cassian Andor, dans un modèle assez solide pour être manipulé et assez détaillé pour trôner sur une étagère. Il perd ici 25 € par rapport à son prix conseillé, un bon calcul pour un cadeau d'enfant comme pour un adulte qui complète sa flotte Star Wars. Ceux qui visent plus grand pourront jeter un œil au set XXL qui a bluffé les équipes de Star Wars.
✅ Les points forts
- Un vaisseau culte de la saga : le U-Wing de la série Andor, fidèle aux images de la saison 2
- K-2SO dans la boîte : le droïde accompagne trois minifigurines pour rejouer les missions rebelles
- Très bien noté : 4,7/5 sur près de 880 avis
LEGO Disney Pixar Alien et fusée Pizza Planet : l'exclusivité Amazon pour les fans de Toy Story
Les fans de Toy Story connaissent bien la fusée du Pizza Planet, et LEGO en a fait un set de 714 pièces vendu en exclusivité sur Amazon. La boîte reproduit le manège avec une manivelle à actionner et une grande figurine d'Alien articulée, dans un set conseillé à partir de 9 ans qui se prête aussi bien au jeu qu'à la décoration d'une chambre ou d'un bureau. La remise est plus modeste que sur le reste de la sélection, mais elle reste intéressante sur une référence qu'on ne trouve pas ailleurs.
✅ Les points forts
- Une exclusivité Amazon : un set Toy Story introuvable chez les autres revendeurs
- Une fusée animée : la manivelle actionne le manège, et la figurine d'Alien est articulée
- Une pièce déco réussie : 714 pièces pour un objet qui plaira aussi aux nostalgiques de Pixar
LEGO Editions Casque Charles Leclerc : la pièce d'exposition des tifosi tombe à 56,99 €
LEGO poursuit sa collection de casques de pilotes avec celui de Charles Leclerc aux couleurs de la Scuderia Ferrari HP. Conseillé dès 14 ans, ce modèle de 886 pièces ne se joue pas, il s'expose, et reproduit fidèlement les lignes et la livrée rouge du pilote monégasque, avec en prime une minifigurine collector. Avec 33 € de remise et plus de 1 000 exemplaires vendus récemment, c'est l'un des sets les plus demandés de la sélection, et une idée de cadeau toute trouvée pour un fan de Formule 1.
✅ Les points forts
- Un objet de collection : une réplique fidèle du casque de Charles Leclerc, pensée pour l'exposition
- Une minifigurine collector : un bonus qui fera plaisir aux fans de la Scuderia
- Un best-seller : 4,6/5 sur plus de 770 avis, et plus de 1 000 achats récents
LEGO Harry Potter Book Nook Poudlard Express : la voie 9¾ s'installe dans votre bibliothèque pour 61,99 €
Le principe du book nook consiste à glisser un petit décor entre deux livres sur une étagère, et LEGO l'a appliqué à l'une des scènes les plus célèbres de la saga Harry Potter. Les 832 pièces reproduisent le quai de la voie 9¾ et le Poudlard Express avec quatre personnages, dans un ensemble qui sert de serre-livres et apporte une touche de magie à n'importe quelle bibliothèque. Conseillé dès 10 ans, le set coûte 38 € de moins que son prix conseillé, ce qui en fait un cadeau original pour les lecteurs qui ont grandi avec les romans de J.K. Rowling.
✅ Les points forts
- Un concept original : un décor qui se glisse entre deux livres et fait office de serre-livres
- Une scène culte : le quai de la voie 9¾ et le Poudlard Express, avec quatre personnages
- Accessible dès 10 ans : un montage agréable pour les jeunes lecteurs comme pour les adultes
LEGO Batmobile Batman Forever : la voiture culte du film de 1995 passe à 66,99 €
Chaque film Batman a eu sa Batmobile, et celle de Batman Forever reste l'une des plus spectaculaires avec ses lignes effilées et ses ailerons sculptés. LEGO la reproduit en 909 pièces dans un modèle conseillé dès 12 ans, avec un cockpit qui s'ouvre comme dans le film de Joel Schumacher. Une belle pièce à exposer pour les fans de DC et de cinéma des années 1990, qui perd ici 33 € sur Amazon.
✅ Les points forts
- Une Batmobile iconique : le design très reconnaissable du film de 1995, fidèlement reproduit
- Un cockpit ouvrant : un détail qui donne du caractère au modèle exposé
- Un format adapté : 909 pièces, une construction de quelques soirées, accessible dès 12 ans
LEGO Harry Potter Château et domaine de Poudlard : le set plébiscité par près de 3 900 fans passe à 107,99 €
C'est l'un des sets Harry Potter pour adultes les plus appréciés, et ses notes en attestent. Il représente le château de Poudlard et son domaine dans une version miniature, assez compacte pour tenir sur un meuble mais suffisamment riche, avec ses 2 660 pièces, pour offrir une longue séance de construction. Réservé aux 18 ans et plus, il s'adresse aux fans qui veulent tout le château sur leur étagère sans y consacrer une pièce entière, et il coûte ici 62 € de moins que son prix conseillé, avec plus de 900 exemplaires vendus récemment.
