Le pré-Black Friday d’Amazon ramène sous les 20 € un accessoire que nous avons déjà relayé plusieurs fois cette année, et qui peut remplacer deux ou trois blocs dans un sac. L’Anker Nano II 65 W est à 19,99 € chez Amazon, le prix déjà vu aux Jours Flash Prime d’octobre, à condition de lui fournir vos propres câbles USB-C.
Avec ses deux ports USB-C et son port USB-A, l’Anker Nano II 65 W, aussi vendu sous le nom d’Anker 735, vise ceux qui transportent un ordinateur portable et un smartphone sans vouloir deux chargeurs. Sa technologie GaN II, de seconde génération, lui permet de délivrer jusqu’à 65 W dans un bloc compact aux broches repliables.
En ce moment, Amazon le propose à 19,99 € au lieu de 39,99 € de prix conseillé, dans le cadre de ses offres de pré-Black Friday. Ce n’est pas un record : nous l’avions relayé à 17,99 € lors du Prime Day de juin, avec un coupon, puis à 22 € fin août. L’offre du jour égale celle des Jours Flash Prime d’octobre.
Deux USB-C, un USB-A et jusqu’à 65 W dans un bloc de poche : l’Anker Nano II 65 W passe à 19,99 € chez Amazon, contre 39,99 € de prix conseillé.
Pourquoi choisir l’Anker Nano II 65 W ?
- Un ordinateur portable en charge : Utilisé seul, un port USB-C fournit jusqu’à 65 W, de quoi alimenter un MacBook Air ou un Dell XPS 13. Le chargeur d’origine de votre ultraportable peut rester à la maison.
- Trois appareils à la fois : Anker annonce 45 W et 20 W quand les deux USB-C servent ensemble, puis 40 W, 12 W et 12 W avec les trois ports occupés. Le port principal garde la priorité, le smartphone et les écouteurs se partagent le reste.
- La charge rapide des smartphones : Le chargeur gère le PPS de l’USB Power Delivery 3.0 et le Quick Charge de Qualcomm. Les Galaxy et Pixel récents en profitent, dans les limites détaillées plus bas.
Du sac de voyage au bureau, ce qu’il change au quotidien
Le déplacement est son terrain le plus évident. Un ultraportable USB-C, un smartphone et une tablette ou une console portable se partagent une seule prise murale, ce qui compte dans une chambre d’hôtel ou un train où les prises se font rares. Anker cite parmi les appareils compatibles l’iPhone, l’iPad, le MacBook, le Steam Deck, les Galaxy, les Pixel et le Dell XPS 13. Les broches repliables, elles, évitent d’abîmer le reste du sac.
Au bureau, il peut aussi remplacer la grappe de chargeurs qui encombre souvent la multiprise. Il s’adresse d’abord à ceux qui ont déjà basculé vers l’USB-C pour l’essentiel de leurs appareils. Il est en revanche moins pertinent pour un PC portable gaming ou une station de travail mobile, qui réclament plus de 65 W. Même réserve pour les Galaxy compatibles avec la charge à 45 W : ce chargeur les plafonne à 25 W.
Entre le petit bloc 30 W et le chargeur de 140 W
Dans notre comparatif des meilleurs chargeurs USB, le choix le plus compact reste l’Anker PowerPort III mini, limité à 30 W : de quoi recharger vite un smartphone, pas d’alimenter un ordinateur portable. Le Nano II 65 W joue dans une autre catégorie, celle du chargeur unique pour toute une sacoche. Pour un portable qui demande davantage, il faut viser un bloc plus puissant, comme les chargeurs GaN de 140 W qu’Anker propose aussi. Entre les deux, ce modèle couvre les besoins de la plupart des ultraportables et des smartphones.
✅ Les points forts
- Jusqu’à 65 W sur un seul port USB-C, assez pour un ultraportable
- Deux USB-C et un USB-A pour trois appareils à la fois
- Format compact grâce au GaN II, avec des broches repliables
- PPS et Quick Charge pour la charge rapide des smartphones
- 19,99 €, au niveau des Jours Flash Prime d’octobre
❌ Les limites
- Aucun câble fourni dans la boîte
- Puissance partagée : 40 W au mieux sur le port principal avec trois appareils
- Les Galaxy compatibles 45 W plafonnent à 25 W
- Une chauffe sensible à pleine puissance, selon des retours d’utilisateurs
Si votre sac compte un portable USB-C et un smartphone, l’Anker Nano II 65 W est affiché à 19,99 € sur Amazon pour le pré-Black Friday.
À 19,99 €, l’Anker Nano II 65 W reste une offre solide pour qui veut un seul chargeur capable d’alimenter un ultraportable et un smartphone. Le prix conseillé de 39,99 € gonfle toutefois la remise affichée : nous l’avons déjà vu à 22 € en août et à 17,99 € avec coupon au Prime Day. La vraie référence est donc le prix des Jours Flash Prime d’octobre, que cette offre égale.
Prévoyez un câble USB-C compatible 65 W si vous n’en avez pas, sans quoi votre portable ne profitera pas de toute la puissance. Les possesseurs d’un PC gaming ou d’un Galaxy compatible 45 W ont intérêt à regarder un modèle plus puissant. Pour les autres, il a de bonnes chances de devenir le seul chargeur du sac, celui qu’on emporte partout sans y penser.
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