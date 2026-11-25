Que ce soit pour le Black Friday ou le Cyber Monday, les arnaques en ligne se démultiplient. Vous prenez la bonne décision en vous aidant d’une suite de cybersécurité pour vous accompagner dans cette période clé.
Avec des réductions comprises entre - 66 %* et - 74 %*, Norton vous permet d’adapter votre choix de solution à votre besoin pour ce Black Friday 2026 en France.
Un antivirus primé, un module de protection contre les arnaques en ligne et Secure VPN sont compris dans ces trois solutions Norton.
Découvrez comment Norton contribue à renforcer votre cybersécurité en cette période clé et tout au long de votre année sur vos appareils connectés.
Un accompagnement premium au quotidien
Norton vous aide à renforcer votre protection contre les escroqueries
Les arnaques ne cessent de croitre dans la période couvrant le Black Friday et le Cyber Monday. Norton vous aide à anticiper et accroître votre sérénité grâce à son module de Protection contre les escroqueries.
Vous bénéficiez de cette fonctionnalité dans Norton 360 Standard, Norton 360 Deluxe et Norton 360 Advanced. L’IA de Norton détecte les arnaques rencontrées en ligne, ainsi que celles que vous pouvez recevoir par SMS.
Si vous avez un doute, vous pouvez également soumettre un lien à votre assistant IA Norton Genie. Vous gagnez en sérénité au moment de réaliser vos bonnes affaires durant ce Black Friday.
Norton contribue à votre cybersécurité en contribuant à bloquer les sites frauduleux, en renforçant la protection de vos paiements en ligne et en préservant vos préférences avec Secure VPN.
Adoptez votre formule adaptée à votre besoin
Norton 360 Standard équipe l’un de vos appareils connectés avec les essentiels en termes de cybersécurité. Norton 360 Deluxe est plus adapté aux foyers avec des enfants, en intégrant notamment un contrôle parental parmi ses fonctionnalités. Vous pouvez équiper jusqu’à 5 ordinateurs (macOS, Windows), smartphones (Android, iOS) ou tablettes (iPadOS) d’une traite.
Norton 360 Advanced est la solution la plus complète, avec 10 appareils simultanément connectés, une protection avancée contre les arnaques et l’Aide à la restauration de l’identité.
Enfin, en souscrivant dès maintenant à l’une des suites de cybersécurité de Norton, vous vous assurez le meilleur tarif proposé durant l’année pour une solution haut-de-gamme.
Cela vous permet également d’anticiper toutes les échéances à venir, telles que les fêtes de fin d’année, la gestion de votre imposition ou encore la réservation de vos congés d’été.
Voici les réductions disponibles pour ce Black Friday
Norton vous propose trois abonnements en réduction par rapport au prix de renouvellement. Ces prix sont valables jusqu’au 1er décembre 2026 :
- Norton 360 Standard (1 appareil) est disponible à 2,26 €/mois pendant un an. (- 66 %*)
- Norton 360 Deluxe (5 appareils) est disponible à 2,66 €/mois pendant un an. (- 71 %*)
- Norton 360 Advanced (10 appareils) est disponible à 2,86 €/mois pendant un an. (- 74 %*)
Un renouvellement automatique est actif par défaut. Il vous permet de conserver votre suite Norton au prix de renouvellement en vigueur. Vous êtes libre de conserver ce paramétrage.
Norton vous accompagne à l’aide de son service francophone, joignable en ligne 24h/24, 7 jours sur 7. Votre achat comprend une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours.
*Offre valable la première année. Valable jusqu’au 1er décembre 2026.