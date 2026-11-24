Vous possédez un iPhone et vous avez tendance à chercher votre trousseau de clés ou votre sac à main trois fois par semaine ? C’est le signe qu’il faut vous équiper d’un AirTag… Voire de plusieurs. En ce moment chez Amazon, l’Apple AirTag de deuxième génération coûte 25 €.

Ce petit accessoire permet d’associer un objet à l’application Localiser d’iOS, afin de le retrouver plus facilement en cas de perte. Il est important de noter que cette balise s’adresse exclusivement aux utilisateurs de l’écosystème Apple.