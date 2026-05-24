À la manière des processeurs Strix Halo, la nouvelle gamme Gorgon Halo insiste donc sur la présence d’une puissante solution graphique intégrée pour que la carte graphique dédiée ne soit plus une obligation.

Gorgon Halo ne devrait toutefois pas révolutionner les choses, et ce, même si AMD semblait vouloir renommer cet iGPU comme pour montrer qu’il évolue par rapport à Strix Halo. La présentation officielle de la gamme a confirmé ce changement de nom : on passe donc d’un Radeon 8060S à un Radeon 8065S, les différences seront donc subtiles !