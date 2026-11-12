Une température de 4000 K donne une lumière neutre, ni jaune ni bleutée, qui convient à une lampe de bureau, à une cuisine ou à une salle de bain. Avec 806 lumens au maximum, soit l’équivalent d’une ampoule classique de 60 W, elle éclaire correctement une petite pièce ou un plan de travail. La gradation permet de la baisser le soir sans changer d’ampoule, et son angle de diffusion de 220 degrés répartit la lumière autour du luminaire. Dans une entrée, la programmation calée sur le coucher du soleil allume la lampe avant votre retour.

Le profil type est celui d’un premier équipement : vous avez une enceinte Echo ou Nest à la maison et voulez commander une lampe à la voix sans rien installer d’autre. Elle convient aussi aux locataires, puisqu’il suffit de la visser à la place de l’ancienne ampoule. Elle est en revanche moins indiquée pour un salon ou une chambre, où l’on cherche souvent un blanc plus chaud en soirée : sa fiche technique n’annonce qu’une seule température. Les utilisateurs d’iPhone qui comptent sur Siri et l’app Maison n’y trouveront pas leur compte, TP-Link ne citant qu’Alexa et Google Assistant.