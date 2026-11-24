Prime Video, livraison Premium et forfait mobile sur une seule facture : c’est la formule des Packs B&YOU, dont Bouygues Telecom a écoulé 5 000 exemplaires en une semaine de Black Friday, versions Prime et Deezer confondues. Le B&YOU Pack Amazon Prime 170 Go passe à 14,99 €/mois au lieu de 17,99 €, une baisse de 3 € qui mérite le calcul, surtout si vous payez déjà Prime à part.
Lancé le 5 octobre, le B&YOU Pack Amazon Prime associe un forfait mobile sans engagement de 170 Go en 5G et un abonnement Amazon Prime, compris dans le prix. Pour le Black Friday, Bouygues Telecom l’affiche à 14,99 € par mois au lieu de 17,99 €, soit 3 € de moins chaque mois. L’enveloppe comprend 60 Go utilisables en Europe et dans les DOM, ainsi que les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.
L’offre vise d’abord ceux qui regardent Prime Video ou commandent régulièrement sur Amazon, et qui veulent un forfait bien doté en data. Elle est réservée à l’ouverture d’une nouvelle ligne sur le site de l’opérateur.
Le B&YOU Pack Amazon Prime, 170 Go en 5G sans engagement, passe à 14,99 €/mois au lieu de 17,99 € chez Bouygues Telecom pour le Black Friday.
Pourquoi choisir le B&YOU Pack Amazon Prime ?
- Amazon Prime sans abonnement à part : Prime Video, la livraison Premium gratuite sur des millions d’articles, les offres réservées aux membres et l’accès anticipé aux Ventes Flash sont compris dans le forfait. Le tout figure sur une seule facture.
- 170 Go en 5G pour les gros consommateurs : L’enveloppe laisse de la marge pour regarder des séries ou partager la connexion en déplacement. En voyage, 60 Go restent utilisables en Europe et dans les DOM.
- Un forfait qui se quitte facilement : Sans engagement, il se résilie quand vous le souhaitez, pour 5 €. À l’entrée, comptez 1 € pour la carte SIM et 1 € de frais d’activation.
Séries dans le train, colis et data en voyage : à qui sert ce pack
Le premier usage tient dans le nom : Prime Video se regarde sur le téléphone comme sur les autres écrans, et les 170 Go en 5G permettent de lancer un épisode dans le train sans surveiller sa consommation. La livraison Premium gratuite parle aussi à ceux qui commandent souvent sur Amazon. Hors de France, les 60 Go d’Europe et des DOM couvrent un séjour à Madère, en Grèce ou à la Réunion. Une fois l’enveloppe épuisée, l’internet mobile et les MMS hors France métropolitaine sont facturés aux tarifs en vigueur.
Le pack intéresse surtout le lecteur qui paie aujourd’hui Prime à part, à 6,99 € par mois, et un forfait de l’autre côté. Il est moins pertinent si vous êtes déjà client B&YOU, puisqu’il est réservé à une première souscription sur une nouvelle ligne. Les abonnés Prime actuels doivent d’abord résilier leur abonnement en direct, puis se reconnecter avec leurs identifiants pour retrouver leur historique. Et si vous voyagez souvent hors d’Europe, une enveloppe internationale plus large vous servira mieux.
Prime dans le forfait, ou deux abonnements séparés ?
Le calcul se fait en deux temps. Prime coûte 6,99 € par mois à part : à 14,99 €, la partie forfait revient donc à 8 € pour 170 Go en 5G, alors que notre comparatif des meilleurs forfaits mobiles relevait début novembre des offres 5G de 100 Go dès 11,99 € chez RED by SFR et de 13,99 € chez B&YOU. En contrepartie, le service disparaît en cas de résiliation ou au moindre changement d’offre, même vers un autre forfait B&YOU. Le voyageur hors d’Europe regardera plutôt le B&YOU 200 Go Voyage, affiché à 15,99 € au lancement des Packs, avec 40 Go utilisables dans plus de 160 destinations.
✅ Les points forts
- Amazon Prime inclus, d’une valeur de 6,99 €/mois
- 170 Go en 5G, dont 60 Go en Europe et dans les DOM
- Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine
- 3 € de remise par mois pour le Black Friday
- Sans engagement, sur une seule facture
❌ Les limites
- Réservé à une première souscription sur une nouvelle ligne
- Prime perdu en cas de résiliation ou de changement d’offre
- Abonnés Prime actuels : résiliation préalable obligatoire
- Série spéciale proposée en quantité limitée
Prime déduit, la data revient à 8 € par mois : le B&YOU Pack Amazon Prime reste à 14,99 € chez Bouygues Telecom, en série limitée.
À 14,99 € par mois, le B&YOU Pack Amazon Prime offre une façon simple de réunir forfait mobile et abonnement Prime sur une même facture. La remise de 3 € ramène la partie forfait à 8 € une fois Prime déduit, pour 170 Go en 5G et une itinérance confortable en Europe. Pour un foyer qui regarde Prime Video et commande sur Amazon, l’équation est nette.
Le pack demande toutefois d’accepter un lien fort entre les deux services : quitter le forfait ou changer d’offre, c’est perdre Prime. Les clients B&YOU actuels n’y ont pas accès, et les abonnés Prime doivent passer par une résiliation préalable. Si vous changez souvent d’opérateur au gré des promotions, deux abonnements séparés resteront plus souples.
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