Sur le strict plan esthétique et logistique, ce ME Pro-2 est une vraie petite merveille. Non seulement le châssis est tout petit, mais il est aussi très mignon et particulièrement élégant. Avouons que la robe argentée, la façade mesh en tissu et le joli logo Beelink contribuent à cette excellente impression laissée par une machine qui, pour ne rien gâcher est simple à installer.

La mise en place des disques durs est très simple grâce à la présence de deux tiroirs. Il en va de même pour le montage du SSD M.2 interne grâce à une petite trappe sous la machine. Enfin, même la mémoire est simple d’accès. Rien à redire. Côté NAS, le bilan est intéressant grâce, notamment, à la présence du très chouette, mais intégralement en anglais, logiciel FygoOS. La licence est offerte par Beelink et, il fait plus que le job. Une remarque cependant : les débits sont plafonnés par l’interface SATA et loin, très loin, de ce que peut offrir un contrôleur 10 GbE.

Enfin, le ME Pro-2 peut aussi endosser le costume du mini-PC. Là, libre à vous de choisir l’OS, mais il ne faut pas trop compter sur Beelink pour vous aider. Nous n’avons pas rencontré de problème avec l’installation et l’utilisation d’un Windows 11. Notez cependant que le Wildcat Lake n’est pas un monstre de puissance, mais pour une petite machine, ça fait plus que le job et permet d’envisager bien des scénarios pour ce nouveau Beelink.