Le bouton Camera Control introduit sur l'iPhone 16 pourrait subir un sérieux allègement dans les prochains modèles haut de gamme. Apple envisagerait de retirer certaines fonctionnalités capacitives jugées trop complexes par une partie des utilisateurs.
À chaque génération, Apple cherche de nouveaux moyens d'ajuster les fonctionnalités liées à la photographie, souvent présentées comme un pilier de ses iPhone. Avec l’iPhone 18 Pro, attendu à l’automne prochain, une évolution du bouton dédié à l’appareil photo est évoquée depuis quelque temps. Selon plusieurs éléments rapportés ces derniers mois, la marque à la pomme envisagerait de simplifier son fonctionnement en retirant certaines options jugées superflues.
Camera Control : un bouton repensé pour limiter les manipulations involontaires
Le Camera Control de l'iPhone 16 fait beaucoup. Trop, peut-être, diront certains. Introduit avec l’iPhone 16, ce bouton avait pour ambition de centraliser plusieurs réglages directement sous le doigt. Le zoom, la luminosité ou encore les styles photo étaient modifiables directement grâce à une zone tactile intégrée au bouton. Sur le papier, cette polyvalence promettait un contrôle plus rapide et intuitif.
Dans les faits, l’accueil s’est révélé beaucoup plus contrasté. Certains utilisateurs ont en effet pointé du doigt une interface trop chargée, avec des activations accidentelles fréquentes. La multiplication des fonctions accessibles depuis ce bouton a d'ailleurs parfois compliqué son utilisation, au point que certains ont préféré désactiver ces réglages pour éviter les erreurs.
D’après les informations qui circulent, Apple envisagerait désormais de supprimer cette dimension tactile capacitive sur l’iPhone 18 Pro. Le bouton conserverait en revanche sa sensibilité à la pression, garantissant une utilisation plus simple et plus précise.
Un retour aux fondamentaux pour l'iPhone 18 Pro ?
Selon toute vraisemblance, le géant de Cupertino s'apprête à faire marche arrière sur la complexité du bouton. L’idée serait de revenir à quelque chose de plus simple à utiliser au quotidien, sans avoir à passer par des réglages ou des manipulations inutiles. Ainsi, le bouton Camera Control garderait avant tout son rôle le plus évident, à savoir ouvrir rapidement l’appareil photo. Une fonction on ne peut plus basique, mais ne lui en demandait pas plus, finalement.
Quelques petites évolutions seraient également de la partie. Parmi elles, la possibilité d’un double appui pour accéder directement à un mode précis, comme la caméra frontale. Une option qui viserait à gagner du temps sans pour autant alourdir l’interface, et qui vous fera peut-être changer d'avis sur cette fonctionnalité.