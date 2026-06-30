L’iPhone 18 Pro n’est pas encore officiel, mais les premières fuites dessinent déjà une génération riche en ajustements. Design, photo, puces, connectivité : Apple préparerait une évolution en profondeur, sans forcément bouleverser la formule.
La firme de Cupertino devrait présenter l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max durant la première moitié de septembre aux côtés du tout premier iPhone pliant. Les autres modèles, dont l’iPhone 18 classique, l’iPhone 18e et le nouvel iPhone Air seraient pour leur part repoussés au printemps 2027. Autrement dit, la gamme Pro ouvrirait seule le bal cette année, avec une liste déjà bien fournie de nouveautés.
iPhone 18 Pro : une Dynamic Island plus discrète et un dos plus homogène
La nouveauté la plus visible pourrait venir de la face avant de l'appareil. Plusieurs rumeurs évoquent une Dynamic Island plus discrète, rendue possible par le déplacement d’une partie des composants Face ID sous l’écran. Il y a quelques semaines, nous rapportions déjà qu’une réduction d’environ 35 % de la largeur de la découpe était évoquée, avec un passage possible de 20,7 mm à près de 13,5 mm sur les modèles Pro.
L’arrière évoluerait lui aussi, avec des changements néanmoins plus mesurés. Les iPhone 18 Pro conserveraient les formats 6,3 et 6,9 pouces, ainsi que le plateau photo à trois capteurs apparu sur la précédente génération. Apple travaillerait toutefois sur une zone Ceramic Shield arrière plus homogène autour de MagSafe, avec un rendu plus givré et moins marqué par l’effet bicolore actuel.
Nouveaux coloris, écran plus économe et bouton photo simplifié
Côté couleurs, la finition Dark Cherry s’imposerait comme la teinte phare de cette génération. Elle serait accompagnée du Light Blue, du Dark Gray et du Silver, tandis que les coloris Cosmic Orange et Deep Blue disparaîtraient. Nous avons d'ailleurs relayé récemment plusieurs indices allant dans ce sens, notamment des maquettes physiques et des références Pantone associées à ces finitions.
L’écran profiterait enfin d’une technologie LTPO+ pensée pour améliorer l’efficacité énergétique. Ce changement irait dans le prolongement des dalles LTPO déjà utilisées sur les iPhone récents, capables d’adapter dynamiquement le taux de rafraîchissement. Dernier ajustement côté prise en main : le bouton Camera Control serait simplifié. Apple abandonnerait la sensibilité tactile et le retour haptique pour ne conserver qu’une détection de pression.
Une première côté photo et une puce A20 Pro gravée en 2 nm
La partie photo pourrait intégrer une nouveauté importante. Le capteur principal Fusion de 48 mégapixels adopterait pour la première fois sur iPhone une ouverture variable. L’utilisateur pourrait ainsi contrôler la quantité de lumière entrant dans l’objectif et jouer plus finement sur la profondeur de champ. La portée réelle de cette évolution reste toutefois à confirmer, les capteurs de smartphones étant limités par leur taille.
Sous le capot, l’iPhone 18 Pro passerait à la puce A20 Pro gravée en 2 nm par TSMC. Cette génération pourrait aussi inaugurer une nouvelle approche de conception avec un assemblage repensé. Les rumeurs évoquent des gains en performances et en efficacité énergétique.
Modem C2, 5G par satellite et puce N2 au programme
La connectivité devrait également évoluer avec l’arrivée du modem C2, troisième génération du modem cellulaire conçu par Apple. Après le C1 de l’iPhone 16e et le C1X de l’iPhone Air, ce composant devrait poursuivre l’intégration progressive des technologies réseau d’Apple dans ses propres appareils. Il serait aussi lié à une autre nouveauté majeure : la prise en charge de la 5G par satellite afin de permettre une navigation web sans Wi-Fi ni réseau mobile.
Enfin, les iPhone 18 Pro intégreraient une puce N2, appelée à succéder à la N1 chargée du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6 et du protocole Thread. Les gains précis restent néanmoins encore inconnus à l'heure actuelle.
Pour l’instant, difficile de dire exactement à quoi ressemblera l’iPhone 18 Pro. Les premières informations laissent entrevoir une génération dense en nouveautés, même si leur portée réelle reste encore à confirmer. Comme toujours, il faudra attendre l’annonce officielle d’Apple pour en avoir le cœur net.