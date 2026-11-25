Le NiPoGi AM06 Pro est un mini PC qui vient remplacer une tour bureautique que vous retrouvez sur Amazon pendant le Black Friday à 407,55 euros au lieu de 533,35 euros.
Le NiPoGi AM06 Pro est un mini PC orienté bureautique légèrement costaude. Son avantage, c'est bien sûr ses dimensions, car il prend la forme d'un petit boîtier que vous pouvez emmener partout, même si son utilisation est principalement sédentaire. C'est un ordinateur qui s'adresse principalement aux étudiants, aux télétravailleurs et aux utilisateurs qui recherchent une machine peu encombrante pour la bureautique, la navigation web et le multimédia, plutôt qu'un PC pour les jeux exigeants. Vous pouvez sauter le pas sur Amazon puisqu'il perd 125,80 euros pour le Black Friday.
Pourquoi choisir le NiPoGi AM06 Pro ?
- Pour son Ryzen 5 7430U basé sur l'architecture Zen 3, une configuration adaptée à la bureautique, au multitâche et aux applications courantes.
- Sa configuration évolutive avec ses 16 Go qui peuvent devenir 64 Go et le SSD M.2 de 512 Go qui peu être remplacé par un jusqu'à 2 To.
- Pour sa connectique complète avec deux ports Ethernet, du WiFi 6, du Bluetooth 5.2, 4 ports USB-A, un port USB-C, deux ports LAN, un HDMI et un DP.
Un mini PC polyvalent pour travailler sur plusieurs écrans
Avec son processeur à six cœurs et ses 16 Go de RAM, le NiPoGi AM06 Pro a les ressources nécessaires pour enchaîner les tâches bureautiques, les visioconférences, la navigation avec plusieurs onglets et la lecture de vidéos. Sa compatibilité avec trois écrans 4K peut aussi intéresser les personnes qui veulent étendre leur espace de travail. Et ses deux ports Ethernet Gigabit offrent des possibilités supplémentaires pour une installation réseau, pour faire du NiPoGi AM06 un serveur domestique. Le constructeur annonce la prise en charge du Wake on LAN, du démarrage programmé et de l'allumage automatique, des fonctions pratiques pour certains usages pros ou multimédias.
Que vaut le NiPoGi AM06 Pro face aux autres mini PC ?
Malgré son nom de Ryzen 7000, le Ryzen 5 7430U repose sur l'architecture Zen 3 et non sur une génération récente de cœurs, et sa puce graphique Radeon intégrée reste limitée pour les jeux 3D exigeants et les travaux de création lourds. À ce prix, il faut donc le considérer comme un mini PC bureautique bien équipé plutôt que comme une alternative à une tour performante ou à des modèles plus récents de Beelink ou Minisforum.
✅ Les points forts
- Son processeur polyvalent
- Les 16 Go de mémoire DDR4 extensibles jusqu'à 64 Go
- L'évolution aussi possible sur le SSD M.2
- La prise en charge de trois écrans 4K
- Le double port Ethernet Gigabit
- Le support VESA
- Windows 11 Pro préinstallé
❌ Les limites
- Le processeur n'est pas de dernière génération
- La partie graphique peu adaptée à la 3D exigeante
- Le SSD de 512 Go se remplit rapidement
- La RAM DDR4 moins vive que la DDR5
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Le NiPoGi AM06 Pro est une solution intéressante si vous cherchez un ordinateur compact à installer sur votre bureau, dans le salon ou derrière n'importe quel moniteur. Sa configuration, cohérente avec ses ambitions, en fait un appareil de choix pour la bureautique, les études, le télétravail et le multimédia.
Il faut toutefois garder les pieds sur terre concernant ses performances. La Radeon intégrée ne fera pas de miracles dans les jeux récents, et le Ryzen 5 7430U n'est plus de toute première jeunesse. Malgré tout, si vous manquez de place et que vous n'avez pas d'ambitions démesurées quant à ses performances, ça reste un produit intéressant.
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