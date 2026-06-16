Un fournisseur clé d’Apple vient de confirmer indirectement ce que les rumeurs annonçaient depuis des mois : l’iPhone 18 standard ne sortira pas cet automne. Son lancement est repoussé au printemps 2027.
Depuis plus d’une décennie, Apple a toujours respecté un calendrier gravé dans le marbre : le lancement des iPhone intervient en septembre, chaque année, sans exception. Une vraie mécanique de précision. Mais 2026 marquera une rupture. Selon plusieurs sources concordantes, seuls les modèles Pro et l’iPhone pliable seront présentés à l’automne. L'iPhone 18 standard, lui, devra attendre le premier trimestre 2027. Et cette fois, ce n’est plus seulement une rumeur : un fournisseur majeur d’Apple vient de le confirmer, involontairement, lors d'une assemblée générale.
Un fournisseur qui parle trop, et dit l’essentiel
C’est lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Largan Precision que la confirmation est venue. Lin En-ping, président de ce fabricant taïwanais qui est le principal fournisseur de lentilles pour les appareils photo de l’iPhone, a évoqué publiquement le report de lancement d’un « important client américain » au premier trimestre 2027. Il n’a pas cité Apple nommément, mais la précision est sans équivoque : ce glissement entraîne un décalage dans les approvisionnements en composants, avec une hausse attendue du taux d’utilisation des usines au quatrième trimestre.
Les fournisseurs d’Apple s’expriment rarement sur les calendriers de leurs clients, même de façon indirecte. Le fait que Lin En-ping ait mentionné ce report publiquement donne un poids particulier à cette déclaration, qui vient corroborer une série de rapports publiés depuis plusieurs mois.
Apple veut étaler les lancements tout au long de l’année
Si Apple confirme ce changement, ce sera la première séparation délibérée de ses lancements d’iPhone depuis l’instauration du cycle annuel automnal avec l’iPhone 4S en 2011. La logique industrielle est claire : avec une gamme qui passe à six appareils, contre cinq jusqu’ici, la firme de Cupertino cherche à étaler la pression sur sa chaîne de fabrication tout en offrant à ses différentes gammes une visibilité maximale sur l’ensemble de l’année.Sous ce nouveau schéma, les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et l'iPhone pliable, surnommé iPhone Ultra dans certaines fuites, sortiraient en septembre 2026 comme prévu, même si une rumeur de dernière minute parle d’un lancement du modèle pliant pour 2027. L'iPhone 18 standard, l'iPhone 18e et l'iPhone Air 2 les rejoindraient au printemps 2027. Ces trois modèles d’entrée et de milieu de gamme ne devraient pas connaître de changements de design majeurs, conservant respectivement des dalles de 6,3 et 6,1 pouces. Pour les acheteurs qui guettaient un renouvellement de l'iPhone standard cet automne, le message est sans appel : il faudra patienter jusqu’au printemps prochain.