Le premier usage tient dans le nom : Prime Video se regarde sur le téléphone comme sur les autres écrans, et les 170 Go en 5G permettent de lancer un épisode dans le train sans surveiller sa consommation. La livraison Premium gratuite parle aussi à ceux qui commandent souvent sur Amazon. Hors de France, les 60 Go d’Europe et des DOM couvrent un séjour à Madère, en Grèce ou à la Réunion. Une fois l’enveloppe épuisée, l’internet mobile et les MMS hors France métropolitaine sont facturés aux tarifs en vigueur.

Le pack intéresse surtout le lecteur qui paie aujourd’hui Prime à part, à 6,99 € par mois, et un forfait de l’autre côté. Il est moins pertinent si vous êtes déjà client B&YOU, puisqu’il est réservé à une première souscription sur une nouvelle ligne. Les abonnés Prime actuels doivent d’abord résilier leur abonnement en direct, puis se reconnecter avec leurs identifiants pour retrouver leur historique. Et si vous voyagez souvent hors d’Europe, une enveloppe internationale plus large vous servira mieux.