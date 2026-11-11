À dix-sept jours du Black Friday, fixé au vendredi 27 novembre, Amazon a déjà baissé le prix de ses robots aspirateurs, des petits modèles d’entrée de gamme aux robots laveurs avec station. Nous avons retenu 12 offres, toutes affichées sous leur prix le plus bas des 30 derniers jours, que nous avons relevé pour chacune.
Amazon n’a pas attendu le 27 novembre pour s’attaquer au ménage : plusieurs robots aspirateurs portent déjà le badge « Offre Pré-Black Friday » sur leur fiche, d’autres la mention « Offre à durée limitée ». Roborock occupe la moitié de la liste, du Qrevo S Pro Set à 299,99 € jusqu’au Saros 20 Neo à 749 €, face à Ecovacs, Dreame, iRobot et Lefant, qui fait descendre la fourchette à 99,98 €.
Les pourcentages affichés sont, pour la plupart, calculés sur le prix conseillé par le fabricant, qui ne reflète pas toujours le prix pratiqué ces dernières semaines. Nous avons donc relevé, pour chaque robot, le prix le plus bas des 30 derniers jours indiqué par Amazon : tous sont aujourd’hui en dessous, d’une vingtaine d’euros pour l’iRobot Roomba Plus 415 jusqu’à 200 € pour le Roborock Saros 10R. Cinq offres ont droit à leur fiche détaillée, les sept autres sont rangées par budget.
Les aspirateurs en promo chez Amazon, par budget
Aspirateurs Robots laveurs à moins de 400 € 💶
- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo 2 Pro Set à 379,99 € au lieu de 699,99 €
- Robot aspirateur laveur iRobot Roomba Plus 415 à 279,95 € au lieu de 499 €
- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo S Pro Set (coloris noir) à 299,99 € au lieu de 599,99 €
- Robot aspirateur laveur Ecovacs Deebot T80S Omni à 339 € au lieu de 649 €
Aspirateurs Robots laveurs de 400 à 800 € 🤖
- Robot aspirateur laveur Roborock Qrevo Edge 2 Set à 479,99 € au lieu de 899,99 €
- Robot aspirateur laveur Dreame L40s Pro Ultra à 429 € au lieu de 749 €
- Robot aspirateur laveur Roborock Saros 20 Neo à 749 € au lieu de 1 299 €
Nos 5 robots aspirateurs préférés pour ce Black Friday
Roborock Qrevo S Pro Set à 299,99 € au lieu de 599,99 €
C’est le robot avec station le moins cher de Roborock dans cette sélection : 299,99 €, en blanc comme en noir, soit 80 € de moins que son prix le plus bas des 30 derniers jours. Il s’adresse à ceux qui veulent déléguer l’aspiration et le lavage des sols sans viser le haut de gamme.
- Une station qui entretient les serpillières : elle les lave à 75 °C puis les sèche à l’air chaud à 45 °C, selon Roborock.
- Un profil bas de 9,65 cm : de quoi se glisser sous les lits et les canapés, avec 18 500 Pa d’aspiration annoncés.
- À savoir : les 599,99 € de référence sont un prix conseillé, et nous n’avons pas testé ce modèle.
Roborock Saros 10R à 499,99 € au lieu de 989,99 €
Le Saros 10R passe à 499,99 €, soit 200 € sous son prix le plus bas des 30 derniers jours : c’est la plus forte baisse en euros de cette sélection. Il vise les intérieurs encombrés, où le robot doit contourner des meubles et des murs aux formes irrégulières, grâce à son évitement d’obstacles latéral VertiBeam.
- Un châssis qui se soulève : Roborock annonce un châssis AdaptiLift relevable, tout comme la brosse principale, la brosse latérale et les serpillières, qui s’adaptent au type de sol.
- Une station qui lave à 80 °C : elle nettoie les serpillières et sa propre base à l’eau chaude, et peut détacher les serpillières automatiquement, pour 22 000 Pa d’aspiration annoncés.
- À savoir : nous avons testé le Saros 10 et non cette version 10R ; les 989,99 € de référence sont un prix conseillé.
Ecovacs Deebot T90S Pro Omni à 549 € au lieu de 799 €
Présenté fin septembre pour succéder au Deebot T90 Pro Omni, le T90S Pro Omni passe à 549 € chez Amazon, vendu par la boutique officielle d’Ecovacs. Nous l’avions relayé à 649 € le 24 octobre : il a donc perdu 100 € de plus en un peu plus de deux semaines.
