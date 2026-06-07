Le premier iPhone pliant d’Apple continue de se dévoiler avant l’heure. De nouvelles images plus détaillées lèvent un peu plus le voile sur son format, ses écrans et plusieurs choix de design envisagés pour l’iPhone Ultra.
Depuis plusieurs mois, les fuites s'accélèrent autour de l'iPhone Ultra. Sonny Dickson, leaker réputé pour son accès aux maquettes d'accessoires, a publié des images détaillées d'un prototype non fonctionnel. Ces maquettes servent habituellement aux fabricants d'accessoires qui doivent produire en masse des coques et protections avant la présentation officielle. Les images révèlent un appareil au design singulier, très différent des modèles proposés par Samsung ou Huawei, avec un format rappelant un livre plutôt qu'un téléphone classique replié.
L'iPhone Ultra dévoile enfin ses contours
Les nouvelles images partagées par Sonny Dickson permettent d’y voir un peu plus clair sur le premier iPhone pliant. Après des maquettes encore sommaires aperçues en avril aux côtés des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, ces modèles factices affichent un niveau de finition bien plus poussé. On y retrouve un format « livre », proche d’un passeport une fois refermé, avec un appareil plus large que haut et un ratio 4:3 qui tranche avec les smartphones pliants déjà présents sur le marché.
Concernant les dimensions, l’écran externe atteindrait 5,5 pouces, tandis que la dalle OLED intérieure grimperait à 7,8 pouces. Une fois déployé, l’appareil se rapprocherait ainsi du format compact d’un iPad mini. Les visuels montrent aussi un écran de couverture occupant presque toute la façade, avec des bordures légèrement incurvées.
À en croire les clichés, Apple miserait sur un châssis en titane particulièrement fin, annoncé autour de 4,5 mm d’épaisseur. Les boutons de volume migreraient vers la tranche supérieure, tandis que le bouton Action, introduit sur les modèles récents, disparaîtrait ici. Enfin, comme on l'imaginait, l’authentification reposerait sur Touch ID plutôt que Face ID.
Apple pourrait faire une croix sur le noir, au moins au lancement
À l’arrière, les nouvelles maquettes permettent de mieux distinguer le bloc photo. Apple miserait sur un double capteur disposé à l’horizontale, intégré dans un plateau qui n’est pas sans rappeler celui de l’iPhone Air. Un détail attire aussi l’attention : le flash prendrait place juste sous le microphone arrière, désormais composé de cinq perforations visibles. Sur l’écran interne, la caméra selfie viendrait se loger dans le coin supérieur gauche, ce qui pourrait modifier la manière dont Apple affiche certains éléments d’interface autour de la caméra frontale, notamment la Dynamic Island.
Reste une inconnue : les coloris. Jusqu’ici, toutes les unités factices aperçues arborent une finition blanche. Le leaker Instant Digital estime même qu’Apple pourrait faire l’impasse sur le noir au lancement. D’autres rumeurs évoquent malgré tout une variante indigo, proche du Deep Blue aperçu sur l’iPhone 17 Pro. Mark Gurman, lui, rapporte que le géant de Cupertino privilégierait des teintes plutôt discrètes pour son iPhone pliant.
Sauf changement de calendrier, l'iPhone Ultra devrait être présenté en septembre prochain, soit en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. En attendant, iOS 27 n'aura bientôt plus de secrets pour nous puisqu'Apple nous donne rendez-vous ce lundi 8 juin à partir de 19 heures pour un événement que l'on espère riche en surprises.