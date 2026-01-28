Lancée en avril 2022 avec le Ryzen 7 5800X3D, la gamme de processeurs « X3D » d’AMD prend de plus en plus de place dans le catalogue de la marque. Ainsi, aujourd’hui, la gamme 9000X3D accueille déjà son quatrième membre, un Ryzen 7 9850X3D qui ne semble toutefois pas être beaucoup plus qu’une fine sélection parmi les 9800X3D afin d’en pousser les fréquences.
- Excellentes performances en jeu vidéo
- Performances globales en production
- 96 Mo de cache L3
- Déblocage de l'overclocking
- À peine meilleur que le 9800X3D...
- … et pour sensiblement plus cher
- Faible intérêt vs le 9800X3D donc
Vous en avez l'habitude, il n'est pas ici question de revoir dans le détail l'architecture Zen 5 de ce Ryzen 7 9850X3D. Dans cet article, nous nous penchons sur l'analyse de ses performances et vous invitons à (re)lire notre test des Ryzen 9 9900X/9950X pour comprendre l’architecture AMD. Un tour par le test du Ryzen 7 5800X3D expliquera la technologie 3D-Vertical Cache ou X3D.
« Pour quelques mégahertz de plus » ?
En novembre 2024, AMD a lancé le premier Ryzen série 9000 avec technologie 3D-Vertical Cache, le Ryzen 7 9800X3D. Devenue un incontournable sur l’ensemble de la gamme Zen 5 et en quelque sorte le « roi du jeu vidéo », cette puce a quelque peu éclipsé tous les autres modèles et ce n’est pas la sortie simultanée des Ryzen 9 9900X3D et 9950X3D – quatre mois plus tard – qui a véritablement changé la donne. Qu’en est-il de ce quatrième larron ?
AMD détaille le Ryzen 7 9850X3D et le place au sein de la gamme Ryzen 9000. ©AMD
D’emblée, on peut dire que le Ryzen 7 9850X3D ne s’affiche pas comme un produit révolutionnaire et, dans sa campagne promotionnelle, AMD insiste principalement sur le fait que « le processeur de jeu le plus rapide du monde est encore plus rapide ». En effet, cette nouvelle référence emprunte tout au Ryzen 7 9800X3D et il ne faut pas s’attendre à la moindre évolution matérielle. Rien, nada, que dalle, nib de nib, zilch !
En substance, on se retrouve donc avec un unique CCD rassemblant les 8 cœurs CPU Zen 5. Un CCD qui est toujours associé à un die de cache supplémentaire, le fameux 3D-Vertical Cache qui, comme son nom l’indique, est « vertical » : il vient s’empiler sous le CCD. Autrefois, avec les Ryzen 7000X3D, le cache X3D était placé sur le CCD. AMD a donc inversé les choses afin de proposer une meilleure dissipation thermique sur le CCD et, ce faisant, sur les cœurs CPU.
Reste que cette inversion n’est donc pas une nouveauté du Ryzen 7 9850X3D. En réalité, le seul changement introduit avec cette puce concerne les fréquences de fonctionnement… et encore, pas le « base clock » (la fréquence de base) qui reste calée à 4,7 GHz, comme sur le Ryzen 7 9800X3D. Non, l’évolution ne se retrouve que sur la fréquence boost : elle passe à 5,6 GHz, soit 400 MHz de plus que sur le petit frère (5,2 GHz).
Quand AMD compare sa nouvelle puce aux Core Ultra 9 285K et Ryzen 7 9800X3D. ©AMD
Nous avons pu vérifier ces 5,6 GHz et même un peu plus : jusqu’à 5625 MHz sur nos tests « un thread ». Attention, il faut savoir que la fréquence boost ne peut être maintenue sur tous les cœurs. Nos tests ont montré qu’elle est conservée sur deux cœurs maximum avec le Ryzen 7 9850X3D et que lorsque les seize threads sont sollicités, on plafonne à 5,3 GHz alors que le Ryzen 7 9800X3D garde ses 5,2 GHz sur les seize threads.
