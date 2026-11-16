Le pack de surveillance Blink repasse à 24,99 € chez Amazon en plein Black Friday, soit le tarif que nous avions déjà relevé le 29 septembre. La caméra Outdoor 4, la sonnette vidéo 2K+ et le module de synchronisation sont affichés au lieu de 149,98 €, mais sans abonnement, aucune vidéo n’est enregistrée.
Blink, la marque de sécurité connectée d’Amazon, réunit ici deux appareils sans fil : la caméra extérieure Outdoor 4 et une sonnette vidéo 2K+, reliées par un module de synchronisation fourni. Amazon propose ce pack à 24,99 € au lieu de 149,98 €, soit 124,99 € d’économie et 83 % de remise sur le plus bas prix des 30 derniers jours affiché sur sa fiche.
Ce n’est pas un prix inédit : nous relayions déjà ce pack à 24,99 € le 29 septembre, après un passage à 39,99 € en août. L’offre parle surtout aux occupants d’une maison qui veulent équiper leur entrée et leur jardin sans faire venir d’électricien.
Le pack Blink Outdoor 4 et sonnette vidéo 2K+ est à 24,99 € au lieu de 149,98 € chez Amazon.
Pourquoi choisir le pack Blink Outdoor 4 et sonnette 2K+ ?
- Aucun câble à tirer : La caméra fonctionne avec deux piles AA lithium et la sonnette avec trois, pour une autonomie annoncée jusqu’à deux ans. Les kits de montage sont fournis, et vous posez le tout là où il n’y a pas de prise.
- Une sonnette qui voit jusqu’au sol : Son image carrée cadre le visiteur de la tête aux pieds, colis posé devant la porte compris. L’audio bidirectionnel permet de répondre sans ouvrir, et la vision infrarouge sert la nuit.
- Une seule application, avec Alexa : Caméra et sonnette se pilotent depuis l’appli Blink. Reliés à Alexa, ils peuvent afficher le direct, accueillir vos visiteurs ou s’activer à la voix.
De l’entrée au fond du jardin, ce que le pack surveille vraiment
La caméra Outdoor 4 filme en 1080p avec un champ de vision de 143°, contre 110° pour la génération précédente, comme nous le relevions dans notre article sur son arrivée en France. Un seul appareil suffit donc pour couvrir une allée ou une terrasse. Sa détection de mouvement à deux zones vous alerte quand quelqu’un remonte l’allée ou s’approche d’une fenêtre, tandis que la sonnette s’occupe de la porte, de jour comme de nuit.
Le pack convient aux foyers qui veulent s’équiper sans chantier, et à ceux qui possèdent déjà des enceintes Echo. Le module de synchronisation accepte jusqu’à dix caméras, ce qui laisse de la marge pour surveiller un garage plus tard. En appartement, l’intérêt baisse nettement, puisque l’ensemble vise une porte d’entrée et un extérieur. Vérifiez aussi votre box : les deux appareils ne se connectent qu’au Wi-Fi 2,4 GHz.
Blink face aux caméras sans abonnement
Le vrai point de comparaison n’est pas le prix de départ, mais le coût d’usage. Dans notre comparatif des meilleures caméras de surveillance, la Xiaomi CW300, une caméra extérieure filaire autour de 50 €, enregistre sur carte microSD sans abonnement obligatoire, et la Ring Spotlight Cam Pro, retenue pour l’écosystème Amazon, en réclame un pour l’historique. À notre dernier relevé, Blink facturait 3 € par mois et par appareil avec Blink Basic, ou 10 € par mois avec Blink Plus. Le pack coûte donc moins cher que la Xiaomi à l’achat, mais ses vidéos enregistrées ont un coût mensuel.
✅ Les points forts
- Caméra, sonnette et module de synchronisation pour 24,99 €
- Installation sans fil, autonomie annoncée jusqu’à deux ans
- Sonnette 2K+ qui cadre de la tête aux pieds
- Caméra à 143° de champ de vision
- Compatible Alexa, une seule application
❌ Les limites
- Aucune vidéo enregistrée sans abonnement Blink
- Notifications de personnes réservées aux abonnés
- Wi-Fi 2,4 GHz uniquement
- Même prix que le 29 septembre, pas un nouveau plancher
Amazon n’affichait plus que 5 exemplaires de ce pack à 24,99 € au moment de notre relevé du 16 novembre.
À 24,99 €, l’achat se résume à du matériel sans fil correct sur le papier : 1080p et 143° pour la caméra, une sonnette qui cadre de la tête aux pieds, une installation sans chantier. Ce n’est pourtant pas un tarif inédit, puisque nous l’avions déjà relevé le 29 septembre, et la remise ne règle pas la question de l’enregistrement des vidéos. Sans abonnement, vous gardez le direct et les alertes de mouvement, rien de plus.
Le pack s’adresse à ceux qui veulent surtout voir et répondre en direct depuis leur téléphone, ou qui comptent de toute façon s’abonner à Blink. L’essai gratuit de 30 jours de l’abonnement, inclus à l’achat, permet de tester l’enregistrement avant de payer. Si vous voulez conserver vos vidéos sans frais mensuels, une caméra à stockage microSD comme celles de notre comparatif sera plus adaptée. Dans tous les cas, ajoutez le coût de l’abonnement à votre calcul avant de commander.
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