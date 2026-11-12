Produire sa propre électricité grâce à des panneaux photovoltaïques, voilà une perspective qui séduit de plus en plus de particuliers. Pouvoir en profiter une fois le soleil couché, c’est encore mieux. C'est précisément la promesse de la Samduo Nex E6000, une batterie domestique de 6 kWh conçue pour stocker le surplus d’énergie solaire afin de le restituer lorsque le foyer en a besoin.

Mais plutôt que de s’imposer comme un équipement encombrant dans le garage ou le cellier, elle adopte un format mural particulièrement fin. Et à l’occasion du Black Friday, son tarif devient nettement plus intéressant.