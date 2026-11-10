CANAL+ dégaine une offre particulièrement séduisante à l'approche du Black Friday !
Avec sa série limitée LA TOTALE, le groupe réunit ses chaînes cinéma et sport, Netflix, HBO Max, Apple TV, Paramount+, beIN SPORTS et Eurosport dans un seul abonnement à 40 €/mois pendant 2 ans. De quoi faire sérieusement baisser la facture des amateurs de streaming et de sport.
Pourquoi choisir l'offre CANAL+ LA TOTALE ?
- Un prix remisé de 40 €/mois : profitez de CANAL+ LA TOTALE pendant 24 mois à un tarif avantageux, en réunissant plusieurs abonnements dans une seule offre.
- Le meilleur du cinéma, des séries et du sport : accédez à Netflix, HBO Max, Apple TV, Paramount+, beIN SPORTS, Eurosport et toutes les chaînes CANAL+.
- Jusqu'à 4 écrans simultanés : toute la famille peut profiter de ses programmes préférés en même temps, avec une qualité d'image jusqu'en UHD HDR sur les contenus compatibles (hors restrictions des plateformes partenaires).
CANAL+ LA TOTALE : le meilleur du streaming dans un seul abonnement
Entre Netflix, HBO Max, Apple TV et les différentes chaînes sportives, la multiplication des abonnements peut rapidement peser sur le budget des ménages. Avec sa nouvelle série limitée, CANAL+ propose une solution tout-en-un particulièrement intéressante. Pour 40 € par mois, vous profitez d'un catalogue impressionnant de films, de séries et de compétitions sportives.
Voici ce que comprend l'abonnement :
- CANAL+ et ses chaînes cinéma : les films récents, les créations originales et les chaînes CANAL+ CINÉMA.
- beIN SPORTS et Eurosport : de nombreuses compétitions sportives en direct.
- CINÉ+ OCS : un large catalogue de cinéma et de séries.
- Paramount+ : des films, des séries et de grandes franchises du studio américain.
- Apple TV : les séries et films originaux de la plateforme d'Apple.
- HBO Max Standard : les séries HBO, les productions Warner Bros. et les créations originales.
- Netflix Standard sans publicité : l'intégralité du catalogue Netflix, accessible sur deux écrans simultanément.
Autre avantage appréciable : la majorité de ces contenus est accessible directement depuis l'application CANAL+, sans avoir à jongler entre plusieurs interfaces. Netflix conserve néanmoins sa propre application.
Ligue des Champions, Premier League, Formule 1 : les fans de sport sont particulièrement gâtés
- C'est probablement l'un des principaux arguments de cette formule. Avec CANAL+ LA TOTALE, les amateurs de sport ont accès à une programmation particulièrement riche.
Au menu :
- Le football avec 100 % des compétitions européennes de l'UEFA, dont la Ligue des Champions, ainsi que la Premier League.
- Le cyclisme, le ski alpin et de nombreuses autres disciplines.
- Le tennis avec l'Open d'Australie, l'US Open et d'autres compétitions diffusées par beIN SPORTS et Eurosport.
- Les sports mécaniques avec la Formule 1 et le MotoGP.
- Le rugby avec le TOP 14.
Pour ceux qui suivent plusieurs sports, cette formule peut donc éviter de devoir multiplier les abonnements.
40 €/mois pendant 24 mois : une offre intéressante pour toute la famille
L'autre bonne surprise concerne les conditions d'utilisation. CANAL+ LA TOTALE autorise jusqu'à quatre utilisateurs simultanés sur ses contenus, contre deux habituellement sur d'autres formules. Une fonctionnalité bienvenue pour les familles : chacun peut suivre ses programmes sur son propre écran, dans la limite des conditions propres à chaque plateforme de streaming partenaire.
Les contenus CANAL+ compatibles profitent également d'une qualité d'image allant jusqu'à l'UHD HDR et d'un son Dolby Atmos, à condition de disposer du matériel adapté. Au tarif de 40 € par mois pendant 24 mois, le coût de l'abonnement s'élève à 960 € sur deux ans, hors éventuelles options ou frais supplémentaires.
Attention toutefois à un point important : cette série limitée implique un engagement de 24 mois. À son terme, l'abonnement est reconduit, sauf résiliation, par périodes de 12 mois au tarif alors en vigueur.
✅ Les points forts
- Un rapport qualité-prix exceptionnel
- Une offre de streaming ultra-complète
- Une couverture sportive impressionnante
- Jusqu'à 4 écrans simultanés
- Une expérience premium
❌ Les limites
- Un engagement de 24 mois obligatoire
- Des restrictions selon les plateformes
- Quelques absents importants : Disney+ et Ligue 1+
- Un budget conséquent
- Un tarif susceptible d'augmenter après 24 mois
Notre avis : une excellente opportunité pour les gros consommateurs de streaming et de sport
À 40 €/mois, CANAL+ LA TOTALE fait partie des offres à considérer sérieusement si vous cumulez déjà plusieurs abonnements. Son principal intérêt réside dans la complémentarité des contenus : du cinéma récent, les grandes plateformes de streaming et un bouquet sportif particulièrement complet. En revanche, si vous regardez principalement Netflix ou quelques séries occasionnellement, une formule moins coûteuse et sans engagement sera probablement plus adaptée.
Notre conseil : faites le point sur vos abonnements actuels. Si vous payez déjà pour Netflix, une plateforme de séries et plusieurs chaînes sportives, cette série limitée pourrait vous permettre de réaliser de belles économies.
L'offre est disponible jusqu'au 9 décembre 2026 inclus, sous réserve des conditions de CANAL+.
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