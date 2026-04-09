Le Camera Control de l'iPhone 16 fait beaucoup. Trop, peut-être, diront certains. Introduit avec l’iPhone 16, ce bouton avait pour ambition de centraliser plusieurs réglages directement sous le doigt. Le zoom, la luminosité ou encore les styles photo étaient modifiables directement grâce à une zone tactile intégrée au bouton. Sur le papier, cette polyvalence promettait un contrôle plus rapide et intuitif.

Dans les faits, l’accueil s’est révélé beaucoup plus contrasté. Certains utilisateurs ont en effet pointé du doigt une interface trop chargée, avec des activations accidentelles fréquentes. La multiplication des fonctions accessibles depuis ce bouton a d'ailleurs parfois compliqué son utilisation, au point que certains ont préféré désactiver ces réglages pour éviter les erreurs.

D’après les informations qui circulent, Apple envisagerait désormais de supprimer cette dimension tactile capacitive sur l’iPhone 18 Pro. Le bouton conserverait en revanche sa sensibilité à la pression, garantissant une utilisation plus simple et plus précise.