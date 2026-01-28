En prenant ses performances de manières brutes, le Ryzen 7 9850X3D est un bon processeur et il semble répondre parfaitement à l’objectif d’AMD de rendre « le processeur de jeu le plus rapide du monde encore plus rapide ». En effet, cette nouvelle référence est bel et bien ce qu’un joueur peut espérer de mieux pour sa machine… mais à quel prix ?

En premier lieu, il ne faut pas oublier que les écarts entre les deux puces sont extrêmement faibles : une ips par ici, deux ou trois ips par-là, ce n’est pas avec cela que vous sentirez une réelle différence. Des écarts qui ne sont pas au niveau du prix demandé par AMD : alors que le prix augmente de 4 % en dollars, on ne gagne même pas 2 % sur Total War Warhammer 3. Pas très rentable, non ?

De plus, il ne faut pas oublier que ce gain s’obtient en échange d’une consommation qui progresse nettement. Bien sûr, en jeu, la gourmandise du CPU ne sera pas aussi nette que sur Cinebench, mais l’écart existe. Le Ryzen 7 9850X3D ne semble guère présenter d’intérêt alors que le Ryzen 7 9800X3D a baissé de prix par rapport à son lancement… à moins de vouloir claironner qu’on a le meilleur.