À l’arrière, les nouvelles maquettes permettent de mieux distinguer le bloc photo. Apple miserait sur un double capteur disposé à l’horizontale, intégré dans un plateau qui n’est pas sans rappeler celui de l’iPhone Air. Un détail attire aussi l’attention : le flash prendrait place juste sous le microphone arrière, désormais composé de cinq perforations visibles. Sur l’écran interne, la caméra selfie viendrait se loger dans le coin supérieur gauche, ce qui pourrait modifier la manière dont Apple affiche certains éléments d’interface autour de la caméra frontale, notamment la Dynamic Island.

Reste une inconnue : les coloris. Jusqu’ici, toutes les unités factices aperçues arborent une finition blanche. Le leaker Instant Digital estime même qu’Apple pourrait faire l’impasse sur le noir au lancement. D’autres rumeurs évoquent malgré tout une variante indigo, proche du Deep Blue aperçu sur l’iPhone 17 Pro. Mark Gurman, lui, rapporte que le géant de Cupertino privilégierait des teintes plutôt discrètes pour son iPhone pliant.

Sauf changement de calendrier, l'iPhone Ultra devrait être présenté en septembre prochain, soit en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. En attendant, iOS 27 n'aura bientôt plus de secrets pour nous puisqu'Apple nous donne rendez-vous ce lundi 8 juin à partir de 19 heures pour un événement que l'on espère riche en surprises.