Amazon n’a pas attendu le 27 novembre pour s’attaquer au ménage : plusieurs robots aspirateurs portent déjà le badge « Offre Pré-Black Friday » sur leur fiche, d’autres la mention « Offre à durée limitée ». Roborock occupe la moitié de la liste, du Qrevo S Pro Set à 299,99 € jusqu’au Saros 20 Neo à 749 €, face à Ecovacs, Dreame, iRobot et Lefant, qui fait descendre la fourchette à 99,98 €.

Les pourcentages affichés sont, pour la plupart, calculés sur le prix conseillé par le fabricant, qui ne reflète pas toujours le prix pratiqué ces dernières semaines. Nous avons donc relevé, pour chaque robot, le prix le plus bas des 30 derniers jours indiqué par Amazon : tous sont aujourd’hui en dessous, d’une vingtaine d’euros pour l’iRobot Roomba Plus 415 jusqu’à 200 € pour le Roborock Saros 10R. Cinq offres ont droit à leur fiche détaillée, les sept autres sont rangées par budget.