C'est la pièce maîtresse de la gamme Pokémon de LEGO, et nous vous avions déjà présenté ce set titanesque qui va vider votre compte en banque. Florizarre, Dracaufeu et Tortank, les évolutions finales des trois starters de la première génération, y mesurent entre 18 et 23 cm de haut, et l'ensemble totalise 6 838 pièces, ce qui en fait l'un des sets les plus imposants du catalogue LEGO. Conseillé dès 18 ans et vendu en exclusivité sur Amazon, il ne bénéficie que d'une remise de 10 %, mais les 66 € économisés comptent sur un achat de cette ampleur pour un collectionneur qui a grandi avec Pokémon Rouge et Bleu.