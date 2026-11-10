Amazon n’attend pas la fin du mois pour son Black Friday : en ce mardi 10 novembre, le marchand a déjà baissé les prix d’une partie de son catalogue tech, des smartphones Google aux robots aspirateurs. Nous avons retenu 15 offres, de l’accessoire de recharge au smartphone pliant, en ne gardant que des prix inférieurs au plus bas pratiqué par Amazon ces 30 derniers jours.
Le Black Friday tombe cette année le vendredi 27 novembre, mais les premières remises arrivent bien avant. Ce premier lot d’offres Amazon met surtout en avant Google, avec trois smartphones Pixel 10 et la Pixel Watch 4, mais aussi l’entretien des sols, avec Dyson, roborock et EUREKA.
Notre sélection réunit 15 produits, de l’enceinte Bluetooth à 24,99 € au smartphone pliant à 999 €. Pour chacun, le prix barré est le prix le plus bas pratiqué par Amazon sur les 30 derniers jours : la remise affichée mesure donc une baisse récente. Aucune de ces offres ne demande de coupon ni d’abonnement Prime.
Black Friday Amazon : les 15 meilleures offres du jour
- Smartphone pliant Google Pixel 10 Pro Fold 256 Go à 999 € au lieu de 1 899 €
- Smartphone Google Pixel 10 Pro XL 256 Go à 699 € au lieu de 899 €
- Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Cyclone à 248,99 € au lieu de 329 €
- Smartphone Google Pixel 10 128 Go à 499 € au lieu de 579 €
- Smartphone Redmi Note 17 Pro 5G 6+256 Go à 399 € au lieu de 449 €
- Montre connectée Google Pixel Watch 4 LTE 45 mm à 269 € au lieu de 445,40 €
- Robot aspirateur laveur roborock Saros 10R à 499,99 € au lieu de 699,99 €
- Robot aspirateur laveur roborock Qrevo S Pro Set à 299,99 € au lieu de 379,99 €
- Robot aspirateur laveur EUREKA avec station 19 000 Pa à 319,99 € au lieu de 599,99 €
- Caméra de surveillance extérieure eufy SoloCam S340 à 109 € au lieu de 199 €
- Écouteurs à réduction de bruit Skullcandy Method 360 ANC à 79,99 € au lieu de 114,95 €
- Station de recharge Anker MagGo Qi2 3-en-1 à 59,99 € au lieu de 79,99 €
- Friteuse sans huile Philips Airfryer 3000 double panier 9 L à 119,99 € au lieu de 162,58 €
- Machine à café Nespresso Krups Vertuo Next à 49 € au lieu de 149 €
- Enceinte Bluetooth Anker Soundcore 2 à 24,99 € au lieu de 49,99 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75%)
- ExpressVPN à 2,49 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts pour le Black Friday (-80%)
- CyberGhost VPN à 2,19 €/mois, Black Friday en avant-première (-82%)
- Offre spéciale Black Friday : -20% sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,91 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleures IA, à moins de 39 €
Six offres à regarder de plus près
Un pourcentage ne dit pas tout de l’intérêt d’un produit. Voici six offres examinées de plus près, avec ce qu’elles apportent et la limite à connaître avant d’acheter, à commencer par le pliant de Google, auquel nous avions attribué 9/10 dans notre test du Google Pixel 10 Pro Fold.
- Google Pixel 10 Pro Fold : lancé à 1 799 €, il passe sous les 1 000 € en 256 Go. Il déplie un écran de 8 pouces, résiste à l’eau et à la poussière (IP68) et recevra sept ans de mises à jour. Il reste plus épais et plus lourd que ses concurrents de Samsung et Honor, et sa puce Tensor G5 n’est pas la plus rapide du segment.
- Google Pixel 10 Pro XL : écran de 6,8 pouces, téléobjectif 5x de 48 Mpx et batterie de 5 200 mAh. Lancé à 1 299 € en 256 Go, il coûte ici 600 € de moins. Notre test relevait une puce qui chauffe sous forte charge et une autonomie juste pour un si grand format.
- Dyson V8 Cyclone : Dyson annonce 60 minutes d’autonomie et une brosse Motorbar qui se démêle seule. À 248,99 €, il passe sous son prix le plus bas de l’année chez Amazon. Il aspire mais ne lave pas : pour les sols carrelés, les robots laveurs de la liste couvrent les deux.
- roborock Saros 10R : ce robot extra-plat aspire à 22 000 Pa, relève sa brosse et sa serpillière sur les tapis et s’appuie sur une station multifonction. Il descend 150 € sous son plus bas de l’année. Pour un budget plus serré, le Qrevo S Pro Set de la liste coûte 200 € de moins.
- Google Pixel Watch 4 LTE : la version cellulaire de 45 mm, lancée à 549 €, passe à 269 €. Google annonce jusqu’à 40 heures d’autonomie, et la montre peut joindre les secours par satellite. Certaines analyses de santé demandent toutefois un abonnement Fitbit Premium.
- eufy SoloCam S340 : une caméra extérieure en 3K, orientable sur 360°, alimentée par un panneau solaire. Elle se pose sans câble, mais sa recharge dépend de l’ensoleillement de l’emplacement choisi : une façade à l’ombre convient mal.
Acheter dès ce mardi ou attendre le 27 novembre ?
Neuf de ces quinze offres dépassent 25 % de remise, avec en tête la machine Nespresso (-67 %), l’enceinte Soundcore (-50 %) et le Pixel 10 Pro Fold (-47 %). Le Pixel 10 et le Redmi Note 17 Pro baissent moins, de 11 à 13 %, mais ils atteignent leur prix le plus bas de l’année chez Amazon.
D’autres offres arriveront d’ici le 27 novembre, sans garantie que ces produits baissent davantage. Si vous hésitez entre les trois smartphones Google, notre comparatif des meilleurs smartphones permet de les situer face aux modèles d’Apple, de Samsung ou de Honor. La disponibilité s’affiche sur chaque fiche et peut évoluer d’ici la fin du mois.
Black Friday Amazon 2026 : vos questions
Quand a lieu le Black Friday 2026 ?
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre 2026, et le Cyber Monday le lundi 30 novembre. Amazon propose des offres bien avant ces dates, comme celles de cette sélection, toutes actives ce 10 novembre.
Que signifie le prix barré sur ces offres Amazon ?
Pour les 15 offres retenues, le prix barré est le prix le plus bas pratiqué par Amazon sur les 30 jours qui précèdent la promotion. La remise mesure donc une baisse par rapport à ce prix récent, et non par rapport à un prix conseillé.
Le Pixel 10 Pro Fold résiste-t-il à l’eau ?
Oui, il est certifié IP68, comme les Pixel 10 et Pixel 10 Pro XL de cette sélection. Google lui promet aussi sept ans de mises à jour d’Android et de sécurité.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
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