Protocole de test
Le Ryzen 7 9850X3D ne proposant aucun changement d’architecture, nous n'avons pas eu à modifier notre plateforme ou notre protocole de test, qui sont donc conformes à ce que nous avions utilisé pour mesurer les performances des précédents Ryzen 9000. En voici le détail, socket par socket.
Les onglets de CPU-Z sont toujours une mine d'informations © Nerces pour Clubic
Configuration socket LGA1718 « AM5 »
- Carte mère : ASUS ROG Crosshair X870E Hero
- Mémoire : G.Skill Trident DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : Corsair RM1000x
Configuration socket LGA1851
- Carte mère : ASUS ROG Maximus Z890 Hero
- Mémoire : Kingston DDR5-8200 CL40 (2x 24 Go), Crucial DDR5-6400 CL52 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : Corsair RM1000x
Configuration socket LGA1700
- Carte mère : ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II
- Mémoire : G.Skill Trident DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD « système » : Kingston KC3000 2 To
- Refroidissement : ASUS ROG RYUJIN III 360 ARGB Extreme
- Alimentation : Corsair RM1000x
Autant que possible, nous éliminons les programmes en mémoire vive, et nous nous assurons que les configurations sont proches, matériellement donc, mais aussi d'un point de vue logiciel.
- Windows 11 Professionnel 64-bit 25H2 v26200.7623
- Pilotes chipset Intel v10.1.20266.8668
- Pilotes chipset AMD v7.10.06.944 (fournis par AMD)
- Pilotes graphiques AMD v25.10.34 (fournis par AMD)
- Pilotes graphiques NVIDIA v591.74
Enfin, sachez que les tests présentés par la suite sont le fruit de moyennes réalisées après avoir mené plusieurs fois chaque mesure. Nous avons également pris soin d’éliminer les valeurs les plus extrêmes.
Tests mémoire : un peu plus loin, la DDR5
AIDA64
Alors que le sous-système mémoire du Ryzen 7 9850X3D est identique à celui du Ryzen 7 9800X3D, lui-même emprunté au Ryzen 7 9700X, les résultats du test mémoire d’AIDA64 ne sont pas le moins du monde surprenants : on est au niveau des deux processeurs déjà évoqués.
Performances applicatives
Cinebench 2024
En single-thread, nous sommes davantage surpris des résultats. Que le Ryzen 7 9850X3D fasse un peu mieux que le petit frère, c'est logique, sa fréquence boost est plus élevée, mais qu’il dépasse aussi le Ryzen 9 9950X3D est étonnant, ce dernier étant 100 MHz plus rapide. En même temps, 2 points de plus, ça ne va pas changer la face du monde. Autre point notable, l’écart en multi-thread par rapport au Ryzen 7 9800X3D : près de 80 points de plus, ça se souligne.
Blender Benchmark
Sur Blender Benchmark, les résultats des puces AMD sont souvent un peu en retrait des concurrentes signées Intel. Cela se vérifie encore aujourd’hui, mais nous préférons nous focaliser sur l’écart entre les deux Ryzen 7 9000X3D : le 9850X3D est effectivement un bon cran devant son petit frère. Pas une révolution, mais une différence sensible malgré tout.
HandBrake : encodage vidéo
L’encodage via Handbrake d’une séquence vidéo d’un peu plus de 50 minutes (preset H.265 Matroska 1080p30) ne permet pas de réellement distinguer nos deux puces Ryzen 7 9000X3D : le 9850X3D fait bel et bien un peu mieux que le 9800X3D, mais l’écart reste marginal.
WinRAR : compression de fichiers
Nous l’avons déjà souligné, notre test de compression de fichiers atteint ses limites avec les CPU les plus récents. Notre Ryzen 7 9850X3D se retrouve ainsi à faire jeu égal avec le Ryzen 7 9800X3D et, plus important, il vient talonner les meilleures puces, Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9950X3D et Core 285K.
