C'est le jour-J pour Apple qui, sous la direction de son nouveau maestro John Ternus, nous présente toutes ses nouveautés de rentrée. Comme à l'accoutumée, l'événement est rythmé par l'annonce de la nouvelle génération d'iPhone : les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max.
Et oui car tout est bouleversé en cette rentrée 2026. Conformément aux prédictions de nombreux insiders, ce nouveau line-up se limite pour l'heure aux modèles haut de gamme… et à un certain iPhone Ultra, le premier smartphone pliant d'Apple dont on vous dit tout sur tout à cette adresse ! Il faudra vraisemblablement patienter jusqu'au printemps 2027 avant de découvrir les iPhone 18 et iPhone 18e. Trêve de blabla, entrons dans le vif du sujet !
- Un nouveau design aluminium réussi
- De beaux progrès sur la chauffe
- Les meilleures performances du marché
Le même… en mieux ?
On l'avait un peu vu venir : l'iPhone 18 Pro (et 18 Pro Max) ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max. Tellement, d'ailleurs, que les coques de ces derniers devraient être compatibles avec les nouveaux modèles. Outre les nouveaux coloris (Burgundy et Glacier), et quelques millimètres d'épaisseur en plus pour le modèle Pro Max, on est face à un reskin pur et simple des modèles de l'an dernier. À une exception près : la Dynamic Island (l'encoche), qui rétrécit légèrement afin de permettre l'affichage d'une troisième activité suivie.
Quid de l'horlogerie interne ? Les nouveaux iPhone haut de gamme intègrent tout naturellement la nouvelle puce A20 Pro développée en interne. Gravée en 2 nm, elle promet des performances en hausse sur toute la ligne : les tâches logiques (jusqu'à 20% plus rapide), les calculs graphiques (jusqu'à 40%) et évidemment l'exécution locale de l'intelligence artificielle (NPU doublé). Dans l'ensemble, Apple promet une hausse de la bande passante globale de 50% par rapport à la génération précédente. Des améliorations thermiques sont aussi au programme pour que l'iPhone 18 Pro reste au frais en toute circonstance.
Apple ne promet pas d'améliorations particulières de l'autonomie sur l'iPhone 18 Pro, mais le modèle Pro Max intègre « la plus grosse batterie jamais embarquée dans un iPhone », assure la marque depuis l'Apple Park. L'iPhone 18 Pro promet 36 heures d'autonomie, et jusqu'a 45 heures pour le modèle Pro Max.
En photo, la nouveauté la plus notable est l'adoption d'un nouveau capteur photo principal toujours de 48 mégapixels, mais cette fois surmonté d'un objectif à ouverture variable automatique (f/1.48-4.0). Un gimmick déjà éprouvé par de nombreux concurrents (Samsung, Xiaomi, Huawei), qui se destine essentiellement aux photographes aguerris. En fermant l'obturateur, on réduit certes l'apport de lumière sur le capteur, mais on améliore le piqué et on rapproche donc le rendu visuel d'une photo sortie d'un véritable appareil photo. L'ouverture de l'objectif joue aussi un rôle direct sur le flou d'arrière-plan (bokeh). In fine, une nouveauté destinée à offrir davantage de contrôle à celles et ceux dont l'iPhone est le principal pourvoyeur de photographies.
Pour complémenter cette nouveauté, Apple s'inspire de ce qui se fait chez la concurrence depuis des années, et introduit un véritable mode "Pro Controls", donnant enfin l'accès à la vitesse d'obturation, la balance des blancs, et évidemment l'ouverture. Vous avez bien lu : plus besoin d'utiliser une application tierce pour débloquer toutes les capacités de l'appareil photo de l'iPhone !
La grande inconnue du logiciel
Comme on l'apprenait lors de l'annonce d'iOS 27 au début de l'été, les nombreuses fonctionnalités intelligentes de Siri AI présentées ce soir et intégrées aux iPhone 18 Pro (seront-elles exclusives ?), n'arriveront probablement pas en France avant de longs mois — même si le français sera officiellement supporté à partir d'octobre, un encart précise bien que Siri AI ne sera pas disponible immédiatement en Europe.
iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max : prix et disponibilité
Outre le retard à l'allumage des iPhone 18 « classiques », voilà un autre sujet sur lequel les informateurs avaient vu juste : les hausses de prix. Accrochez-vous, car on a devant nous les iPhone les plus chers jamais commercialisés par le petit artisan Apple. Affecté, comme tous les acteurs de la tech, par la crise des composants et notamment de la mémoire vive, tous les modèles présentés aujourd'hui seront commercialisés respectivement 130 et 150€ plus chers que leurs prédécesseurs.
- iPhone 18 Pro : à partir de 1479€ (256 Go), 1729€ (512 Go), 2229€ (1 To), 2979€ (2 To)
- iPhone 18 Pro Max : à partir de 1629€ (256 Go), 1879€ (512 Go), 2379€ (1 To), 3129€ (2 To)
Les précommandes ouvriront sur le site d'Apple et dans les crèmeries habituelles ce samedi 12 septembre avec des livraisons à partir du 18 septembre — soit une semaine plus tard.