Les canicules de l’été avaient vidé les stocks de ventilateurs, et les modèles de plafond reviennent au moment où le Black Friday a déjà commencé chez la plupart des marchands. Voici 5 modèles repérés chez Amazon, avec ce qu’il faut vérifier pour qu’ils servent aussi cet hiver, en renvoyant vers le sol la chaleur accumulée au plafond.
Cet été, la loongue canicule avait vidé les rayons des marchands, et certaines références de ventilateurs étaient devenues difficiles à trouver. En ce début novembre, les cinq modèles de notre sélection sont de nouveau affichés en stock chez Amazon, alors que le Black Friday a déjà démarré chez la plupart des enseignes.
Acheter un ventilateur en novembre n’a rien d’absurde. Un ventilateur de plafond doté d’une fonction été/hiver sait inverser le sens de rotation de ses pales : l’hiver, il renvoie dans la pièce l’air chaud du chauffage qui stagne sous le plafond. C’est ce qu’on appelle la déstratification. Quatre des cinq modèles retenus l’annoncent sur leur fiche, et les remises atteignent -31 % sur les prix de référence affichés par Amazon.
Les 5 ventilateurs de plafond en promo chez Amazon pour le Black Friday
- Ventilateur de plafond Cecotec EnergySilence Aero 495 (106 cm, lumière LED) à 68,90 € au lieu de 99,90 €
- Ventilateur de plafond Cecotec EnergySilence Aero 5290 Stone Pro (132 cm, moteur DC) à 122,55 € au lieu de 169,90 €
- Ventilateur de plafond Cecotec EnergySilence Aero 4500 Puzzle à pales rétractables (106 cm) à 68,90 € au lieu de 99,90 €
- Ventilateur de plafond connecté Create Windlarge Wi-Fi (152 cm) à 160,95 € au lieu de 175,95 €
- Ventilateur de plafond Create Windcalm S avec lumière (112 cm) à 97,95 €
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Quel ventilateur de plafond choisir pour l’été comme pour l’hiver ?
Sur le papier, les cinq modèles se ressemblent : télécommande, minuterie, pales larges. Ils se distinguent sur trois points qui comptent vraiment, le diamètre, le moteur et la présence d’une fonction été/hiver clairement annoncée. Nous ne les avons pas testés : les caractéristiques ci-dessous sont celles que publient Cecotec et Create sur leurs fiches.
- Cecotec EnergySilence Aero 495 : le moins cher de la sélection, avec un moteur de 55 W, cinq pales et 106 cm de diamètre, pour des pièces jusqu’à 25 m² selon Cecotec. Sa fiche annonce des pales réversibles, mais aucune fonction été/hiver : si la déstratification est votre motivation, l’Aero 4500 au même prix est plus sûr. Il se limite aussi à trois vitesses.
- Cecotec EnergySilence Aero 5290 Stone Pro : le plus grand des trois Cecotec, avec 132 cm d’envergure et trois pales, pour un salon ou une pièce de vie. Moteur DC de 35 W, cinq vitesses, hauteur réglable entre 15 et 25 cm, lumière LED à intensité réglable et fonction été/hiver décrite en détail par le fabricant. C’est l’économie la plus forte de la sélection, 47,35 € sur le prix conseillé.
- Cecotec EnergySilence Aero 4500 Puzzle : même prix que l’Aero 495, mais avec un moteur DC de 30 W, six vitesses et la fonction été/hiver. Ses quatre pales se replient quand il est à l’arrêt, ce qui le rend plus discret au plafond d’une chambre ou d’un bureau. Sa minuterie plafonne à 4 heures.
- Create Windlarge Wi-Fi : le plus grand de la sélection, 152 cm, pour les grandes pièces. Il se pilote à la télécommande ou en Wi-Fi, propose six vitesses, la fonction été/hiver et deux hauteurs de fixation grâce à des barres de 25 et 50 cm. Sa fiche ne mentionne pas d’éclairage, et sa remise reste modeste : 15 € sur l’ancien prix affiché par Amazon.
- Create Windcalm S avec lumière : le compromis en 112 cm, avec un moteur DC de 40 W, six vitesses, la fonction été/hiver et une lumière LED de 15 W à trois températures de couleur, dont l’intensité ne se règle pas. Ses pales en ABS autorisent aussi une installation en extérieur selon Create. Il n’affiche en revanche aucune remise au moment où nous écrivons.
Black Friday : faut-il acheter un ventilateur de plafond maintenant ?
Sur les quatre modèles remisés, l’économie va de 15 € à 47,35 €. Les trois Cecotec affichent -28 à -31 %, mais ces pourcentages se calculent sur le prix conseillé par le fabricant, pas sur un prix réellement pratiqué. Le repère le plus parlant est ailleurs : pour ces trois modèles, le prix actuel passe sous le plus bas des 30 derniers jours indiqué par Amazon (72,90 € pour les deux modèles de 106 cm, 129 € pour l’Aero 5290). Le Create Windlarge ne perd que 9 % sur son ancien prix, et le Windcalm S n’est pas remisé.
Pour l’hiver, gardez en tête qu’un ventilateur de plafond ne chauffe pas : il remet en circulation l’air chaud que produit déjà votre chauffage et qui stagne sous le plafond. Dans une chambre, le bruit compte autant que le diamètre, et notre comparatif des meilleurs ventilateurs silencieux retient d’ailleurs un modèle de plafond doté de cette fonction été/hiver. Prévoyez enfin l’installation : un ventilateur de plafond se fixe au plafond et se raccorde au circuit électrique, une opération à confier à un électricien si vous n’êtes pas à l’aise.
Ventilateur de plafond : vos questions
À quoi sert la fonction été/hiver d’un ventilateur de plafond ?
Elle inverse le sens de rotation des pales. L’été, le flux d’air rafraîchit la pièce ; l’hiver, il redistribue l’air chaud du chauffage accumulé au plafond.
Un ventilateur de plafond peut-il remplacer un chauffage ?
Non, il ne produit pas de chaleur. En mode hiver, il remet en circulation celle de votre chauffage, que Cecotec présente comme un complément de votre système de chauffage.
Quel diamètre de ventilateur de plafond choisir ?
Cecotec annonce son Aero 495 de 106 cm pour des pièces jusqu’à 25 m² et présente l’Aero 4500, de même diamètre, comme adapté aux chambres, petits salons et bureaux. Les modèles de 132 et 152 cm visent des pièces plus grandes.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
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