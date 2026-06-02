Le futur smartphone pliant d’Apple fait encore parler de lui. Malgré une conception annoncée comme extrêmement fine, l’iPhone Ultra miserait sur un refroidissement par chambre à vapeur.
Plusieurs mois nous séparent encore du lancement potentiel de l'iPhone Ultra. Pourtant, les rumeurs à son sujet ne cessent de se multiplier. Alors que nous découvrions pas plus tard qu'hier une première photo volée du téléphone pliable d'Apple, un nouvel élément vient de surgir sur la Toile. Malgré les contraintes imposées par le design ultra-fin de l'appareil, l'iPhone Ultra serait doté d'une chambre à vapeur dédiée au refroidissement.
L'iPhone Ultra serait doté d'une chambre à vapeur pour mieux gérer la chauffe
D’après le leaker Fixed Focus Digital sur la plateforme Weibo, les performances thermiques du futur iPhone à écran pliable seraient « assez impressionnantes ». Le leaker ajoute qu’Apple irait « vraiment à fond » sur l’ingénierie thermique de ce modèle.
Pour mémoire, Apple a déjà introduit ce type de solution sur l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. Sur ces modèles, le système utilise une petite quantité d’eau déionisée afin d’éloigner la chaleur de la puce A19 Pro et de la répartir dans le châssis en aluminium. Le géant californien avait alors mis en avant un gain de 40 % en performances soutenues pour les tâches exigeantes par rapport aux précédents systèmes thermiques à base de graphite.
L’intégration d’une chambre à vapeur dans l’iPhone Ultra n’était pourtant pas le choix le plus évident. Souvenez-vous, l’iPhone Air, dont l'approche était principalement axée sur la finesse, ne dispose pas d’un tel dispositif. La rumeur prend aussi du relief parce que le modèle pliable pourrait faire l’impasse sur plusieurs éléments présents sur l’iPhone 17 Pro, notamment Face ID, un téléobjectif, MagSafe, le bouton Action et l’emplacement physique pour carte SIM.
Des sons de cloche contradictoires, mais un lancement toujours prévu pour septembre
Cela ne vous aura probablement pas échappé : plusieurs informations contradictoires ont circulé ces dernières semaines concernant la date de commercialisation de l'iPhone Ultra. Une première rumeur faisait état de problèmes de rendement liés au montage en surface. Un autre leaker, Instant Digital, évoquait de son côté des soucis autour de la charnière, qui n’aurait pas satisfait les exigences d’Apple lors de tests d’ouverture et de fermeture répétés à haute fréquence. Fixed Focus Digital a toutefois contesté cette information en affirmant que la charnière ne serait pas la principale source des difficultés.
DigiTimes avait déjà rapporté en avril que la production accusait environ un à deux mois de retard, tout en maintenant l’hypothèse d’un lancement à l’automne prochain. La production de masse serait prévue pour juillet. Bloomberg, par la voix de Mark Gurman, avait également indiqué en avril que l’iPhone Ultra restait attendu en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, même si, vous le savez, à ce stade tout peut encore arriver.