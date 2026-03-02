AMD achève son annonce du CES 2026 avec la présentation des puces Ryzen AI 400, mais « ce ne sont pas les processeurs que vous recherchez ».
Faire économiser du temps à tous les niveaux en entreprise : tel semble être le message pas tellement caché de la dernière annonce processeur effectuée par AMD à l'occasion du MWC de Barcelone.
Un gros NPU, un petit iGPU
L'ouverture du Mobile World Congress en Catalogne est donc l'occasion pour AMD de refaire parler d'elle. L'actualité CPU est calme ces dernières semaines et le monde du GPU vit à l'heure des pénuries de GDDR.
En réalité, cette annonce barcelonaise n'est pas une grande nouvelle dans la mesure où elle se place en droite ligne de la keynote organisée en prélude au CES 2026 de Las Vegas, le 5 janvier dernier. Il avait alors été question de lancer de nouvelles puces, mais l'accent avait été mis sur le monde mobile : les Ryzen AI 400 ne semblaient devoir profiter qu'au monde des laptops. Le socket AM5 était aux abonnés absents… sauf le pas très surprenant Ryzen 7 9850X3D.
AMD avait toutefois surpris son monde car sur plusieurs de ses diapositives, il était bel et bien question de puces Ryzen AI 400 pour desktops. Est-ce à dire que la présentation avait été tronquée ?
Ce n'est pas impossible et au MWC, c'est un peu comme si nous avions la suite de l'annonce du CES. Cette fois, AMD évoque bien le lancement de puces Ryzen AI 400 à destination des plateformes AM5 avec, cependant, une pirouette. En effet, les puces en question portent le nom de Ryzen AI Pro 400 et la liste des puces disponibles est on ne peut plus orientée vers l'intelligence artificielle : le NPU a pris du muscle alors que l'iGPU fait pâle figure.
Le seuil des 50 TOPS atteint sur AM5
Les Ryzen AI Pro 400 sur AM5 se partagent en trois familles : les 450G et 450GE qui appartiennent au groupe des Ryzen AI 7 Pro et deux groupes de Ryzen AI 5 Pro, les 440G/440GE d'un côté, les 435G/435GE de l'autre.
Premier constat, il n'est pas question de proposer de Ryzen AI 9 Pro sur cette nouvelle série et les cœurs CPU seront logiquement limités. Les Ryzen AI 7 Pro sont restreints à 8 cœurs/16 threads quand on ne parle plus que de 6 cœurs/12 threads sur les Ryzen AI 5 Pro. Les fréquences et la mémoire cache embarquée varient aussi en fonction des références, mais le plus important est ailleurs, dans les limites de l'iGPU notamment.
Sur les Ryzen AI 7 Pro, on parle d'un Radeon 860M Graphics avec certes du RDNA 3.5, mais seulement 8 unités de calcul. Remarquez, c'est encore un peu plus gênant sur les Ryzen AI 5 Pro, avec 4 unités de calcul.
AMD a clairement fait un choix et ces processeurs ne se destinent pas au grand public, mais au monde de l'entreprise. En ce sens et alors que l'accent est mis un peu plus chaque jour sur l'intelligence artificielle, elle a préféré gonfler le NPU et cela s'est fait en éliminant des cœurs RDNA 3.5. Le NPU est toujours en XDNA 2, toutefois, il gonfle maintenant à 50 TOPS et profite de la petite mention, pas du tout anodine, « Copilot+PC ».
On peut donc parler de pas de deux avec Microsoft alors qu'AMD avait un peu raté le coche au lancement de ces Copilot+. Problème pour la firme de Lisa Su : on peut se demander si tout cela n'arrive pas un peu tard ? Les Copilot+PC ont été annoncés il y a bientôt deux ans maintenant.
L'entreprise, toute l'entreprise et rien que l'entreprise
Afin de donner un peu de peps à son annonce, AMD tente de trouver une formule choc. Cela passe par l'intelligence artificielle – forcément ! – et par le temps qu'elle permet de faire gagner en entreprise.
« Office worker », « road warrior », « power user » ou « tech expert », tout le monde doit gagner en efficacité – en productivité – et il ne faudrait surtout pas rater le train en marche si l'on en croit AMD. La marque s'appuie aussi sur une très longue liste de partenaires parmi lesquels Adobe, Blink, Blender, Distinct AI, Epic Games, Microsoft ou Perplexica pour tenter d'asseoir la supposée position dominante de ses puces sur ce marché.
Parallèlement à ces puces desktop, AMD s'est aussi lancée dans une session de rattrapage en évoquant les Ryzen AI 400 Pro en version mobile qui, pour le coup, sont strictement identiques aux Ryzen AI 400 évoqués lors du CES.
L'unique différence entre la gamme de Las Vegas et celle de Barcelone tient en l'ajout d'une marque « Pro » qui oriente les processeurs. En effet, comme à son habitude, AMD va ainsi intégrer quelques technologies qu'elle réserve à ses modèles « Pro », mais les références restent malgré tout très proches : même nombre de cœurs CPU, même fréquence d'horloge, même quantité de cache et, surtout, même NPU, même iGPU.
Notons d'ailleurs que les Ryzen AI 400 Pro mobiles les plus puissants n'ont pas d'équivalents en format AM5 : des Ryzen AI 9 existent, ils disposent de 10 ou 12 cœurs CPU et d'un maximum de 16 unités de calcul RDNA 3.5. Tant pis pour d'éventuels mini-PC en AM5.
Source : AMD