L'ouverture du Mobile World Congress en Catalogne est donc l'occasion pour AMD de refaire parler d'elle. L'actualité CPU est calme ces dernières semaines et le monde du GPU vit à l'heure des pénuries de GDDR.

En réalité, cette annonce barcelonaise n'est pas une grande nouvelle dans la mesure où elle se place en droite ligne de la keynote organisée en prélude au CES 2026 de Las Vegas, le 5 janvier dernier. Il avait alors été question de lancer de nouvelles puces, mais l'accent avait été mis sur le monde mobile : les Ryzen AI 400 ne semblaient devoir profiter qu'au monde des laptops. Le socket AM5 était aux abonnés absents… sauf le pas très surprenant Ryzen 7 9850X3D.