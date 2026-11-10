Entre Netflix, HBO Max, Apple TV et les différentes chaînes sportives, la multiplication des abonnements peut rapidement peser sur le budget des ménages. Avec sa nouvelle série limitée, CANAL+ propose une solution tout-en-un particulièrement intéressante. Pour 40 € par mois, vous profitez d'un catalogue impressionnant de films, de séries et de compétitions sportives.

Voici ce que comprend l'abonnement :

CANAL+ et ses chaînes cinéma : les films récents, les créations originales et les chaînes CANAL+ CINÉMA.

: les films récents, les créations originales et les chaînes CANAL+ CINÉMA. beIN SPORTS et Eurosport : de nombreuses compétitions sportives en direct.

: de nombreuses compétitions sportives en direct. CINÉ+ OCS : un large catalogue de cinéma et de séries.

: un large catalogue de cinéma et de séries. Paramount+ : des films, des séries et de grandes franchises du studio américain.

: des films, des séries et de grandes franchises du studio américain. Apple TV : les séries et films originaux de la plateforme d'Apple.

: les séries et films originaux de la plateforme d'Apple. HBO Max Standard : les séries HBO, les productions Warner Bros. et les créations originales.

: les séries HBO, les productions Warner Bros. et les créations originales. Netflix Standard sans publicité : l'intégralité du catalogue Netflix, accessible sur deux écrans simultanément.

Autre avantage appréciable : la majorité de ces contenus est accessible directement depuis l'application CANAL+, sans avoir à jongler entre plusieurs interfaces. Netflix conserve néanmoins sa propre application.