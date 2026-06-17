À l'heure actuelle, plusieurs éléments pointent vers une Dynamic Island nettement réduite sur l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max. Le leaker Ice Universe évoque une baisse d’environ 35 % de la largeur de la découpe par rapport à l’iPhone 17 Pro, qui passerait ainsi de 20,7 mm à près de 13,5 mm. Cette évolution serait rendue possible par le déplacement de certains composants Face ID sous l’écran, ce qui libérerait de l’espace en façade.

Des images de prototypes et des fuites liées à des protections d’écran apparues il y a quelques mois sont ensuite venues renforcer cette piste. Si ces informations se vérifient à l’automne, Siri pourrait adopter sur l’iPhone 18 Pro une apparence plus proche de celle déjà utilisée par Apple sur ses autres appareils, avec un orbe circulaire mieux harmonisé avec le reste de l’écosystème.

La rentrée prochaine s'annonce particulièrement mouvementée pour le géant de Cupertino, qui, en plus de révéler les nouveaux iPhone 18 Pro et Pro Max, en profitera pour lever le voile qui gravite autour de l'iPhone Ultra. Enfin, l'iPhone 18 standard ne devrait quant à lui débarquer qu'à l'automne 2027.