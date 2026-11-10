À un peu plus de deux semaines du Black Friday, fixé au vendredi 27 novembre, Amazon affiche déjà des offres à durée limitée sur son rayon mini PC. Nous en avons retenu 5, de la petite machine de bureautique au modèle taillé pour le multitâche, en comparant chaque prix au plus bas des 30 derniers jours affiché sur la fiche.
Un mini PC tient derrière un écran ou dans un coin de bureau et suffit à la plupart des usages du quotidien : bureautique, navigation, visioconférence, streaming. Les cinq modèles relevés ce mardi 10 novembre chez Amazon répondent à deux besoins distincts : deux machines d’entrée de gamme à moins de 235 €, et trois configurations plus musclées entre 519,96 € et 619,99 €, avec 16 à 24 Go de mémoire vive.
Toutes ces offres portent la mention « Offre à durée limitée » sur leur fiche, sans date de fin indiquée. Elles sont proposées par des vendeurs tiers sur la marketplace d’Amazon, et non par Amazon directement. Le prix du NiPoGi H2, lui, suppose de cocher un coupon sur la fiche avant l’ajout au panier.
Les 5 mini PC en promotion chez Amazon avant le Black Friday
- Mini PC GMKtec NucBox M5 Ultra (Ryzen 7 7730U, 16 Go, 1 To) à 529,96 € au lieu de 629,96 €
- Mini PC GMKtec NucBox G3S (Intel N95, 8 Go, 256 Go) à 230,59 € au lieu de 268,96 €
- Mini PC GMKtec M3 Pro (Core i5-13500H, 16 Go, 512 Go) à 519,96 € au lieu de 639,96 €
- Mini PC NiPoGi H2 (Core 5 220H, 24 Go, 512 Go) à 619,99 € au lieu de 729,99 €, avec le coupon à cocher sur la fiche
- Mini PC GMKtec NucBox G5S (Intel N5095, 8 Go, 128 Go) à 197,16 € au lieu de 288,96 €
VPN, logiciels, abonnements : les promos à saisir en ce moment
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5 mini PC, 5 usages : ce qu’il faut savoir avant de choisir
Sur ce type de machine, le processeur, la quantité de mémoire vive et la capacité du SSD décident de presque tout. Pour chacun des cinq modèles, voici l’usage auquel il répond et la limite à connaître, d’après les caractéristiques annoncées par les fabricants : nous n’avons testé aucune de ces configurations.
- GMKtec NucBox M5 Ultra : le plus complet du lot pour un poste de travail fixe. Son Ryzen 7 7730U à 8 cœurs est accompagné de 16 Go de mémoire vive et d’un SSD de 1 To, la plus grande capacité de la sélection. Il ajoute deux ports Ethernet 2,5 Gb/s, utiles pour un petit serveur maison. Il se contente en revanche d’une puce graphique intégrée : ce n’est pas une machine de jeu.
- GMKtec NucBox G3S : une machine de bureautique et de streaming, avec un Intel N95 à 4 cœurs, 8 Go de mémoire vive et deux sorties HDMI 4K. Ses 256 Go de stockage et son Wi-Fi 5 fixent ses limites. La baisse réelle est modeste : 5 % sous son prix le plus bas des 30 derniers jours, qui était de 242,73 €.
- GMKtec M3 Pro : son Core i5-13500H compte 12 cœurs et il peut piloter trois écrans 4K, ce qui le destine au multitâche de bureau. À 10 € de moins que le M5 Ultra, il n’embarque toutefois que 512 Go de stockage, soit moitié moins. GMKtec précise lui-même que sa partie graphique n’est pas conçue pour le jeu.
- NiPoGi H2 : le mieux doté en mémoire vive, avec 24 Go de LPDDR5 associés à un Core 5 220H à 12 cœurs. La fiche ne mentionne aucune extension possible de cette mémoire, contrairement au stockage, qui dispose de deux emplacements M.2. Sans le coupon, le prix reste à 659,99 €, et le port Ethernet se limite au Gigabit.
- GMKtec NucBox G5S : le plus petit et le moins cher : 7,1 cm de côté pour 207 g, de quoi le fixer derrière un écran ou le poser près d’un téléviseur. Son Intel N5095 et ses 8 Go de mémoire vive visent la navigation, la vidéo et les documents. Les 128 Go du SSD sont vite occupés : la fiche annonce un SSD remplaçable jusqu’à 4 To et un lecteur microSD pour compléter.
Des remises affichées plus fortes que les baisses réelles
Les pourcentages affichés par Amazon vont de -10 % à -32 %, mais quatre d’entre eux sont calculés sur un ancien prix ou un prix conseillé. Rapportée au prix le plus bas des 30 derniers jours, indiqué sur chaque fiche, la baisse est de 15 % pour le NucBox M5 Ultra, de 10 % pour le M3 Pro et le NiPoGi H2 (15 % avec son coupon), et de 5 % pour les NucBox G3S et G5S.
Aucune de ces fiches n’indique de date de fin, et rien ne garantit que ces prix baisseront encore le 27 novembre. Le choix dépend surtout de l’usage : un modèle à processeur N95 ou N5095 suffit pour la bureautique et la vidéo, quand 16 Go de mémoire vive et un processeur à 8 ou 12 cœurs apportent de la marge pour travailler sur plusieurs applications à la fois. Pour situer ces machines face au reste du marché, notre comparatif des meilleurs mini-PC passe en revue les critères à regarder, du processeur à la connectique.
Mini PC et Black Friday : vos questions
Quand a lieu le Black Friday 2026 ?
Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre 2026. Amazon enchaîne les offres à durée limitée depuis la fin octobre, dont celles de cette sélection.
Que peut-on faire avec un mini PC à moins de 250 € ?
Les modèles à processeur Intel N95 ou N5095 et 8 Go de mémoire vive sont pensés pour la bureautique, la navigation, la visioconférence et la lecture de vidéos. Ils visent des usages légers, pas le jeu ni le montage vidéo.
Comment obtenir le prix de 619,99 € sur le NiPoGi H2 ?
Il faut cocher le coupon proposé sur la fiche Amazon avant d’ajouter le produit au panier : la réduction s’applique au moment du paiement. Sans cette case, le mini PC est facturé 659,99 €.
Comment profiter des offres exclusives du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2026 sur la page dédiée à l'événement.
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