✅ Les points forts
- Tout Poudlard en un seul set : le château et son domaine en version miniature, idéale à exposer
- Une construction généreuse : 2 660 pièces pour de longues heures de montage
- Le mieux noté de la sélection : 4,8/5 sur près de 3 900 avis
LEGO Fortnite Chef de l'équipe Mécha 77078 : un robot de plus de 45 cm à 142,49 €
LEGO et Epic Games continuent d'étendre leur partenariat, et le Chef de l'équipe Mécha en est l'un des sets les plus impressionnants. Une fois monté, ce robot de 2 503 pièces dépasse 45 cm de haut et reprend l'allure de l'un des skins les plus connus de Fortnite. Conseillé dès 18 ans, il s'adresse avant tout aux joueurs adultes qui veulent exposer leur personnage préféré, et ses 87,50 € de remise le ramènent à un prix bien plus raisonnable pour une construction de cette envergure.
✅ Les points forts
- Un format XXL : plus de 45 cm de haut, de quoi attirer les regards sur une étagère
- Un skin culte : un personnage que les joueurs de Fortnite reconnaîtront immédiatement
- Une construction exigeante : 2 503 pièces pensées pour les constructeurs adultes
LEGO One Piece Baratie 75640 : le restaurant flottant de Zeff et Sanji perd 117 € sur Amazon
Les lecteurs de One Piece connaissent le Baratie, ce restaurant flottant où Luffy croise la route de Sanji au début de l'aventure. LEGO en fait un set de 3 402 pièces conseillé dès 18 ans, avec dix minifigurines dont Luffy, de quoi reconstituer l'un des arcs les plus marquants du manga. C'est aussi l'une des plus belles remises de la sélection, puisqu'il passe de 299,99 € à 182,39 €. Attention toutefois : Amazon annonce une livraison entre le 24 décembre et le 6 janvier, il arrivera donc probablement après le réveillon s'il s'agit d'un cadeau de Noël.
✅ Les points forts
- Un lieu culte du manga : le restaurant flottant de l'arc du Baratie, fidèlement reproduit
- Dix minifigurines : Luffy et d'autres personnages pour une scène très vivante
- Une construction ambitieuse : 3 402 pièces pour les fans adultes de One Piece
LEGO Pokémon Florizarre, Dracaufeu et Tortank 72153 : le set géant de 6 838 pièces passe sous les 600 €
C'est la pièce maîtresse de la gamme Pokémon de LEGO, et nous vous avions déjà présenté ce set titanesque qui va vider votre compte en banque. Florizarre, Dracaufeu et Tortank, les évolutions finales des trois starters de la première génération, y mesurent entre 18 et 23 cm de haut, et l'ensemble totalise 6 838 pièces, ce qui en fait l'un des sets les plus imposants du catalogue LEGO. Conseillé dès 18 ans et vendu en exclusivité sur Amazon, il ne bénéficie que d'une remise de 10 %, mais les 66 € économisés comptent sur un achat de cette ampleur pour un collectionneur qui a grandi avec Pokémon Rouge et Bleu.
✅ Les points forts
- Les trois starters mythiques : Florizarre, Dracaufeu et Tortank réunis dans un seul set
- Un format monumental : 6 838 pièces et des figurines de 18 à 23 cm
- Une exclusivité Amazon : une référence de collection réservée à ce revendeur
Black Friday LEGO : quand faire ses achats de Noël cette année ?
Le Black Friday se tient le vendredi 27 novembre, mais l'événement s'étale désormais sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines : Amazon a lancé ses offres en avance et les prolongera jusqu'au Cyber Monday du lundi 30 novembre. Pour les LEGO, la question se pose un peu différemment que pour les autres produits, car les sets les plus recherchés partent souvent en rupture bien avant la fin de l'opération, en particulier les grandes boîtes sous licence et les exclusivités. Une fois le stock épuisé, il faut parfois attendre plusieurs semaines pour le voir revenir, au risque de passer à côté de Noël.
Mieux vaut donc ne pas attendre le dernier jour quand un set figure sur votre liste, et vérifier la date de livraison affichée avant de valider la commande, puisque certaines références de grande taille sont expédiées avec un délai qui peut repousser la réception après les fêtes. Les retours prolongés jusqu'au 15 janvier permettent quant à eux d'acheter tôt sans prendre trop de risques. Pour suivre les offres sur tous les rayons, notre page dédiée au Black Friday est mise à jour en continu, et les amateurs de rétro pourront aussi jeter un œil à la Game Boy LEGO.
Quel set LEGO choisir selon l'âge et le budget ?
L'âge indiqué sur la boîte reste le premier repère, et il ne traduit pas seulement la difficulté. Les sets conseillés jusqu'à 12 ans, comme les vaisseaux Star Wars ou la fusée Pizza Planet, sont conçus pour être manipulés et résister au jeu, tandis que les gammes 18+ privilégient la finesse des détails et l'exposition, au prix d'une plus grande fragilité. Les nouveaux sets SMART Play ajoutent quant à eux une dimension interactive qui prolonge le jeu une fois le montage terminé, un argument de poids pour les plus jeunes.
Côté adultes, le choix dépend surtout de la place disponible et du temps que l'on compte consacrer au montage. Un book nook ou un casque de pilote se construit en quelques soirées et s'expose dans un espace réduit, alors qu'un set de plusieurs milliers de pièces comme le Baratie ou le trio Pokémon occupe des week-ends entiers et réclame une vraie place d'exposition. Le succès de ces grandes boîtes pour adultes n'a d'ailleurs rien d'un hasard, comme nous l'expliquions dans notre dossier sur les LEGO pour les grands.
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