En photo, la nouveauté la plus notable est l'adoption d'un nouveau capteur photo principal toujours de 48 mégapixels, mais cette fois surmonté d'un objectif à ouverture variable automatique (f/1.48-4.0). Un gimmick déjà éprouvé par de nombreux concurrents (Samsung, Xiaomi, Huawei), qui se destine essentiellement aux photographes aguerris. En fermant l'obturateur, on réduit certes l'apport de lumière sur le capteur, mais on améliore le piqué et on rapproche donc le rendu visuel d'une photo sortie d'un véritable appareil photo. L'ouverture de l'objectif joue aussi un rôle direct sur le flou d'arrière-plan (bokeh). In fine, une nouveauté destinée à offrir davantage de contrôle à celles et ceux dont l'iPhone est le principal pourvoyeur de photographies.