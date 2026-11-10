Les pourcentages affichés par Amazon vont de -10 % à -32 %, mais quatre d’entre eux sont calculés sur un ancien prix ou un prix conseillé. Rapportée au prix le plus bas des 30 derniers jours, indiqué sur chaque fiche, la baisse est de 15 % pour le NucBox M5 Ultra, de 10 % pour le M3 Pro et le NiPoGi H2 (15 % avec son coupon), et de 5 % pour les NucBox G3S et G5S.

Aucune de ces fiches n’indique de date de fin, et rien ne garantit que ces prix baisseront encore le 27 novembre. Le choix dépend surtout de l’usage : un modèle à processeur N95 ou N5095 suffit pour la bureautique et la vidéo, quand 16 Go de mémoire vive et un processeur à 8 ou 12 cœurs apportent de la marge pour travailler sur plusieurs applications à la fois. Pour situer ces machines face au reste du marché, notre comparatif des meilleurs mini-PC passe en revue les critères à regarder, du processeur à la connectique.