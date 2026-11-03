À trois semaines et demie du Black Friday, fixé au 27 novembre, Amazon baisse le modèle phare de Dreame en 2025. Le X50 Ultra Complete passe à 599 € jusqu’au 12 novembre, sous son plus bas des 30 derniers jours : un tarif pensé pour les logements à seuils, malgré une détection d’objets perfectible.
Lancé à 1 499 € en 2025, le Dreame X50 Ultra Complete associe une aspiration de 20 000 Pa, deux serpillères rotatives et une station qui vide, lave et sèche à sa place. Amazon le vend à 599 €, 79 € sous son prix le plus bas des 30 derniers jours (678 €). Ce n’est pas une offre estampillée Black Friday, mais une vente flash jusqu’au 12 novembre à 23 h 59. L’historique de prix que nous suivons n’avait jamais relevé un tarif aussi bas.
Elle vise les foyers qui veulent une station complète et un robot qui passe les seuils, sans le prix d’un modèle récent.
Le Dreame X50 Ultra Complete est à 599 € chez Amazon jusqu’au 12 novembre, contre 678 € au plus bas ces 30 derniers jours.
Pourquoi choisir le Dreame X50 Ultra Complete ?
- Il franchit les seuils : Son système ProLeap lui permet de se hisser pour passer un double seuil jusqu’à 6 cm, ou 4,2 cm pour un seuil simple. Les pièces séparées par une barre de seuil restent à sa portée.
- Il se glisse sous les meubles : Sa tourelle LiDAR se rétracte et fait passer sa hauteur de 11,1 à 8,9 cm. Le dessous d’un canapé ou d’un lit bas entre ainsi plus souvent dans la zone nettoyée.
- Une station qui fait l’entretien : Elle vide le robot dans un sac de 3,2 litres, lave les serpillères à l’eau chauffée à 80 °C, dose le détergent et les sèche à l’air chaud. Il vous reste à remplir le réservoir d’eau propre de 4,5 litres et à vider l’eau sale.
Seuils, plinthes et poils d’animaux : ce qu’il change au quotidien
Les 20 000 Pa et la double brosse principale, conçue pour que les cheveux ne s’enroulent pas, s’attaquent à la poussière incrustée comme aux poils d’animaux. Sur les tapis, il relève ses serpillères de 10,5 mm pour ne pas les mouiller. L’une d’elles s’écarte de 4 cm sur un bras mobile pour longer les plinthes, un système que Presse-citron juge bluffant. Sa caméra frontale reconnaît environ 200 types d’objets, et L’Éclaireur Fnac l’a vu contourner câbles et chaussettes sans les toucher.
Il convient d’abord aux propriétaires d’animaux et aux grands logements : son autonomie avoisine deux heures, soit environ 120 m² par charge selon Presse-citron, et il reprend le ménage après la recharge. Il est moins pertinent si votre sol est encombré : ce même test l’a vu se bloquer sur des Lego ou des câbles. Les taches anciennes et incrustées lui résistent aussi, un point relevé par les deux testeurs. Pour un studio sans seuil ni tapis, ses principaux atouts tournent à vide.
Face au X60 Pro et aux stations à moins de 600 €
Dans notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots, le Dreame X60 Pro Ultra Complete, plus récent, obtient 9/10 grâce à une serpillère qui se déploie sur 18 cm dans les coins, mais coûte 1 499 €. À l’autre bout, l’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni, notre choix malin du milieu de gamme, lave par rouleau pour moins de 600 €, avec une navigation qui manque de finesse. Le X50 Ultra Complete se place entre les deux : moins habile dans les coins que le X60, il garde le franchissement des seuils jusqu’à 6 cm et une station complète.
✅ Les points forts
- Franchissement des doubles seuils jusqu’à 6 cm
- Tourelle LiDAR rétractable pour passer sous les meubles bas
- Station complète : vidage, lavage à 80 °C, séchage à l’air chaud, détergent dosé
- Serpillère extensible efficace le long des plinthes
- Double brosse pensée contre l’enroulement des poils
❌ Les limites
- Détection perfectible face aux petits objets et aux câbles
- Taches incrustées pas toujours effacées
- Sacs de 3,2 litres à racheter pour la station
- Moins à l’aise dans les coins que le X60 Pro
Vente flash à 599 € sur Amazon jusqu’au 12 novembre : le temps de mesurer vos seuils avant de trancher, sans attendre le Black Friday.
À 599 €, le Dreame X50 Ultra Complete coûte moins de la moitié de son prix de lancement, avec la même station complète et le même franchissement des seuils. Attendre le Black Friday reste un pari : rien ne garantit une nouvelle baisse, et cette vente flash s’arrête quinze jours avant. La remise est réelle : elle se mesure sur son plus bas des 30 derniers jours, pas sur le prix conseillé de 999 € affiché par Amazon. Nous ne l’avons pas testé, mais les essais publiés convergent sur l’aspiration et le nettoyage des bords.
Il s’adresse d’abord aux foyers avec animaux, tapis et seuils marqués. Pour le lavage des coins, le X60 Pro reste plus abouti, mais coûte 900 € de plus. Et si votre sol est souvent jonché de jouets ou de câbles, sa détection d’obstacles impose encore un petit rangement avant chaque lancement.
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