PCMark
PCMark est toujours un benchmark de choix car il simule l’utilisation du processeur dans de multiples scénarios. Hélas, ce n’est pas avec ce « client » que le Ryzen 7 9850X3D va pouvoir justifier son intérêt par rapport au Ryzen 7 9800X3D. Les écarts sont globalement en faveur du petit nouveau, mais avec des gains inférieurs à 2 %, il n’y a pas de quoi pavoiser.
3DMark
Il n’est pas question de jeu vidéo au sens strict, mais 3DMark s’en rapproche et devrait permettre au Ryzen 7 9850X3D de davantage tirer son épingle du jeu… Eh bien, en un mot comme en cent, c’est « non ». Pensez que sur la scène Time Spy, on se retrouve à peine à 0,1 % de mieux ! Cela dit, ce n’est pas si surprenant que cela quand on voit que le Ryzen 9 9950X3D fait lui aussi à peine plus.
Performances dans les jeux
La partie jeu vidéo de notre protocole CPU est plus légère qu'autrefois. Certains le regretteront, mais l'objectif est de rendre le dossier plus digeste.
Cyberpunk 2077
Alors, oui, le Ryzen 7 9850X3D est bel et bien plus rapide que le Ryzen 7 9800X3D sur Cyberpunk 2077 alors que nous sommes toujours en 1 080p afin de ne pas être limités par la carte graphique. Mais avouez que 1 image par seconde plus en moyenne, ce n’est vraiment pas un argument !
Shadow of the Tomb Raider
Sur Shadow of the Tomb Raider, l’écart penche un peu plus en faveur du Ryzen 7 9850X3D, mais à trois images par seconde de plus alors que nous flirtons avec les 400 ips, on ne peut pas dire que ce soit davantage probant. Remarquez, avec le Ryzen 9 9950X3D, les trois puces Zen 5 X3D se tiennent ici dans un mouchoir.
Total War: Warhammer 3
Proportionnellement, c’est donc sur Total War Warhammer 3 que les écarts sont les plus importants. Sur le jeu de stratégie de The Creative Assembly, le Ryzen 7 9850X3D prend à nouveau trois images par seconde au Ryzen 7 9800X3D, mais sur une moyenne proche des 300 ips cette fois. Alors, oui, comme le dit AMD, « le processeur de jeu le plus rapide du monde est encore plus rapide », mais il faudra voir à quel prix.
Le cas de l'iGPU
Au lancement des Ryzen 7000, AMD avait décidé de copier Intel et d’intégrer une solution graphique à tous ses processeurs. La chose a un tout petit peu évolué avec les 9000, mais il n'est pas question de concurrencer les 8000G par exemple.
Comme toujours, nous ne multiplions pas les tests pour évaluer l’iGPU d’un processeur et nous limitons à la scène Time Spy de 3DMark et là, surprise. En effet, sans que nous ne nous expliquions le pourquoi du comment, le Ryzen 7 9850X3D est derrière le Ryzen 7 9800X3D. L’écart est à nouveau faible, mais dans le « mauvais sens » donc et la répétition des mesures n’y a rien changé.
Températures, consommation et efficacité
Relevés de températures
Nous terminons nos séries de mesures avec deux éléments particulièrement intéressants. En premier lieu, nous avons relevé la consommation de chaque processeur. Pour ce faire, nous n'avons pas mesuré la chose sur chacun des tests que nous avons menés, nous avons retenu deux valeurs :
- Au repos, alors que Windows 11 avait terminé son démarrage ;
- En charge, au cours d'un encodage H.265 sur HandBrake.
Aïe. Sans qu’il soit question de parler de scandale, nous commençons à voir le prix à payer pour les (très modestes) gains obtenus par le Ryzen 7 9850X3D sur son petit frère. Au repos, les températures relevées sur les deux puces sont équivalentes, mais en charge sur Handbrake, on voit une différence de 4°C. Certains diront que c’est léger, certes, mais ça reste un dégagement de chaleur plus important que l’on retrouve d’ailleurs sur des charges plus faibles.
