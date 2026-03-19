D’après les récentes informations qui circulent, Apple travaillerait sur une évolution du module téléobjectif uniquement destinée aux iPhone 18 Pro et Pro Max. Ce composant bénéficierait d’une ouverture plus large, un changement qui pourrait alors directement influer sur la qualité des clichés. Concrètement, une telle modification permettrait au capteur de capter davantage de lumière.

Sur l'iPhone 17 Pro, Apple avait déjà rehaussé ce module avec un capteur de 48 mégapixels et un zoom optique 8x. Les résultats en plein soleil sont excellents, mais la qualité s'effondre dans la pénombre. Cette nouvelle ouverture devrait donc permettre de capturer des images plus nettes, plus lumineuses et mieux détaillées, même quand les conditions d'éclairage ne sont pas optimales.