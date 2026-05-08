Le leaker décrit le report comme un « mécanisme d'ajustement de marché remarquablement intelligent ». En prolongeant le cycle de production de l'iPhone 17, Apple s'assure que ce modèle consolide sa domination sur le segment grand public avant l'arrivée d'un iPhone 18 aux spécifications revues à la baisse. La firme de Cupertino viserait des volumes de production suffisants pour participer au Double 11, gigantesque événement commercial chinois organisé en novembre, aussi connu sous le nom de Singles’ Day. Cet événement représente un enjeu majeur pour les parts de marché smartphone en Chine.

Les tensions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale auraient rendu un certain nombre de compromis techniques inévitables. Plutôt que de précipiter la sortie d'un produit dégradé, Apple aurait choisi de retarder le lancement. Un iPhone 18 moins performant passera commercialement mieux s'il débarque dix-huit mois après l'iPhone 17, une fois que ce dernier aura largement occupé le terrain pendant une période étendue.