On pensait pouvoir mettre la main sur le premier smartphone pliable d'Apple juste après la keynote de rentrée. Mais l'iPhone Ultra devrait sortir finalement un peu plus tard.
Plusieurs questions entourent depuis un an la sortie du tout premier smartphone pliable d'Apple, l'iPhone Ultra. L'une des questions tenait à sa date de sortie, certaines rumeurs indiquant que des soucis dans la production pourraient repousser sa date de sortie. Mais ces derniers temps, on semblait finalement parti pour le voir arriver quasiment en même temps que les iPhone 18 Pro, après présentation à la keynote de septembre. Sauf que, un nouveau rebondissement pointe le bout de son nez.
L'iPhone Ultra n'arriverait en magasin qu'au début de l'année 2027
C'est peu de dire que la sortie du tout premier smartphone pliable d'Apple est attendue par un très large public, quand on sait que presque tous les autres grands constructeurs sont déjà dans la place. Mais pour les impatients, il faudra encore… patienter.
En effet, un rapport d'un média chinois, dont Wccftech se fait l'écho, et qui s'appuie sur deux partenaires clés de la chaîne d'approvisionnement d'Apple, nous offre un information importante. Ces derniers indiquent ainsi que la commercialisation de l'iPhone Ultra pourrait avoir lieu finalement début 2027.
Un prix de base à 2000 $ pour l'iPhone Ultra
Il s'agit ici de la commercialisation. On peut ainsi toujours s'attendre à potentiellement voir l'iPhone Ultra être présenté en même temps que les iPhone 18 Pro lors de la keynote, mais avec un lancement annoncé pour quelques mois plus tard. Un délai pareil pourrait aussi permettre à TSMC de produire les puces gravées à 2nm de ces smartphones, alors que le fondeur est submergé de commandes.
Enfin, toujours selon la même source, il va, sans surprise, falloir faire avec des prix extrêmement élevés. Le tarif de base de cet iPhone Ultra devrait ainsi être 2000 dollars, alors que l'édition la plus haut de gamme du même appareil devrait voir son tarif monter jusqu'à 2 200 dollars. Autant dire qu'il va falloir être bien fan, et avoir tout de même un peu d'argent en banque, pour pouvoir se l'offrir.