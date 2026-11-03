Sur les quatre modèles remisés, l’économie va de 15 € à 47,35 €. Les trois Cecotec affichent -28 à -31 %, mais ces pourcentages se calculent sur le prix conseillé par le fabricant, pas sur un prix réellement pratiqué. Le repère le plus parlant est ailleurs : pour ces trois modèles, le prix actuel passe sous le plus bas des 30 derniers jours indiqué par Amazon (72,90 € pour les deux modèles de 106 cm, 129 € pour l’Aero 5290). Le Create Windlarge ne perd que 9 % sur son ancien prix, et le Windcalm S n’est pas remisé.

Pour l’hiver, gardez en tête qu’un ventilateur de plafond ne chauffe pas : il remet en circulation l’air chaud que produit déjà votre chauffage et qui stagne sous le plafond. Dans une chambre, le bruit compte autant que le diamètre, et notre comparatif des meilleurs ventilateurs silencieux retient d’ailleurs un modèle de plafond doté de cette fonction été/hiver. Prévoyez enfin l’installation : un ventilateur de plafond se fixe au plafond et se raccorde au circuit électrique, une opération à confier à un électricien si vous n’êtes pas à l’aise.