Sur iPhone, l’apparence de Siri pourrait encore évoluer dans les prochains mois. La réduction annoncée de la Dynamic Island sur certains modèles permettrait à l’assistant d’adopter une présentation déjà familière aux utilisateurs d’iPad, de Mac ou du Vision Pro.
Avec iOS 27, Siri abandonne l’effet lumineux qui entourait auparavant les bords de l’écran. L’assistant vocal apparaît désormais sous la forme d’une animation brillante, en forme de pilule, qui semble directement sortir de la Dynamic Island. Cette présentation permet aussi de masquer les découpes réelles de l’iPhone, à l’image des autres animations déjà intégrées à cette fonctionnalité de l’interface.
Siri sur iPhone 18 : une forme ronde encore freinée par la Dynamic Island
Sur iPad, Mac et Vision Pro, Siri s’affiche déjà sous la forme d’un orbe circulaire. Apple reprend d’ailleurs cette représentation ronde dans l’icône de l’application Siri ainsi que dans les visuels promotionnels d’iOS 27. L’iPhone reste, pour l’instant, un cas à part : sur smartphone, l’animation adopte une forme de pilule, contrainte par les dimensions actuelles de la Dynamic Island. Sa découpe allongée ne permet pas à l’orbe de s’afficher comme un cercle parfait sans révéler la forme réelle du capteur frontal.
Cette contrainte a d'ailleurs été relevée par l’utilisateur X @MichalLangmajer, qui l’a rapprochée des rumeurs entourant l’iPhone 18 Pro. Selon son raisonnement, une Dynamic Island plus étroite sur les prochains modèles pourrait permettre à Siri de retrouver l’apparence circulaire qu’Apple emploie déjà sur ses autres plateformes. Pour appuyer cette hypothèse, il a partagé un visuel comparant la découpe de l’iPhone 17 à celle supposée de l’iPhone 18 afin de montrer comment un îlot plus discret laisserait davantage de place à une animation ronde.
iPhone 18 Pro : une Dynamic Island plus fine pour transformer Siri ?
À l'heure actuelle, plusieurs éléments pointent vers une Dynamic Island nettement réduite sur l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max. Le leaker Ice Universe évoque une baisse d’environ 35 % de la largeur de la découpe par rapport à l’iPhone 17 Pro, qui passerait ainsi de 20,7 mm à près de 13,5 mm. Cette évolution serait rendue possible par le déplacement de certains composants Face ID sous l’écran, ce qui libérerait de l’espace en façade.
Des images de prototypes et des fuites liées à des protections d’écran apparues il y a quelques mois sont ensuite venues renforcer cette piste. Si ces informations se vérifient à l’automne, Siri pourrait adopter sur l’iPhone 18 Pro une apparence plus proche de celle déjà utilisée par Apple sur ses autres appareils, avec un orbe circulaire mieux harmonisé avec le reste de l’écosystème.
La rentrée prochaine s'annonce particulièrement mouvementée pour le géant de Cupertino, qui, en plus de révéler les nouveaux iPhone 18 Pro et Pro Max, en profitera pour lever le voile qui gravite autour de l'iPhone Ultra. Enfin, l'iPhone 18 standard ne devrait quant à lui débarquer qu'à l'automne 2027.