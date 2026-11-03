Les 20 000 Pa et la double brosse principale, conçue pour que les cheveux ne s’enroulent pas, s’attaquent à la poussière incrustée comme aux poils d’animaux. Sur les tapis, il relève ses serpillères de 10,5 mm pour ne pas les mouiller. L’une d’elles s’écarte de 4 cm sur un bras mobile pour longer les plinthes, un système que Presse-citron juge bluffant. Sa caméra frontale reconnaît environ 200 types d’objets, et L’Éclaireur Fnac l’a vu contourner câbles et chaussettes sans les toucher.

Il convient d’abord aux propriétaires d’animaux et aux grands logements : son autonomie avoisine deux heures, soit environ 120 m² par charge selon Presse-citron, et il reprend le ménage après la recharge. Il est moins pertinent si votre sol est encombré : ce même test l’a vu se bloquer sur des Lego ou des câbles. Les taches anciennes et incrustées lui résistent aussi, un point relevé par les deux testeurs. Pour un studio sans seuil ni tapis, ses principaux atouts tournent à vide.