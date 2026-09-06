Minisforum fait évoluer son MS-S1 MAX avec l'intégration du nouveau Ryzen AI MAX+ d'AMD et une quantité impressionnante de mémoire vive. Problème, le prix passe d'environ 4 000 euros à plus de 7 000 !
Le monde devient fou. Sur le papier, un mini-PC capable d’embarquer 192 Go de mémoire unifiée et d’en réserver jusqu’à 160 Go à sa partie graphique, c'est plutôt une très bonne chose. C'est ce que propose le MS-S1 MAX-P495, toute nouvelle machine de Minisforum. Seulement voilà, son prix est délirant.
Quand le Ryzen AI MAX+ PRO 495 qui voit très grand
Minisforum continue de pousser le concept du mini-PC dans ses derniers retranchements. Avec le MS-S1 MAX-P495, le constructeur reprend la recette de son MS-S1 MAX et lui greffe le nouveau Ryzen AI MAX+ PRO 495 d’AMD. Derrière ce nom à rallonge se cache un processeur doté de 16 cœurs Zen 5 et de 32 threads, capable de grimper jusqu’à 5,2 GHz. De quoi offrir une belle réserve de puissance dans un châssis qui reste, lui, plutôt compact.
Mais l'intérêt de cette puce ne se trouve pas seulement du côté du processeur. Le Ryzen AI MAX+ PRO 495 intègre une Radeon 8065S composée de 40 unités de calcul, avec une fréquence pouvant atteindre 3 GHz. Surtout, CPU et GPU peuvent piocher dans une même gigantesque réserve de mémoire LPDDR5X-8533. Minisforum annonce ainsi une configuration culminant à 192 Go, dont jusqu’à 160 Go peuvent être alloués à la partie graphique.
C'est évidemment ce dernier point qui change complètement la nature de la machine. On ne parle plus simplement d’un mini-PC musclé capable de faire tourner quelques applications gourmandes, mais d’une véritable station de travail compacte destinée notamment aux travaux d’intelligence artificielle. Le constructeur revendique jusqu’à 131 TOPS de performances IA, dont 55 TOPS pour le seul NPU. Autrement dit, le petit boîtier entend jouer dans la cour des grandes machines spécialisées, sans en adopter les dimensions.
Un PC impressionnant. Un prix qui l'est encore plus !
Pour les amateurs d’IA générative, cette débauche de mémoire n’a rien d’anecdotique. Elle permet de faire tourner des modèles particulièrement imposants et d’éviter les limites que rencontrent habituellement les GPU dotés de quelques dizaines de gigaoctets de VRAM. Minisforum met ainsi en avant des résultats obtenus avec de très gros modèles et annonce de très belles performances qui montrent que la machine est pensée avant tout comme une station de calcul compacte.
Le problème, c’est que cette débauche de mémoire et cette puce haut de gamme ne sont manifestement pas offertes. Le MS-S1 MAX équipé du Ryzen AI MAX+ 395 et de 128 Go de mémoire était déjà proposé à un tarif très élevé. Avec le Ryzen AI MAX+ PRO 495, la facture change carrément de catégorie et pourrait dépasser les 7 000 euros selon la configuration évoquée par Minisforum. À ce niveau-là, on ne parle plus d’un mini-PC premium, mais d’une machine dont le prix vient marcher sur les plates-bandes de stations de travail bien plus conventionnelles.
De fait, se pose la question de l'objectif d'une telle machine : à qui s'adresse-t-elle réellement ? Certainement pas à l’utilisateur qui cherche simplement un PC discret pour travailler, jouer ou monter quelques vidéos. Le MS-S1 MAX-P495 vise une clientèle professionnelle ayant besoin d’une énorme quantité de mémoire accessible par le GPU, mais capable de sortir une telle somme.
Il est évident qu'à ce prix, les futurs clients seront aussi très exigeants, sur la finition du produit, mais également sur la chauffe et les nuisances. Voilà en tout cas un nouvel indice des proportions complètement délirantes qu'atteignent les solutions informatiques en cette fin d'année 2026.
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