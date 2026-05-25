Forcément, le tarif fait peur, mais gardez bien à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’un mini-PC à destination de M. Tout-le-monde.
En quelque sorte concurrent direct du mini-PC DGX Spark de NVIDIA, le Ryzen AI Halo est une machine pensée pour les tâches liées à l’intelligence artificielle. Malgré tout, le tarif avancé par AMD paraît déconnecté des réalités.
Au cœur, un Ryzen AI Max+ 395
Annoncé pour la première fois au cours du CES 2026 de Las Vegas, en janvier dernier, le Ryzen AI Halo a été présenté plus en détail par AMD qui annonce également des précommandes dès le mois prochain.
Il s’agit donc d’un mini-PC à base de processeur Ryzen AI Max+ 395 qu’AMD destine avant tout aux travaux sur l’intelligence artificielle. En effet, rappelons que cette puce est dotée d'un NPU en architecture XDNA 2 capable de délivrer jusqu’à 50 TOPS. Bien sûr, le Ryzen AI Max+ 395 ne se limite pas à cela : il est doté de 16 cœurs Zen 5 et d’une solution graphique Radeon 8060S disposant de 40 unités de calcul RDNA 3.5.
Le mini-PC qui héberge le processeur est un châssis extrêmement compact qu’AMD donne pour 5,9 x 5,9 x 1,7 pouces, soit 150 x 150 x 43 millimètres. Il est malgré tout en mesure d’intégrer une connectique riche et moderne : réseau 10 Ethernet GbE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4. On parle aussi de trois ports USB-C, d’un quatrième USB-C pour l’alimentation et d’une sortie HDMI 2.1b. En revanche, chose étonnante, aucune illustration de l’arrière du PC n’est présentée.
AMD préfère insister sur l’intégration d'un SSD PCI Express 4.0 x4 de 2 To en plus de 128 Go de mémoire vive en LPDDR5X alors que l'alimentation pour animer tout ce petit monde est donnée pour 120 watts.
Très exactement 3 999 dollars
Ces 128 Go de mémoire vive sont donc bien sûr là pour gérer les modèles d’IA lesquels nécessitent toujours plus de RAM. Il s’agit donc de mémoire unifiée afin qu’elle puisse être aisément partagée entre CPU, GPU et NPU.
AMD prend un malin plaisir à comparer son Ryzen AI Halo au NVIDIA DGX Spark et à l’Apple Mac Mini M4 Pro. ©AMD
La philosophie derrière le mini-PC Ryzen AI Halo d’AMD est ici très proche de celle adoptée par NVIDIA sur le DGX Spark. Ce dernier est équipé d’une puce GB10 Grace Blackwell et, bien sûr, de 128 Go de mémoire vive, mais NVIDIA le facture 4 800 euros. En ce sens, AMD peut donner l’impression d’avoir fait un effort puisque son mini-PC a été annoncé à « seulement » 3 999 dollars. En réalité, il faudra surtout voir comment cette somme se traduit en euros.
Reste que pour investir autant d’argent dans un mini-PC, il faut bien sûr avoir un usage professionnel de l’IA – ou bien trop d'argent ! –, mais même dans ce cas, la proposition d'AMD peut surprendre. Il existe actuellement de nombreux mini-PC basés sur le Ryzen AI Max+ 395. Il faudrait comparer les conceptions de ces différentes machines, mais une chose est sûre, même avec 128 Go de RAM, ces concurrents sont plutôt autour de 3 000 à 3 500 euros.
Enfin, AMD a profité de sa présentation du Ryzen AI Halo pour d’ores et déjà annoncer une prochaine version. Sans surprise, le mini-PC évoluera ainsi prochainement – mais quand ? – vers le processeur Ryzen AI Max+ Pro 495 et sera sans doute encore un peu plus cher… D’autant qu’il peut être accompagné par un maximum de 192 Go de mémoire vive.
Source : AMD