Bien pratique pour retrouver des affaires égarées ou pour suivre une valise à la trace, l’AirTag de deuxième génération est actuellement disponible pour 25 € au lieu de 35 € chez Amazon à l’occasion du Black Friday.
Vous possédez un iPhone et vous avez tendance à chercher votre trousseau de clés ou votre sac à main trois fois par semaine ? C’est le signe qu’il faut vous équiper d’un AirTag… Voire de plusieurs. En ce moment chez Amazon, l’Apple AirTag de deuxième génération coûte 25 €.
Ce petit accessoire permet d’associer un objet à l’application Localiser d’iOS, afin de le retrouver plus facilement en cas de perte. Il est important de noter que cette balise s’adresse exclusivement aux utilisateurs de l’écosystème Apple.
L’Apple AirTag de deuxième génération est à 25 € chez Amazon, soit 10 € de moins que son tarif Apple de 35 €.
Pourquoi choisir l’AirTag de deuxième génération ?
- Pour retrouver vos affaires à proximité : le haut-parleur intégré permet de faire sonner la balise lorsqu’un objet se cache dans la maison.
- Pour le réseau Localiser : les appareils Apple passant près de l’AirTag peuvent relayer sa position même lorsqu’il n’est pas à portée de votre propre iPhone.
- Pour sa pile remplaçable : une pile bouton CR2032 assure plus d’un an d’autonomie, sans besoin de recharge régulière.
Une aide pour les petits oublis du quotidien
Glissé dans une poche de sac ou fixé à un trousseau avec un accessoire adapté, l’AirTag peut être consulté directement au sein de l’app Localiser présente sur l’iPhone. Il ne faut que quelques instants pour le configurer. Ensuite, il y a deux cas de figure : soit l’AirTag est situé à proximité de votre position, et, dans ce cas, la fonction Localisation précise vous guide vers l’objet associé si votre iPhone est compatible. Soit il n’est pas à portée, mais les iPhone d’autres utilisateurs le captent : vous pouvez donc quand même savoir où il se trouve.
Cette deuxième génération améliore notamment la portée et le volume sonore, deux progrès évoqués dans notre test de l’AirTag 2, qui lui a donné la note de 8 sur 10.
Un réseau étendu, mais pas un suivi permanent
L’AirTag 2 s’utilise sans abonnement à payer, et il est parfaitement intégré à l’écosystème d’Apple. En revanche, la remontée de sa position à distance dépend des appareils Apple qui passent à proximité : si votre objet est perdu dans un endroit où personne ne circule, il est malheureusement possible que vous ne sachiez pas où il se trouve précisément.
✅ Les points forts
- Intégration à l’application Localiser.
- Haut-parleur et portée améliorés.
- Pile CR2032 remplaçable par l’utilisateur.
❌ Les limites
- Configuration réservée aux appareils Apple compatibles.
- Accessoire de fixation à acheter séparément pour les clés.
Pour équiper un sac, une valise ou un trousseau de clés, l’AirTag d’Apple est utile, surtout à 25 € pendant le Black Friday Amazon.
L’AirTag 2 a tout pour devenir indispensable aux utilisateurs d’iPhone qui égarent régulièrement leurs affaires ou qui souhaitent ajouter une aide à la localisation peu coûteuse à leurs bagages. À ce prix, il est même envisageable d’en acheter plusieurs.
Mais attention, si vous utilisez un smartphone Android, alors vous ne pouvez pas utiliser l’AirTag 2. Dans ce cas, vous devez vous tourner vers une balise adaptée à votre terminal. Il faut aussi noter qu’Apple demande iOS 26.2.1 ou une version ultérieure afin d’utiliser cet accessoire.
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