Le NAS repéré sur le réseau (via le logiciel Ugreen NAS ou via le QR-code sous la machine), il suffit de suivre les instructions qui se distinguent par leur clarté : même le néophyte ne devrait pas avoir de mal à boucler l’installation. Accès à distance, pool de stockage, compte local et dossiers partagés sont évoqués pendant que le système se configure. L’utilisateur se voit juste demander le nom qu’il veut donner à la machine, son login et son mot de passe. Ensuite seulement, une fois que la procédure est achevée, on arrive sur le bureau du NAS et l’assistant se poursuit.