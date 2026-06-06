Le calendrier de production rend cette hésitation autour du noir difficile à expliquer. Le choix des coloris pèse directement sur l’assemblage, l’approvisionnement en composants et la gestion des différentes versions du produit. Pour un appareil présenté comme particulièrement complexe à fabriquer, un changement de cap à un stade aussi avancé semble peu crédible. Cette rumeur pourrait donc refléter un manque d’informations au sein de la chaîne d’approvisionnement plutôt qu’une réelle indécision chez Apple.

De leur côté, les maquettes apparues jusqu’ici n’ont montré que du blanc. La marque à la pomme a déjà adopté ce type d’approche sur certains lancements haut de gamme par le passé, notamment avec l’Apple Watch Ultra et le Vision Pro, tous deux arrivés avec une seule finition. Nous pourrions également citer le cas de l’iPhone X, lancé en novembre 2017, qui n’était proposé qu’en argent et gris sidéral.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, les premiers rendements industriels ainsi que l’accélération progressive des chaînes de fabrication risquent de restreindre les volumes disponibles au moins jusqu’à la fin de l’année. Il précise par ailleurs que les 15 à 20 millions d’unités régulièrement mentionnés renverraient à une demande étalée sur deux à trois ans, plutôt qu’aux seules ventes attendues en 2026.