- Un rouleau rincé pendant le lavage : l’OZMO Roller 3.0 se rince en continu pendant qu’il frotte le sol, pour ne pas étaler la saleté, selon Ecovacs.
- 40 000 Pa d’aspiration annoncés : avec la technologie ZeroTangle, pensée pour limiter les cheveux et les poils enroulés autour de la brosse.
- À savoir : nous ne l’avons pas encore testé, les chiffres cités sont ceux d’Ecovacs.
Ecovacs Deebot T50 Omni Gen3 à 249 € au lieu de 499 €
À 249 €, c’est la station complète la moins chère de cette sélection : le Deebot T50 Omni Gen3 vide son bac, lave et sèche ses serpillières seul, pour 50 € de moins que son prix le plus bas des 30 derniers jours. Il est vendu et expédié par Amazon.
- 81 mm d’épaisseur : son LiDAR intégré au châssis lui permet de passer sous les meubles bas, selon Ecovacs.
- 25 000 Pa et ZeroTangle 3.0 : une aspiration annoncée élevée, associée à une brosse conçue pour éviter que les cheveux ne s’y enroulent.
- À savoir : c’est une offre à durée limitée, et nous n’avons pas eu ce modèle entre les mains.
Lefant M210P à 99,98 € au lieu de 219,99 €
Le plus petit prix de cette sélection repasse sous les 100 €, en coloris gris nébuleuse. Dans notre test du Lefant M210P, nous lui avions attribué 6/10 : une puissance suffisante pour un nettoyage quotidien et des déplacements fluides, mais une efficacité limitée chez les propriétaires d’animaux. Nous l’avions relayé à 89,98 € le 17 octobre, dans son coloris champagne.
- Un format mini : 28 cm de diamètre et 7,85 cm de hauteur, pour se glisser sous les lits et les canapés, selon Lefant.
- Six modes de nettoyage : pilotés depuis l’application, avec une aspiration qui grimpe à 2 200 Pa quand il détecte un tapis.
- À savoir : ni brosse principale ni cartographie, deux manques relevés dans notre test.
Prix conseillé ou prix des 30 derniers jours : ce que vous économisez vraiment
Mesurées sur le prix le plus bas des 30 derniers jours, les plus fortes baisses concernent le Roborock Saros 10R (200 € de moins), le Roborock Qrevo 2 Pro Set et le Lefant M210P (environ 120 € chacun), puis l’Ecovacs Deebot T90S Pro Omni (100 €). Les pourcentages affichés, jusqu’à -50 % sur le Qrevo S Pro Set et le Deebot T50 Omni Gen3, sont calculés sur le prix conseillé ; seul le Lefant est comparé par Amazon à son prix des 30 derniers jours, d’où ses -55 %.
Dans notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots, mis à jour le 3 novembre, le DJI Romo P2 occupe la première place. Deux noms de cette sélection y sont liés : le Lefant M210P tient le rôle du petit budget compact, et l’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni, auquel succède le T90S Pro Omni retenu ici, celui du meilleur rapport qualité/prix en milieu de gamme. Pour un passage quotidien sur des sols lisses, le Lefant suffit ; dès que le logement compte des tapis ou un animal qui perd ses poils, un robot laveur avec station, à partir de 249 € dans cette liste, devient plus pertinent.
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Robots aspirateurs et Black Friday : vos questions
Faut-il attendre le 27 novembre pour acheter un robot aspirateur ?
Rien ne garantit qu’un prix baissera davantage d’ici là, et tous les robots de cette sélection sont déjà affichés sous leur prix le plus bas des 30 derniers jours. Une nuance toutefois : le Lefant M210P est déjà descendu à 89,98 € en octobre, un nouveau creux reste donc possible sur ce modèle.
Quelle différence entre un robot aspirateur et un robot aspirateur laveur ?
Un robot aspirateur se limite à la poussière et aux débris, quand un modèle laveur ajoute des serpillières ou un rouleau pour nettoyer les sols durs. Sur les modèles avec station, comme les Roborock et les Ecovacs de cette sélection, la base vide le bac et lave les serpillières : c’est elle qui rend le robot autonome, et elle explique une bonne part de l’écart de prix avec le Lefant M210P.
Que signifie le badge « Offre Pré-Black Friday » sur Amazon ?
Il signale une remise accordée avant le Black Friday, « dans la limite des stocks disponibles pour cette promotion », comme l’indique la fiche produit. Dans cette sélection, il figure sur les robots Roborock, le Dreame L40s Pro Ultra et l’Ecovacs Deebot T90S Pro Omni ; les autres offres portent la mention « Offre à durée limitée ».
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
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