Consommation électrique
Nous avons ensuite testé la consommation électrique de nos CPU. Il convient de préciser que nous ne mesurons que la consommation du package processeur. Là encore, deux valeurs sont retenues :
- Au repos, alors que Windows 11 avait terminé son démarrage ;
- En charge, au cours de tests multi-thread successifs sur Cinebench 2024.
Double aïe et cette fois l’écart est autrement plus important. Comme nous l’avions fait remarquer avec Intel sur les gammes Alder Lake, Raptor Lake et Raptor Lake Refresh, l’augmentation de la puissance par la seule progression de la fréquence de fonctionnement entraîne irrémédiablement une hausse de la consommation… dans des proportions bien plus importantes. Le Ryzen 7 9850X3D est bien plus énergivore que le Ryzen 7 9800X3D. Son efficacité va s’en ressentir.
Performances par watt et par dollar
Le Ryzen 7 9850X3D est lancé par AMD au prix public conseillé de 499 dollars. Cela représente une augmentation de 20 dollars relativement modeste par rapport au Ryzen 7 9800X3D, mais nous n’avons pas encore de confirmation des prix en euros.
Reste qu’avec ce tarif en « billets verts », le Ryzen 7 9850X3D est en mesure d’afficher une efficacité par dollar correcte surtout que notre indicateur s’appuie sur une mesure « production » (Cinebench 2024), pas le terrain de prédilection de ces puces X3D. Sur du jeu vidéo, l’indicateur aurait été plus élevé encore.
Hélas, l’efficacité par watt est moins convaincante. Nous avons connu des processeurs bien plus mauvais à ce niveau – les générations Raptor Lake et Raptor Lake Refresh par exemple – mais le fait est qu’AMD se rapproche ici un peu trop des vieilles habitudes d’Intel. Le Ryzen 7 9800X3D affiche une efficacité par watt nettement plus convaincante.
Enfin, en dernière minute, AMD nous a fait parvenir le MSRP pour la France : cela nous donne une puce à 511,8 euros sachant que le Ryzen 7 9800X3D se négocie sans trop de difficulté à moins de 470 euros.
AMD Ryzen 7 9850X3D : l’avis de Clubic
En prenant ses performances de manières brutes, le Ryzen 7 9850X3D est un bon processeur et il semble répondre parfaitement à l’objectif d’AMD de rendre « le processeur de jeu le plus rapide du monde encore plus rapide ». En effet, cette nouvelle référence est bel et bien ce qu’un joueur peut espérer de mieux pour sa machine… mais à quel prix ?
En premier lieu, il ne faut pas oublier que les écarts entre les deux puces sont extrêmement faibles : une ips par ici, deux ou trois ips par-là, ce n’est pas avec cela que vous sentirez une réelle différence. Des écarts qui ne sont pas au niveau du prix demandé par AMD : alors que le prix augmente de 4 % en dollars, on ne gagne même pas 2 % sur Total War Warhammer 3. Pas très rentable, non ?
De plus, il ne faut pas oublier que ce gain s’obtient en échange d’une consommation qui progresse nettement. Bien sûr, en jeu, la gourmandise du CPU ne sera pas aussi nette que sur Cinebench, mais l’écart existe. Le Ryzen 7 9850X3D ne semble guère présenter d’intérêt alors que le Ryzen 7 9800X3D a baissé de prix par rapport à son lancement… à moins de vouloir claironner qu’on a le meilleur.
Fiche technique AMD Ryzen 7 9850X3D
|Support du processeur (socket)
|AMD AM5
|Fréquence CPU
|4.7GHz
|Fréquence en mode Turbo
|5.6GHz
|Nombre de core
|8
|Cache L3
|96Mo
|Compatibilité chipset carte mère
|AMD X870, AMD X870E, AMD A620, AMD B650E, AMD B650, AMD X670E, AMD X670
|Contrôleur graphique intégré
|AMD Radeon Graphics
