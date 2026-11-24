Le Dell 15 convient tout à fait à la bureautique courante, aux étudiants ainsi qu’aux personnes qui utilisent essentiellement leur ordinateur pour surfer sur Internet. Il est aussi relativement facile à transporter .

En revanche, pour les logiciels créatifs exigeants ou le multitâche soutenu, mieux vaut privilégier une configuration plus musclée, qui vous évitera des frustrations.