À quelques mois de son lancement, l'iPhone Ultra continue de faire parler de lui, cette fois autour d’un détail esthétique loin d’être anodin. Le noir, valeur sûre des iPhone haut de gamme, pourrait bien manquer à l’appel sur le tout premier modèle pliant d’Apple.
L'incertitude plane toujours sur les coloris retenus pour le prochain iPhone pliant. Selon une nouvelle rumeur relayée par le leaker Instant Digital sur Weibo, le géant de Cupertino n’aurait pas encore arrêté sa décision concernant une éventuelle version noire de l’appareil. Une incertitude étonnante pour un produit dont les panneaux OLED fournis par Samsung Display entrent déjà en production de masse.
Le noir encore incertain pour le futur iPhone pliant
Instant Digital affirme qu’Apple « n’a pas encore décidé si l’écran pliant sera proposé en noir ». Cette remarque ne signifie pas que le noir serait totalement écarté, mais elle suggère plutôt que cette finition ne serait pas encore verrouillée. Ce point rejoint partiellement une précédente indiscrétion publiée en février. À l’époque, Instant Digital évoquait seulement deux coloris pour ce futur modèle, avec le blanc comme seule teinte confirmée et une seconde option encore inconnue. En mai, le même leaker avait maintenu cette idée d’une offre limitée à deux finitions, sans apporter de précisions supplémentaires.
D’autres sources livrent toutefois une version différente. Macworld a rapporté, en s’appuyant sur une source issue de la chaîne d’approvisionnement, que la seconde couleur pourrait être un indigo proche du Deep Blue de l’iPhone 17 Pro, aux côtés d’un modèle blanc ou argenté plus classique. Mark Gurman de Bloomberg a aussi indiqué qu’Apple chercherait à éviter les couleurs plus fantaisie pour privilégier des tons traditionnels, comme blanc/argent et noir/gris sidéral.
Apple pourrait limiter les coloris pour simplifier la production
Le calendrier de production rend cette hésitation autour du noir difficile à expliquer. Le choix des coloris pèse directement sur l’assemblage, l’approvisionnement en composants et la gestion des différentes versions du produit. Pour un appareil présenté comme particulièrement complexe à fabriquer, un changement de cap à un stade aussi avancé semble peu crédible. Cette rumeur pourrait donc refléter un manque d’informations au sein de la chaîne d’approvisionnement plutôt qu’une réelle indécision chez Apple.
De leur côté, les maquettes apparues jusqu’ici n’ont montré que du blanc. La marque à la pomme a déjà adopté ce type d’approche sur certains lancements haut de gamme par le passé, notamment avec l’Apple Watch Ultra et le Vision Pro, tous deux arrivés avec une seule finition. Nous pourrions également citer le cas de l’iPhone X, lancé en novembre 2017, qui n’était proposé qu’en argent et gris sidéral.
Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, les premiers rendements industriels ainsi que l’accélération progressive des chaînes de fabrication risquent de restreindre les volumes disponibles au moins jusqu’à la fin de l’année. Il précise par ailleurs que les 15 à 20 millions d’unités régulièrement mentionnés renverraient à une demande étalée sur deux à trois ans, plutôt qu’aux seules ventes attendues en 2026.