C'est peu de dire que la sortie du tout premier smartphone pliable d'Apple est attendue par un très large public, quand on sait que presque tous les autres grands constructeurs sont déjà dans la place. Mais pour les impatients, il faudra encore… patienter.

En effet, un rapport d'un média chinois, dont Wccftech se fait l'écho, et qui s'appuie sur deux partenaires clés de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, nous offre un information importante. Ces derniers indiquent ainsi que la commercialisation de l'iPhone Ultra pourrait avoir lieu finalement début 2027.