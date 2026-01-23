Apple prépare un petit lifting de son encoche « Dynamic Island » pour la prochaine famille des iPhone 18. Certains parlent carrément d'un poinçon, qui pourrait venir se loger dans l'angle supérieur gauche. Où en est-on des rumeurs ?
Comme tous les ans, les prédictions entourant le prochain smartphone d'Apple déchaînent les passions. Il faut dire que, pour beaucoup, l'encoche des iPhone reste une hérésie. Là où la concurrence Android affiche des écrans toujours plus grands et dépourvus de distractions, Apple s'accroche bec et ongles à son système Face ID — qui prend beaucoup de place. Toutefois, d'importants progrès de miniaturisation auraient été réalisés par les ingénieurs de la marque, et promettent un iPhone 18 métamorphosé.
- Un écran plus grand et enfin en 120 Hz
- La luminosité irrésistible de l'écran
- Excellentes performances
Offre partenaire
La Samsung Galaxy Watch 8 est incontestablement une excellente montre connectée. Une smartwatch fiable, polyvalente, élégante, innovante et performante. Un vrai coup de coeur !
Offre partenaire
Une encoche réduite de 35% ?
Avec les iPhone 15 (2023), l'encoche disgracieuse a laissé sa place à la Dynamic Island. Toujours assez épaisse, elle propose au moins des fonctionnalités innovantes avec cette pilule affichant des informations contextuelles (une idée largement adoptée depuis par la concurrence, en passant). Seulement, elle reste encore assez large, et visible. Alors, à quel point pourrait-elle se réduire, si Apple parvenait à loger le système Face ID sous la dalle ?
En se basant sur de précédentes révélations de The Information, l'informateur réputé Ice Universe prédit que l'encoche des iPhone 18 Pro (seulement les Pro ?) pourront ainsi être réduite d'environ 35%, par rapport à l'iPhone 17 Pro. On passerait d'une « pilule » de 20.7 mm de large à 13.5 mm de large. Ce qui donne peu ou prou ce que vous pouvez observer en illustration de cet article.
La dernière avant l'écran total ?
D'après la rumeur, l'iPhone débarrasserait en effet son encoche de Face ID, dont les capteurs seraient masqués sous la dalle. En revanche, l'appareil photo avant (désormais au format carré) restera visible. C'est ce qui explique l'épaisseur toujours a priori généreuse de cette encoche.
D'après l'analyste Ross Young, cité par MacRumors, ce nouveau look devrait perdurer jusqu'à la fin 2027, et pour tous les iPhone qui sortiront d'ici là. Après quoi, Apple devrait enfin lancer son nouveau modèle « tout écran », libéré de toute forme de distraction. Un produit que les rumeurs tendent à dépeindre comme un appareil tout droit sorti d'un film de science-fiction, pour célébrer les 20 ans de l'iPhone.
Quant à savoir si la Dynamic Island viendra en effet se positionner dans l'angle supérieur gauche, le mystère est entier. Personnellement, je préfère de très loin la symétrie offerte par le système actuel. Par ailleurs, nombre de constructeurs de smartphones Android s'étaient déjà risqué à ce choix esthétique autour de 2020. Tous, depuis, sont revenus à la raison.