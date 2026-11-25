Les adeptes de l’écosystème Sonos peuvent profiter de la promotion d’Amazon pour étoffer leur système en investissant dans une ou plusieurs enceintes Sonos Era 100 SL à un prix intéressant. C’est aussi une porte d’entrée accessible dans l’univers de la marque.

Mais attention, ce modèle n’intègre pas d’assistant vocal. S’il est important pour vous d’en disposer, ce n’est donc pas l’enceinte la plus adaptée : l’Era 100 est certes plus chère, mais aussi plus complète.