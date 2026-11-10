L’iPhone 17 Pro Max a marqué un vrai changement de cap chez Apple avec son châssis monocoque en aluminium, sa chambre à vapeur et son triple appareil photo 48 Mpx. Il embarque un écran de 6,9 pouces, la puce A19 Pro et la plus grande autonomie jamais proposée sur un iPhone à sa sortie.

Amazon le propose à 1 241,10 € au lieu d’un prix conseillé de 1 479 €, son prix de lancement, soit 237,90 € d’économie (-16 %), en version 256 Go Orange cosmique. Le coloris Bleu intense est affiché au même prix. Le smartphone est vendu et expédié par Amazon, et ce tarif rejoint le prix le plus bas relevé récemment sur la plateforme.