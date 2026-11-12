Pour le Black Friday, la batterie solaire murale Samduo Nex E6000 passe à 1 599 € au lieu de 1 999 €, soit 400 € d’économie. Le compteur intelligent Samduo Smart Meter, d’une valeur de 129 €, est également offert avec chaque commande. On vous explique le pourquoi du comment de cette solution de stockage domestique qui mise autant sur sa compacité que sur sa simplicité d’installation.
Produire sa propre électricité grâce à des panneaux photovoltaïques, voilà une perspective qui séduit de plus en plus de particuliers. Pouvoir en profiter une fois le soleil couché, c’est encore mieux. C'est précisément la promesse de la Samduo Nex E6000, une batterie domestique de 6 kWh conçue pour stocker le surplus d’énergie solaire afin de le restituer lorsque le foyer en a besoin.
Mais plutôt que de s’imposer comme un équipement encombrant dans le garage ou le cellier, elle adopte un format mural particulièrement fin. Et à l’occasion du Black Friday, son tarif devient nettement plus intéressant.
Une batterie solaire de 6 kWh qui sait se faire discrète
C’est probablement le premier élément qui distingue la Samduo Nex E6000 : son format. Avec seulement 11,9 cm d’épaisseur, pour 84,25 cm de hauteur et 50 cm de largeur, cette batterie de 59 kg peut être fixée directement au mur grâce au kit de montage fourni. Un choix esthétique et pratique, qui permet de limiter l’encombrement au sol. Un vrai plus dans les espaces où chaque mètre carré compte. Elle a d'ailleurs reçu le Red Dot Design Award 2026, l'European Product Design Award 2026 et le German Design Award 2027.
Un autre détail appréciable au quotidien, c’est son fonctionnement, annoncé à moins de 25 dB, ce qui permet de l’installer sans transformer la pièce en local technique particulièrement bruyant.
Derrière cette silhouette relativement discrète, on retrouve une capacité de stockage de 6 kWh, extensible jusqu’à 90 kWh en associant plusieurs unités. De quoi envisager une installation évolutive à moyen ou long terme, en fonction des besoins énergétiques du foyer.
Une installation Plug & Play et un pilotage intelligent de l’énergie
La Nex E6000 entend également simplifier l’installation. Pas besoin de faire intervenir un électricien pour la raccorder : l’onduleur est directement intégré et la batterie se branche sur une prise secteur classique, en trois étapes, sans recâblage de l’installation électrique existante. Sa puissance bidirectionnelle atteint 2 600 W, avec une injection réseau certifiée de 800 W.
Concrètement, la batterie va se charger d’emmagasiner pendant la journée le surplus d’électricité produit par les panneaux solaires, pour le restituer en soirée, lorsque les besoins du foyer augmentent au même rythme que la production photovoltaïque diminue.
L’application Samduo prend ensuite le relais avec un plan de charge sur 24 heures, qui tient compte des habitudes de consommation et des tarifs de l’électricité. Que l’on dispose d’un contrat à prix fixe ou d’une offre à tarification dynamique, le système adapte son fonctionnement sans imposer de changer de fournisseur.
Le compteur intelligent (offert avec la batterie) joue ici un rôle important, puisqu’il mesure les flux d’électricité entrants et sortants du logement. Ces données permettent à la Nex E6000 d’affiner progressivement son pilotage et de mieux gérer l’autoconsommation. Les amateurs de domotique apprécieront également la compatibilité avec Home Assistant et Homey.
Une batterie pensée pour durer, avec une offre Black Friday à la clé
Côté fiabilité, Samduo mise sur des cellules LiFePO4, annoncées pour au moins 10 000 cycles de charge et de décharge. La batterie bénéficie d’une garantie de 10 ans et d'une certification IP65, pour une protection contre la poussière et les projections d’eau. Elle dispose également de deux prises de secours pour alimenter certains équipements en cas de coupure de courant.
Reste la question du prix. Pour le Black Friday, la Samduo Nex E6000 est proposée à 1 599 € au lieu de 1 999 €, soit 400 € de remise. Le compteur Samduo Smart Meter, habituellement vendu 129 €, est également offert pour l’occasion. L’offre est valable sur le site français de Samduo jusqu’au 30 novembre, sans cumul possible avec d’autres codes promotionnels.
Enfin, chaque commande donne également accès à un concours organisé le 21 décembre prochain, avec 12 iPhone à gagner (pour autant de gagnants) : 3 iPhone Duo 256 Go et 9 iPhone 18 Pro 256 Go. Attention, l’inscription n’est pas automatique, et il est impératif de s’inscrire avec son adresse e-mail et son numéro de commande.