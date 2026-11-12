Avec ses deux ports USB-C et son port USB-A, l’Anker Nano II 65 W, aussi vendu sous le nom d’Anker 735, vise ceux qui transportent un ordinateur portable et un smartphone sans vouloir deux chargeurs. Sa technologie GaN II, de seconde génération, lui permet de délivrer jusqu’à 65 W dans un bloc compact aux broches repliables.

En ce moment, Amazon le propose à 19,99 € au lieu de 39,99 € de prix conseillé, dans le cadre de ses offres de pré-Black Friday. Ce n’est pas un record : nous l’avions relayé à 17,99 € lors du Prime Day de juin, avec un coupon, puis à 22 € fin août. L’offre du jour égale celle des Jours Flash Prime d’octobre.