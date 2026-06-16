C’est lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Largan Precision que la confirmation est venue. Lin En-ping, président de ce fabricant taïwanais qui est le principal fournisseur de lentilles pour les appareils photo de l’iPhone, a évoqué publiquement le report de lancement d’un « important client américain » au premier trimestre 2027. Il n’a pas cité Apple nommément, mais la précision est sans équivoque : ce glissement entraîne un décalage dans les approvisionnements en composants, avec une hausse attendue du taux d’utilisation des usines au quatrième trimestre.

Les fournisseurs d’Apple s’expriment rarement sur les calendriers de leurs clients, même de façon indirecte. Le fait que Lin En-ping ait mentionné ce report publiquement donne un poids particulier à cette déclaration, qui vient corroborer une série de rapports publiés depuis plusieurs mois.