Le NiPoGi AM06 Pro est une solution intéressante si vous cherchez un ordinateur compact à installer sur votre bureau, dans le salon ou derrière n'importe quel moniteur. Sa configuration, cohérente avec ses ambitions, en fait un appareil de choix pour la bureautique, les études, le télétravail et le multimédia.

Il faut toutefois garder les pieds sur terre concernant ses performances. La Radeon intégrée ne fera pas de miracles dans les jeux récents, et le Ryzen 5 7430U n'est plus de toute première jeunesse. Malgré tout, si vous manquez de place et que vous n'avez pas d'ambitions démesurées quant à ses performances, ça reste un produit intéressant.