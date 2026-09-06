Minisforum continue de pousser le concept du mini-PC dans ses derniers retranchements. Avec le MS-S1 MAX-P495, le constructeur reprend la recette de son MS-S1 MAX et lui greffe le nouveau Ryzen AI MAX+ PRO 495 d’AMD. Derrière ce nom à rallonge se cache un processeur doté de 16 cœurs Zen 5 et de 32 threads, capable de grimper jusqu’à 5,2 GHz. De quoi offrir une belle réserve de puissance dans un châssis qui reste, lui, plutôt compact.

Mais l'intérêt de cette puce ne se trouve pas seulement du côté du processeur. Le Ryzen AI MAX+ PRO 495 intègre une Radeon 8065S composée de 40 unités de calcul, avec une fréquence pouvant atteindre 3 GHz. Surtout, CPU et GPU peuvent piocher dans une même gigantesque réserve de mémoire LPDDR5X-8533. Minisforum annonce ainsi une configuration culminant à 192 Go, dont jusqu’à 160 Go peuvent être alloués à la partie graphique.