Depuis la sortie de l’iPhone 18 Pro Max en septembre, la génération précédente devient nettement plus abordable. À quelques semaines du Black Friday, Amazon affiche l’iPhone 17 Pro Max 256 Go à 1 241,10 €, soit près de 390 € de moins que le prix de lancement de son successeur, pour un smartphone qui reste l’un des plus complets du marché.
L’iPhone 17 Pro Max a marqué un vrai changement de cap chez Apple avec son châssis monocoque en aluminium, sa chambre à vapeur et son triple appareil photo 48 Mpx. Il embarque un écran de 6,9 pouces, la puce A19 Pro et la plus grande autonomie jamais proposée sur un iPhone à sa sortie.
Amazon le propose à 1 241,10 € au lieu d’un prix conseillé de 1 479 €, son prix de lancement, soit 237,90 € d’économie (-16 %), en version 256 Go Orange cosmique. Le coloris Bleu intense est affiché au même prix. Le smartphone est vendu et expédié par Amazon, et ce tarif rejoint le prix le plus bas relevé récemment sur la plateforme.
Pourquoi choisir l’iPhone 17 Pro Max ?
- Un écran de 6,9 pouces à 120 Hz, lisible même en plein soleil
- La puce A19 Pro refroidie par une chambre à vapeur, pour des performances qui tiennent dans la durée
- Trois capteurs 48 Mpx, avec un téléobjectif capable de zoomer jusqu’à 8x en qualité optique
- Jusqu’à 39 heures de lecture vidéo, un record pour un iPhone à sa sortie
- 256 Go de stockage pour les photos et vidéos en haute définition
Le Pro Max qui a rompu avec la routine
Avec l’iPhone 17 Pro Max, Apple a revu sa copie en profondeur. Le titane laisse place à un châssis monocoque en aluminium, et le module photo s’étend désormais sur toute la largeur du dos. Ce choix a permis d’intégrer une chambre à vapeur qui dissipe nettement mieux la chaleur, ainsi qu’une batterie plus grosse. L’écran ProMotion de 6,9 pouces atteint 3 000 nits en pointe, une luminosité qui le rend parfaitement lisible en extérieur, comme le relevait Clubic dans son test de l’iPhone 17 Pro Max. Le verre Ceramic Shield protège désormais l’avant comme l’arrière.
Ce smartphone a aussi ses défauts. Il est le plus épais jamais conçu par Apple et reprend du poids, avec environ 231 g en main, ce qui se ressent à l’usage. Les nouveautés logicielles restaient limitées à sa sortie, et il a été remplacé en septembre par l’iPhone 18 Pro Max, qui apporte la puce A20 Pro et une autonomie supérieure. Enfin, aucun chargeur n’est fourni, seulement un câble USB-C tressé.
Un appareil photo et une autonomie taillés pour durer
Trois capteurs 48 Mpx et un zoom qui va loin
Le système photo Pro Fusion aligne trois capteurs 48 Mpx : principal, ultra grand-angle et téléobjectif. Ce dernier, doté d’un tétraprisme et d’un capteur plus grand, propose un zoom 4x natif et monte jusqu’à 8x en qualité optique, avec des clichés qui conservent un bon niveau de détail. À l’avant, la caméra Center Stage de 18 Mpx recadre automatiquement les selfies de groupe, et la fonction Dual Capture filme simultanément avec les caméras avant et arrière. Les vidéastes exigeants profitent en prime du ProRes RAW, de l’Apple Log 2 et du Genlock.
Une endurance qui change le quotidien
L’autre point fort reste l’autonomie. Apple annonce jusqu’à 39 heures de lecture vidéo, soit plusieurs heures de mieux que l’iPhone 16 Pro Max, de quoi tenir sans difficulté une grosse journée, voire davantage avec un usage modéré. La recharge rapide permet de récupérer 50 % en une vingtaine de minutes avec un adaptateur USB-C de 40 W, et la recharge sans fil MagSafe ou Qi2 grimpe jusqu’à 25 W.
✅ Les points forts
- Un nouveau design aluminium réussi
- De beaux progrès sur la chauffe
- Les meilleures performances du marché
- Très grande autonomie
- L'iPhone le plus polyvalent en photo
- Écran toujours plus lumineux
❌ Les limites
- Peu de nouveautés logicielles cette année
- Il reprend du poids et de l'épaisseur
L’iPhone 17 Pro Max reste un smartphone haut de gamme redoutable, avec un écran, une autonomie et un appareil photo qui n’ont pas à rougir face à son successeur. À 1 241,10 €, il devient une alternative sérieuse à l’iPhone 18 Pro Max pour ceux qui veulent un grand iPhone Pro sans payer le prix fort du dernier modèle.
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