Pas besoin d’attendre le 27 novembre pour se faire plaisir : Amazon a déjà sorti ses premières belles promos avant le Black Friday, et il y a de quoi bien occuper votre week-end. Voici notre top 20, de la petite manette Xbox à l’iPhone 17 Pro Max, avec une bonne nouvelle à la clé : plus de la moitié de ces prix n’ont jamais été aussi bas depuis un mois.
Le Black Friday arrive à grands pas, mais Amazon a visiblement décidé de ne pas nous faire patienter : ses ventes à durée limitée s’enchaînent depuis la fin octobre, et le rayon tech en profite largement. Robot aspirateur pour lever le pied sur le ménage, smartphone à remplacer, PC portable pour le bureau ou petit cadeau à glisser sous le sapin : il y en a pour tous les besoins et pour à peu près tous les budgets.
Et parce qu’une grosse étiquette de promo ne fait pas tout, nous avons regardé chaque prix de près, sur les fiches produits, le 6 novembre au matin. Bonne surprise : 12 produits sur 20 passent sous leur plus bas des 30 derniers jours, et 7 autres affichent une baisse par rapport au prix conseillé. Seule la PS5 Standard joue les exceptions : pas de remise à l’horizon, mais elle reste vendue et expédiée par Amazon à 649 €, alors nous la gardons pour celles et ceux qui la cherchent.
Le top 20 des offres pré-Black Friday Amazon de ce week-end
- Google Pixel 11 512 Go à 929 € au lieu de 1 129 €
- Carte mère ASUS TUF Gaming B850-Plus Wi-Fi à 182,90 € au lieu de 269,90 €
- PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 15,6 pouces (Ryzen 7, 16 Go, 512 Go, chargeur non inclus) à 699,99 € au lieu de 899,99 €
- Tablette Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 13,1 pouces (128 Go, S Pen inclus) à 599 € au lieu de 799 €, avec 40 € de moins à la commande pour les membres Prime
- Smartphone POCO C95 Pro 6+128 Go à 189 € au lieu de 209,90 €
- Console PlayStation 5 Standard 1 To à 649 €
- Manette filaire Turtle Beach Rematch Core pour Xbox et PC à 19,99 € au lieu de 29,99 €
- Aspirateur robot laveur ECOVACS Deebot T80S Omni à 349 € au lieu de 649 €
- Clavier Apple Magic Keyboard AZERTY à 69,83 € au lieu de 119 €
- Aspirateur robot laveur dreame X50 Master à 699 € au lieu de 1 099 €
- Aspirateur robot laveur roborock Qrevo Edge 2 à 549,99 € au lieu de 889,99 €
- Aspirateur laveur dreame H12 Pro FlexReach à 169 € au lieu de 269 €
- Aspirateur robot laveur ECOVACS Deebot X12 OmniCyclone Care Complete à 699 € au lieu de 1 099 €
- Casque à réduction de bruit Sony ULT Wear à 109,30 € au lieu de 199,99 €
- PC portable Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (Core i5-1335U, 16 Go, 512 Go) à 899,99 € au lieu de 1 459 €
- SSD Corsair MP600 Core XT 1 To à 189,99 € au lieu de 219,99 €
- Écouteurs Samsung Galaxy Buds3 FE à 129,99 € pour les membres Prime au lieu de 149,99 €
- Écouteurs Apple AirPods 5 à réduction de bruit à 128 € au lieu de 149 €
- Lot de 4 Apple AirTags 2e génération à 89,99 € au lieu de 119 €
- Apple iPhone 17 Pro Max 256 Go à 1 297,99 € au lieu de 1 479 €
Petit bonus : 10 offres AliExpress pour le Single Day du 11.11
Le 11.11 bat son plein chez AliExpress, alors voici dix offres en plus, hors classement. Les prix ci-dessous tiennent compte de nos codes CLU, à saisir au paiement du 1er novembre à 0 h au 18 novembre à 23 h 59, heure de Paris, sur les articles sélectionnés. Pour le SSD et la mémoire Netac, AliExpress précise que les droits de douane se calculent au paiement.
- SSD Netac NV3000 M.2 NVMe 1 To à 101,39 € avec le code CLU13 au lieu de 132,71 €
- Mini PC GMKtec K12 Ryzen 7 H 255 (sans RAM ni SSD) à 233,69 € avec le code CLU24 au lieu de 372,29 €
- Mini PC SOYO Y5 Air Core i5 4e génération (8 Go, 128 Go) à 100,61 € avec le code CLU13 au lieu de 136,55 €
- Mini PC GMKtec G10 Ryzen 5 3500U (sans RAM ni SSD) à 156,39 € avec le code CLU24 au lieu de 210,20 €
- Tablette Xiaomi Redmi Pad 2 4+128 Go à 182,25 € avec le code CLU24 au lieu de 207,08 €
- Boîtier Xiaomi TV Box S 3e génération à 81,03 € avec le code CLU13 au lieu de 99,43 €
- Casque Sony WH-1000XM6 Platinum Silver à 329,48 € avec le code CLU60 au lieu de 408 €
- Smartphone pliable Xiaomi MIX Flip 12+512 Go à 413,48 € avec le code CLU80 au lieu de 563,33 €
- Montre Garmin Forerunner 255 46 mm à 125,19 € avec le code CLU24 au lieu de 274,71 €
- Kit mémoire DDR4 Netac Shadow II 3200 MHz 2 x 8 Go à 85,99 € avec le code CLU13 au lieu de 114,34 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
- Proton VPN Plus à 2,49 €/mois pendant 2 ans pour le Black Friday (-75 %)
- Promo pCloud Pass Premium à 119 € à vie, au lieu de 239 € (-50 %)
- Offre spéciale Black Friday : -20 % sur Google Workspace les 6 premiers mois
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Surfshark VPN à 2,49 €/mois au lieu de 5,89 €, + 3 mois offerts
- Deezer Premium offert pendant 2 mois, résiliable à tout moment.
