La prochaine génération de smartphones Apple commence à se préciser à travers plusieurs indiscrétions. Parmi elles, certaines évoquent des avancées photo qui ne concerneraient pas tous les modèles de la gamme iPhone 18.
Chaque nouvelle génération d'iPhone apporte son lot d'évolutions au niveau de la photographie. Cette année, la stratégie d'Apple semble se préciser : si plusieurs améliorations concerneront l'ensemble de la gamme iPhone 18, l'une d'entre elles resterait l'apanage des versions les plus onéreuses. Le géant de Cupertino continuerait ainsi de réserver ses avancées photographiques les plus poussées à ses appareils haut de gamme.
iPhone 18 : une amélioration du téléobjectif réservée aux modèles Pro
D’après les récentes informations qui circulent, Apple travaillerait sur une évolution du module téléobjectif uniquement destinée aux iPhone 18 Pro et Pro Max. Ce composant bénéficierait d’une ouverture plus large, un changement qui pourrait alors directement influer sur la qualité des clichés. Concrètement, une telle modification permettrait au capteur de capter davantage de lumière.
Sur l'iPhone 17 Pro, Apple avait déjà rehaussé ce module avec un capteur de 48 mégapixels et un zoom optique 8x. Les résultats en plein soleil sont excellents, mais la qualité s'effondre dans la pénombre. Cette nouvelle ouverture devrait donc permettre de capturer des images plus nettes, plus lumineuses et mieux détaillées, même quand les conditions d'éclairage ne sont pas optimales.
Apple accentue l’écart entre modèles standards et Pro
La stratégie d'Apple se confirme au fil des générations : le téléphoto demeure un privilège des modèles Pro. Même si la gamme iPhone 18 pourrait compter jusqu'à six déclinaisons différentes, dont un hypothétique iPhone Fold et un iPhone Air 2, seuls les modèles haut de gamme, à savoir l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max, conserveraient cet objectif dédié. Les autres versions se contenteraient quant à elles d'un capteur ultra grand-angle comme second module dorsal.
Parallèlement, d'autres évolutions photographiques concerneraient l'ensemble de la gamme, notamment l'arrivée possible d'une ouverture variable sur la caméra principale de certains modèles, ainsi qu'un nouvel objectif ultra grand-angle fabriqué par Samsung, qui remplacerait les composants Sony actuellement utilisés.