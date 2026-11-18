La liseuse électronique Kobo Libra Colour profite actuellement de 30 € de remise chez Fnac à l’occasion du Black Friday. À 239,99 € au lieu de 269,99 €, ce modèle doté d’un écran couleur ne vous limite pas seulement à la lecture de romans et offre bien plus de fonctionnalités que de nombreux autres appareils.
Si les liseuses électroniques se sont longtemps cantonnées à servir d’alternative aux romans et autres essais en version papier, il existe désormais des modèles plus poussés, adaptés à la lecture de bandes dessinées ainsi qu’à la prise de notes manuscrites.
C’est notamment le cas de la Libra Colour de Kobo, qui porte bien son nom. À l’occasion du Black Friday, la Kobo Libra Colour est proposée à 239,99 € au lieu de 269,99 € chez Fnac, ce qui représente une remise immédiate de 30 €.
Un écran couleur sur une liseuse, le détail qui change tout
L’une des principales particularités de la Kobo Libra Colour se trouve du côté de son écran E Ink Kaleido 3 de 7 pouces. Cette technologie d’encre électronique permet à l’écran de rester lisible en plein soleil, sans pour autant reproduire l’éclat d’une tablette. Les couleurs sont donc plus douces que sur un écran LCD ou OLED, tout en permettant d’apprécier les couvertures, les illustrations et les éventuels surlignages.
De quoi rendre cette liseuse électronique adaptée à la lecture numérique de bandes dessinées, de comics et autres romans graphiques, mais aussi de livres de cuisine ou encore d’ouvrages pour enfants. Et pour les romans classiques, le texte conserve une résolution de 300 points par pouce en noir et blanc.
Une liseuse confortable pour lire d’une seule main
La Libra Colour permet aussi de lire d’une seule main, ce qui n’est pas toujours facile avec un livre papier, surtout une bande dessinée. Grâce à sa tranche élargie qui donne un accès facile à ses deux boutons physiques et à sa forme incurvée, la liseuse offre une prise en main intuitive et confortable.
On peut ajouter à cela sa capacité à passer du mode portrait au paysage de manière automatique, son système ComfortLight PRO pour ajuster la luminosité et la température de l’éclairage, et sa certification IPX8 pour résister à une immersion jusqu’à deux mètres pendant 60 minutes. De quoi s’adapter à bien des situations.
Plus qu’une liseuse, un carnet numérique
Vous l’aurez compris, la Kobo Libra Colour s’avère polyvalente pour la lecture, mais elle ne s’arrête pas là. Car ce modèle est également compatible avec le Stylet Kobo 2. Vendu séparément, cet accessoire permet de surligner un passage dans différentes couleurs et d’écrire directement dans les marges des eBooks qui prennent en charge cette fonctionnalité.
La Libra Colour intègre également des carnets numériques pour vous permettre de prendre des notes manuscrites et de les classer. Vous pouvez les sauvegarder dans le cloud Kobo, mais aussi les transférer vers un compte Google Drive ou Dropbox pour y accéder depuis un autre appareil.
Avec sa capacité de 32 Go intégrée, la liseuse peut accueillir jusqu’à 24 000 eBooks ou 150 livres audio Kobo, qu’il est possible d’écouter via un casque ou une enceinte Bluetooth. Kobo annonce jusqu’à 40 jours d’autonomie, à raison de 30 minutes de lecture quotidienne, avec l’éclairage à 30 %, le Wi-Fi et le Bluetooth désactivés.
Une librairie intégrée pour étoffer votre bibliothèque numérique
La liseuse Libra Colour donne accès, directement depuis son interface, à la librairie Kobo. C’est la méthode la plus simple pour acquérir de nouveaux ouvrages parmi un choix composé de plusieurs millions de titres. Vous pouvez aussi acheter vos livres numériques sur le site de la Fnac et les récupérer sur la liseuse en lançant une synchronisation, une fois connecté à votre compte Fnac.
La Libra Colour prend aussi en charge quinze formats, parmi lesquels EPUB, PDF, MOBI, CBZ et CBR. Les fichiers EPUB et PDF non protégés peuvent être transférés depuis un ordinateur avec le câble USB-C, en les glissant dans le lecteur « KOBOeReader », ou importés depuis Google Drive ou Dropbox.
Un bon plan du Black Friday pour une liseuse très complète
Avec son écran à encre électronique en couleur, son format compact et sa capacité à se transformer facilement en un véritable carnet numérique, la liseuse Kobo Libra Colour se présente comme un choix intéressant pour remplacer un modèle vieillissant ou pour se lancer dans la lecture numérique avec un grand confort.
La remise proposée par Fnac à l’occasion du Black Friday a de quoi renforcer encore un peu plus l’intérêt de ce modèle : à 239,99 € au lieu de 269,99 €, la Kobo Libra Colour voit son bon rapport qualité-prix monter d’un cran. Les 30 € d’économie peuvent d’ailleurs contribuer à l’achat du Stylet Kobo 2, si vous désirez profiter des fonctions d’écriture de la liseuse dès ses premières utilisations.