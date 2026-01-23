Comme tous les ans, les prédictions entourant le prochain smartphone d'Apple déchaînent les passions. Il faut dire que, pour beaucoup, l'encoche des iPhone reste une hérésie. Là où la concurrence Android affiche des écrans toujours plus grands et dépourvus de distractions, Apple s'accroche bec et ongles à son système Face ID — qui prend beaucoup de place. Toutefois, d'importants progrès de miniaturisation auraient été réalisés par les ingénieurs de la marque, et promettent un iPhone 18 métamorphosé.