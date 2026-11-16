Blink, la marque de sécurité connectée d’Amazon, réunit ici deux appareils sans fil : la caméra extérieure Outdoor 4 et une sonnette vidéo 2K+, reliées par un module de synchronisation fourni. Amazon propose ce pack à 24,99 € au lieu de 149,98 €, soit 124,99 € d’économie et 83 % de remise sur le plus bas prix des 30 derniers jours affiché sur sa fiche.

Ce n’est pas un prix inédit : nous relayions déjà ce pack à 24,99 € le 29 septembre, après un passage à 39,99 € en août. L’offre parle surtout aux occupants d’une maison qui veulent équiper leur entrée et leur jardin sans faire venir d’électricien.