Le Black Friday tombe cette année le vendredi 27 novembre, mais les premières remises arrivent bien avant. Ce premier lot d’offres Amazon met surtout en avant Google, avec trois smartphones Pixel 10 et la Pixel Watch 4, mais aussi l’entretien des sols, avec Dyson, roborock et EUREKA.

Notre sélection réunit 15 produits, de l’enceinte Bluetooth à 24,99 € au smartphone pliant à 999 €. Pour chacun, le prix barré est le prix le plus bas pratiqué par Amazon sur les 30 derniers jours : la remise affichée mesure donc une baisse récente. Aucune de ces offres ne demande de coupon ni d’abonnement Prime.