Vous l’aurez compris, la Kobo Libra Colour s’avère polyvalente pour la lecture, mais elle ne s’arrête pas là. Car ce modèle est également compatible avec le Stylet Kobo 2. Vendu séparément, cet accessoire permet de surligner un passage dans différentes couleurs et d’écrire directement dans les marges des eBooks qui prennent en charge cette fonctionnalité.

La Libra Colour intègre également des carnets numériques pour vous permettre de prendre des notes manuscrites et de les classer. Vous pouvez les sauvegarder dans le cloud Kobo, mais aussi les transférer vers un compte Google Drive ou Dropbox pour y accéder depuis un autre appareil.

Avec sa capacité de 32 Go intégrée, la liseuse peut accueillir jusqu’à 24 000 eBooks ou 150 livres audio Kobo, qu’il est possible d’écouter via un casque ou une enceinte Bluetooth. Kobo annonce jusqu’à 40 jours d’autonomie, à raison de 30 minutes de lecture quotidienne, avec l’éclairage à 30 %, le Wi-Fi et le Bluetooth désactivés.