L’ordinateur portable Dell 15 est proposé à 399 € durant le Black Friday d’Amazon. Cette offre peut vous permettre de vous équiper d’une machine adaptée au télétravail et aux déplacements pour moins de 400 €.
Pour rédiger des documents, participer à des réunions en visio ou mettre des présentations en page, il n’est pas nécessaire de vous équiper d’une machine de guerre. Le Dell 15 DC15250 disponible à 399 € chez Amazon peut parfaitement convenir à un usage bureautique grâce à sa configuration composée d’un processeur Intel Core 3 100U, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go. Windows 11 Famille est également installé sur ce PC portable qui se destine aux étudiants et aux travailleurs aux besoins classiques.
Le PC portable Dell 15 et sa configuration bureautique sont proposés à 399 € jusqu’au 30 novembre chez Amazon.
Pourquoi choisir le Dell 15 DC15250 ?
- Pour son écran fluide : la dalle Full HD de 15,6 pouces atteint les 120 Hz, ce qui rend les défilements plus agréables.
- Pour son stockage : le SSD de 512 Go laisse de la place pour les logiciels, les documents et les autres fichiers utiles au quotidien.
- Pour son pavé numérique : il facilite la saisie de chiffres dans les tableaux et les outils de comptabilité.
Un grand écran pour les cours et le quotidien
Grâce à son écran de 15,6 pouces doté d’un filtre antireflet, le Dell 15 se présente d’emblée comme un ordinateur portable confortable pour la lecture et la rédaction. Sa définition Full HD est standard dans cette gamme de machines, et elle est adaptée au travail comme au visionnage de vidéos. À l’intérieur, l’association d’un processeur Intel Core 3 100U et de 8 Go de RAM est adaptée aux usages bureautiques et multimédias classiques. Le PC intègre également une webcam et une connectique composée de ports USB-A, d’une sortie HDMI et d’un lecteur de cartes SD.
Un PC qui impose de rester raisonnable en multitâche
Ce Dell 15 est adapté aux usages simples du quotidien, et, même s’il peut être utilisé pour regarder des vidéos en streaming de façon confortable, il n’est pas adapté au gaming intensif. D’ailleurs, ses 8 Go de RAM peuvent même s’avérer limités si vous multipliez l’ouverture d’onglets de navigateurs et de logiciels : il faut en tenir compte, car il n’est peut-être pas aussi multitâche que vous !
✅ Les points forts
- Écran Full HD antireflet à 120 Hz.
- SSD de 512 Go.
- Pavé numérique et lecteur de cartes SD.
❌ Les limites
- Seulement 8 Go de RAM.
- Chargeur vendu séparément.
Pour le Black Friday, le Dell 15 revient à 399 € chez Amazon, mais n’oubliez pas d’acheter un chargeur adapté si vous n’en possédez pas encore.
Le Dell 15 convient tout à fait à la bureautique courante, aux étudiants ainsi qu’aux personnes qui utilisent essentiellement leur ordinateur pour surfer sur Internet. Il est aussi relativement facile à transporter.
En revanche, pour les logiciels créatifs exigeants ou le multitâche soutenu, mieux vaut privilégier une configuration plus musclée, qui vous évitera des frustrations.
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