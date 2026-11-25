L’enceinte connectée Sonos Era 100 SL peut aussi bien compléter une installation existante qu’être utilisée de manière totalement indépendante. Ce modèle destiné aux mélomanes exigeants passe de 199 € à 149,99 € chez Amazon pour le Black Friday.
Sonos est une marque très appréciée des amateurs de musique, mais les prix de ses enceintes sont souvent très élevés. Néanmoins, pendant le Black Friday, la Sonos Era 100 SL devient plus abordable : Amazon la propose à 149,99 € avec une remise de 25 %. Cette enceinte peut fonctionner seule, mais elle peut aussi être intégrée dans une installation multiroom Sonos déjà présente chez vous.
L’enceinte Sonos Era 100 SL noire est à 149,99 € chez Amazon, contre un prix habituel de 199 €.
Pourquoi choisir la Sonos Era 100 SL ?
- Pour ses connexions variées : le Wi-Fi, le Bluetooth et AirPlay 2 permettent de diffuser de la musique via différentes sources.
- Pour son intégration multiroom : plusieurs enceintes Sonos peuvent jouer ensemble ou diffuser des contenus différents dans les différentes pièces.
- Pour son format compact : sa hauteur de seulement 18,3 cm lui permet de trouver facilement sa place dans les petits espaces.
Une enceinte pour commencer ou compléter une installation
L’Era 100 SL de Sonos comprend deux tweeters orientés sur les côtés et un haut-parleur chargé des médiums et des basses. Vous pouvez régler le volume depuis les commandes tactiles présentes sur l’enceinte, et gérer la lecture dans l’application Sonos. Si vous disposez de deux enceintes, vous pouvez les associer afin de créer une paire stéréo, mais il est aussi possible d’en faire des enceintes arrière si vous disposez d’une barre de son Sonos compatible. Le calibrage Trueplay ajuste également la restitution à la pièce, à condition de disposer d’un iPhone ou d’un iPad compatible.
Une version simplifiée de l’Era 100
Comme expliqué dans notre présentation de l’Era 100 SL, cette enceinte est une version allégée de la Sonos Era 100. La version 100 SL n’intègre pas de microphones et fait donc l’impasse sur le contrôle vocal, ce qui explique son tarif plus abordable. Il faut aussi noter qu’elle nécessite d’être branchée au secteur pour fonctionner.
✅ Les points forts
- Wi-Fi, Bluetooth et AirPlay 2.
- Intégration à un système multiroom Sonos.
- Commandes tactiles et format compact.
❌ Les limites
- Pas d’assistant vocal intégré.
- Calibrage Trueplay réservé aux appareils iOS.
À 149,99 € pendant le Black Friday Amazon, la Sonos Era 100 SL permet de développer un système sonore multiroom sans se ruiner.
Les adeptes de l’écosystème Sonos peuvent profiter de la promotion d’Amazon pour étoffer leur système en investissant dans une ou plusieurs enceintes Sonos Era 100 SL à un prix intéressant. C’est aussi une porte d’entrée accessible dans l’univers de la marque.
Mais attention, ce modèle n’intègre pas d’assistant vocal. S’il est important pour vous d’en disposer, ce n’est donc pas l’enceinte la plus adaptée : l’Era 100 est certes plus chère, mais aussi plus complète.
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