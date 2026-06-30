La nouveauté la plus visible pourrait venir de la face avant de l'appareil. Plusieurs rumeurs évoquent une Dynamic Island plus discrète, rendue possible par le déplacement d’une partie des composants Face ID sous l’écran. Il y a quelques semaines, nous rapportions déjà qu’une réduction d’environ 35 % de la largeur de la découpe était évoquée, avec un passage possible de 20,7 mm à près de 13,5 mm sur les modèles Pro.

L’arrière évoluerait lui aussi, avec des changements néanmoins plus mesurés. Les iPhone 18 Pro conserveraient les formats 6,3 et 6,9 pouces, ainsi que le plateau photo à trois capteurs apparu sur la précédente génération. Apple travaillerait toutefois sur une zone Ceramic Shield arrière plus homogène autour de MagSafe, avec un rendu plus givré et moins marqué par l’effet bicolore actuel.