Le Dyson V15s Detect Submarine est une bonne affaire si vous êtes fan de la marque et que vous cherchez un modèle capable de ponctuellement laver en profondeur les sols de vos petites pièces. C'est l'outil idéal pour centraliser le matériel d'entretien au sein d'un appartement ou pour un ménage par zone de la maison.

Si vous avez de grandes surfaces carrelées à traiter en une seule passe, les petits réservoirs d'eau vont rendre l'expérience trop fastidieuse. Et un dernier conseil pratique : pensez à bien transporter la brosse Submarine à l'horizontale jusqu'à votre évier : le bac d'eau sale étant ouvert, il risque de fuir s'il est trop incliné quand vous le manipulez.