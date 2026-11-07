Le Black Friday arrive à grands pas, mais Amazon a visiblement décidé de ne pas nous faire patienter : ses ventes à durée limitée s’enchaînent depuis la fin octobre, et le rayon tech en profite largement. Robot aspirateur pour lever le pied sur le ménage, smartphone à remplacer, PC portable pour le bureau ou petit cadeau à glisser sous le sapin : il y en a pour tous les besoins et pour à peu près tous les budgets.

Et parce qu’une grosse étiquette de promo ne fait pas tout, nous avons regardé chaque prix de près, sur les fiches produits, le 6 novembre au matin. Bonne surprise : 12 produits sur 20 passent sous leur plus bas des 30 derniers jours, et 7 autres affichent une baisse par rapport au prix conseillé. Seule la PS5 Standard joue les exceptions : pas de remise à l’horizon, mais elle reste vendue et expédiée par Amazon à 649 €, alors nous la gardons pour celles et ceux qui la cherchent.