- Le badge télépéage Fulli offert 8 mois en France (code : ETEINDIEN26)
- Antivirus Avast One Premium Security à 3,04 €/mois pendant 1 an (-50 %)
- Intego ONE Advanced à 3,21 €/mois pendant 2 ans (-30 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 23 €
Six offres à regarder de plus près
Certaines remises méritent plus qu’une ligne, parce que le prix décroche vraiment ou que le produit répond à un besoin précis. Le smartphone de Google ouvre le bal : notre test du Google Pixel 11 lui accorde 8/10, avec une réserve sur un tarif jugé difficile.
- Google Pixel 11 512 Go. Il tombe à 929 €, soit 50 € sous son plus bas des 30 derniers jours. Écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz, photos au grand-angle et dictée vocale, l'ambiance a convaincu dans notre test. Il ne vise pas les joueurs : son GPU peine et il perd près de 50 % de ses performances après quelques minutes d’effort.
- dreame X50 Master. À 699 €, il passe 150 € sous son plus bas récent. Il s’adresse aux logements avec des seuils marqués, puisque le fabricant annonce jusqu’à 6 cm d’obstacles franchis. La somme reste élevée si vos sols sont de plain-pied.
- ECOVACS Deebot T80S Omni. C’est le robot le moins cher de la sélection, à 349 €, soit 30 € sous son plus bas récent. Sa station vide le bac, lave le rouleau entre 40 et 75 °C et le sèche à l’air chaud. Le fabricant annonce des seuils de 20 mm seulement : mieux vaut un intérieur sans marche.
- Samsung Galaxy Tab S10 FE+. À 599 €, elle perd 100 € sur son plus bas des 30 derniers jours, et Amazon retire encore 40 € à la commande pour les membres Prime. Grand écran de 13,1 pouces, S Pen dans la boîte et certification IP68 en font une tablette de prise de notes et de vidéo. Ses 128 Go se rempliront vite si vous y stockez beaucoup de fichiers.
- Turtle Beach Rematch Core. À 19,99 €, cette manette homologuée Xbox et PC coûte 10 € de moins que son plus bas récent. Ses sticks à effet Hall sont conçus pour limiter la dérive, une panne classique des manettes. Elle reste filaire : à oublier si vous jouez depuis le canapé, loin de la console.
- Lenovo ThinkPad E14 Gen 5. Ce PC portable sous Windows 11 Pro descend à 899,99 €, soit 173,32 € sous son plus bas des 30 derniers jours. Avec son Core i5-1335U, ses 16 Go de mémoire et son SSD de 512 Go, il vise le travail de bureau plus que la création lourde. Amazon affichait cinq exemplaires restants lors de notre relevé.
Vraie baisse ou remise de façade : comment lire ces prix
Un pourcentage affiché ne dit pas tout. Les -46 % du Deebot T80S Omni se calculent sur un prix conseillé de 649 € : face à son plus bas des 30 derniers jours, la baisse réelle est de 8 %. Même écart sur le ThinkPad E14, à -38 % sur le prix conseillé et -16 % sur le plus bas récent. Pour l’iPhone 17 Pro Max, les AirPods 5, les AirTags ou le Magic Keyboard, Amazon n’affiche que le prix conseillé : la remise est réelle par rapport à ce repère, mais rien ne prouve une baisse récente.
Le calendrier compte aussi. L’offre sur le Qrevo Edge 2 s’arrête le 8 novembre, celle du POCO C95 Pro le 9, celle du ThinkPad le 13, et celle du Pixel 11 court jusqu’au 29 novembre, après le Black Friday. Rappelons aussi que l’iPhone 17 Pro Max n’est plus le dernier modèle d’Apple. Si vous hésitez sur un smartphone, notre comparatif des meilleurs smartphones situe ces modèles face à la concurrence, à tous les budgets.
Pré-Black Friday Amazon : vos questions
Faut-il acheter maintenant ou attendre le Black Friday du 27 novembre ?
Personne ne peut garantir que ces prix baisseront encore. Si le produit est déjà sous son plus bas des 30 derniers jours et que son offre se termine avant le 27 novembre, attendre revient à prendre un risque.
Que vaut le prix conseillé affiché sur Amazon ?
C’est le prix recommandé par le fabricant ou l’importateur, et il ne prouve pas une baisse récente. Quand Amazon affiche le prix le plus bas des 30 derniers jours, c’est ce repère qu’il faut regarder.
Quel aspirateur robot choisir dans cette sélection ?
Le dreame X50 Master vise les seuils hauts, le roborock Qrevo Edge 2 et ses 7,98 cm d’épaisseur les dessous de meubles bas. Le Deebot T80S Omni reste le moins cher des quatre, et le Deebot X12 OmniCyclone Care Complete mise sur son rouleau allongé de 27 cm.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
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