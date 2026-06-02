D’après le leaker Fixed Focus Digital sur la plateforme Weibo, les performances thermiques du futur iPhone à écran pliable seraient « assez impressionnantes ». Le leaker ajoute qu’Apple irait « vraiment à fond » sur l’ingénierie thermique de ce modèle.

Pour mémoire, Apple a déjà introduit ce type de solution sur l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max. Sur ces modèles, le système utilise une petite quantité d’eau déionisée afin d’éloigner la chaleur de la puce A19 Pro et de la répartir dans le châssis en aluminium. Le géant californien avait alors mis en avant un gain de 40 % en performances soutenues pour les tâches exigeantes par rapport aux précédents systèmes thermiques à base de graphite.

L’intégration d’une chambre à vapeur dans l’iPhone Ultra n’était pourtant pas le choix le plus évident. Souvenez-vous, l’iPhone Air, dont l'approche était principalement axée sur la finesse, ne dispose pas d’un tel dispositif. La rumeur prend aussi du relief parce que le modèle pliable pourrait faire l’impasse sur plusieurs éléments présents sur l’iPhone 17 Pro, notamment Face ID, un téléobjectif, MagSafe, le bouton Action et l’emplacement physique pour carte SIM.