Au catalogue AMD, Strix Halo cède la place à Gorgon Halo. Enfin, pas tout à fait compte tenu des limitations de la nouvelle gamme de puces.
En lançant les processeurs Ryzen AI Max+, AMD avait pas mal fait bouger les lignes : pour la première fois un APU était capable de rivaliser avec une carte graphique dédiée. Hélas, le prix de ces puces avait vite douché les espoirs des joueurs et Gorgon Halo enfonce aujourd’hui un peu plus le clou.
Gorgon Halo et son Radeon 8065S
À la manière des processeurs Strix Halo, la nouvelle gamme Gorgon Halo insiste donc sur la présence d’une puissante solution graphique intégrée pour que la carte graphique dédiée ne soit plus une obligation.
Gorgon Halo ne devrait toutefois pas révolutionner les choses, et ce, même si AMD semblait vouloir renommer cet iGPU comme pour montrer qu’il évolue par rapport à Strix Halo. La présentation officielle de la gamme a confirmé ce changement de nom : on passe donc d’un Radeon 8060S à un Radeon 8065S, les différences seront donc subtiles !
En effet, lors de sa présentation, AMD a souligné les 100 MHz de plus sur la fréquence de fonctionnement de l’iGPU des puces Gorgon Halo. On atteint donc un maximum de 3 GHz pour cet iGPU qui comptabilise un total de 40 unités de calcul dans sa déclinaison la plus puissante et de 32 pour les deux autres. En effet, trois puces Gorgon Halo ont été présentées.
Petit coup de boost sur le NPU
Seulement trois processeurs qui vont donc du Ryzen AI Max Pro 485 au Ryzen AI Max+ Pro 495 en passant par le Ryzen AI Max Pro 490. Vous l’aurez noté, seul le « 495 » arbore ce petit « + » qui, comme sur Strix Halo, est la marque d’un iGPU complet, à 40 unités de calcul.
Vous aurez aussi remarqué que, au moins pour le moment, il n’est question que de versions « Pro », comme pour signifier la très nette orientation de puces qui, de toute façon, seront très probablement hors de prix. Les Strix Halo étaient déjà, pour ainsi dire, inaccessibles au grand public, il en sera donc de même pour cette nouvelle gamme.
L’une des principales nouveautés de ces Gorgon Halo tient d’ailleurs dans le fait qu’il est maintenant possible de les associer à un maximum de 192 Mo de mémoire unifiée, contre « seulement » 128 Mo sur les Strix Halo. Autant dire qu’avec le cours de la DRAM, cette option ne concerne que les plus fortunés, le monde de l’entreprise.Déjà distingué par la présence de son iGPU Radeon 8065S – alors que les deux autres processeurs de la gamme Gorgon Halo restent en Radeon 8050S – le Ryzen AI Max+ Pro 495 s’impose clairement comme le flagship de cette série : il est le seul à intégrer le nouveau NPU à 55 TOPS déjà plusieurs fois mis en avant par diverses rumeurs.
Si la marque a présenté les trois nouvelles puces, AMD a précisé que leur disponibilité réelle n’est calée qu’au troisième trimestre, ce qui, compte tenu des habitudes de ces grands groupes, a de fortes chances de se transformer en « courant septembre ». Notez enfin qu’AMD a précisé que des Gorgon Halo « non Pro » arriveraient certainement, mais plus tard, sans plus de précisions.
Source : AMD