Annoncé pour la première fois au cours du CES 2026 de Las Vegas, en janvier dernier, le Ryzen AI Halo a été présenté plus en détail par AMD qui annonce également des précommandes dès le mois prochain.

Il s’agit donc d’un mini-PC à base de processeur Ryzen AI Max+ 395 qu’AMD destine avant tout aux travaux sur l’intelligence artificielle. En effet, rappelons que cette puce est dotée d'un NPU en architecture XDNA 2 capable de délivrer jusqu’à 50 TOPS. Bien sûr, le Ryzen AI Max+ 395 ne se limite pas à cela : il est doté de 16 cœurs Zen 5 et d’une solution graphique Radeon 8060S disposant de 40 unités de calcul RDNA 3.5.