Le Dyson V15s Detect Submarine est un aspirateur balai qui aspire et passe aussi la serpillère, que vous retrouvez en promo à 589 euros au lieu de 879 euros sur Fnac.
Le Dyson V15s Detect Submarine marque l'entrée très attendue du constructeur britannique sur le marché des aspirateurs laveurs. Si l'on devait faire une analogie facile, nous dirions que Dyson est aux aspirateurs ce qu'Apple est aux smartphones. Un produit luxueux, haut de gamme, qu'on aime utiliser autant qu'afficher. Ici, il combine l'aspiration cyclonique du V15 avec une tête de lavage à l'eau claire. Comme tout appareil Dyson, son prix de base est onéreux mais il bénéficie de 290 euros de réduction sur Fnac, ce qui peut permettre de sauter plus facilement le pas.
Pourquoi choisir le Dyson V15s Detect Submarine ?
- Pour son aspiration sans compromis typique de Dyson avec une puissance de 240 AW avec une brosse Optic Fluffy pour traquer la poussière invisible à l'œil nu.
- Le lavage efficace des tâches avec la brosse Submarine humidifiée qui vient à bout des tâches incrustées et liquides sur les sols durs.
- Son écosystème modulaire livré avec une pléthore d'accessoires pour passer du nettoyage d'une salle de bain à l'aspiration des poils d'animaux en un clic.
Un nettoyage hybride efficace qui se mérite
Si vous connaissez les Dyson, vous ne serez pas surpris de leur efficacité en aspiration, et ce modèle ne fait pas exception à la règle. Avec sa puissance de 12 500 Pa, il peut aspirer toute la poussière sur son chemin pour l'engranger dans son réservoir de 0,76 l. Ce n'est pas tout puisqu'il est doté d'une tête Submarine qui lave mais attention : elle peut faire l'un ou l'autre, pas les deux en même temps. Et il faut avoir une petite condition physique pour le manier parce qu'il est quand même 4,1 kg et qu'il faut garder en permanence le doigt sur la gâchette. Il est quand même silencieux en mode lavage, avec 60 dB mesurés, ce qui contraste avec l'autonomie de ses petits réservoirs (300 ml d'eau propre) qui imposent des allers-retours fréquents au robinet. Il se destine avant tout aux profils avec des surfaces dures, de taille modérée (environ 40m²) qui ont l'habitude d'aspirer avant de passer la serpillère.
Une approche modulaire face aux aspirateurs tout-en-un
Contrairement aux aspirateurs laveurs massifs comme le Dreame H12 Pro, ce modèle Dyson apporte de la polyvalence en conservant le format passe-partout et les accessoires dédiés d'un aspirateur balai premium : un suceur long, une brosse Digital Motorbar, une mini brosse motorisée auto démêlante et la station murale qui va avec. C'est juste dommage qu'il ne sache pas aspirer et laver en même temps, et que son autonomie ne fasse pas un peu de progrès : 60 minutes en mode Eco, une poignée de minutes en mode Boost. Et il n'y a pas de station d'auto nettoyage, donc ça implique un entretien de votre part.
✅ Les points forts
- Sa puissance d'aspiration de 240 AW sur tous les types de sols
- Son lavage qui vient à bout des tâches aussi bien fraîches qu'incrustées
- Sa polyvalence avec sa panoplie complète d'accessoires
- So niveau sonore maîtrisé et agréable en mode lavage de 60 dB
❌ Les limites
- Impossible d'aspirer et laver en même temps avec la brosse Submarine
- Ses réservoirs d'eau sous-dimensionnés qui poussent à des remplissages fréquents
- Un collecteur d'eau sale mal conçu qui fuit si la brosse est inclinée
- Son poids important et le maintien de la gâchette obligatoire
- Un seul rouleau fourni
Le Dyson V15s Detect Submarine est une bonne affaire si vous êtes fan de la marque et que vous cherchez un modèle capable de ponctuellement laver en profondeur les sols de vos petites pièces. C'est l'outil idéal pour centraliser le matériel d'entretien au sein d'un appartement ou pour un ménage par zone de la maison.
Si vous avez de grandes surfaces carrelées à traiter en une seule passe, les petits réservoirs d'eau vont rendre l'expérience trop fastidieuse. Et un dernier conseil pratique : pensez à bien transporter la brosse Submarine à l'horizontale jusqu'à votre évier : le bac d'eau sale étant ouvert, il risque de fuir s'il est trop incliné quand vous le manipulez.
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