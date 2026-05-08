Le report de l'iPhone 18 standard au printemps 2027 n'est plus un mystère. Un leaker révèle aujourd'hui qu'Apple a délibérément orchestré ce décalage pour des raisons stratégiques et commerciales bien précises.
Apple rompra l'an prochain une tradition vieille de quinze ans en lançant ses modèles Pro à l'automne 2026, avant les versions standard plusieurs mois plus tard. D’abord attribué aux tensions sur la chaîne d’approvisionnement, ce calendrier éclaté relèverait aussi d’un calcul marketing, selon Fixed Focus Digital, source réputée sur Weibo. Apple chercherait ainsi à prolonger la dynamique de l’iPhone 17 avant d’introduire un successeur techniquement moins ambitieux, tout en réduisant ses coûts de production face à la concurrence Android.
Apple veut laisser plus de temps à l’iPhone 17 avant l’iPhone 18
Le leaker décrit le report comme un « mécanisme d'ajustement de marché remarquablement intelligent ». En prolongeant le cycle de production de l'iPhone 17, Apple s'assure que ce modèle consolide sa domination sur le segment grand public avant l'arrivée d'un iPhone 18 aux spécifications revues à la baisse. La firme de Cupertino viserait des volumes de production suffisants pour participer au Double 11, gigantesque événement commercial chinois organisé en novembre, aussi connu sous le nom de Singles’ Day. Cet événement représente un enjeu majeur pour les parts de marché smartphone en Chine.
Les tensions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale auraient rendu un certain nombre de compromis techniques inévitables. Plutôt que de précipiter la sortie d'un produit dégradé, Apple aurait choisi de retarder le lancement. Un iPhone 18 moins performant passera commercialement mieux s'il débarque dix-huit mois après l'iPhone 17, une fois que ce dernier aura largement occupé le terrain pendant une période étendue.
L’iPhone 18 se rapprocherait techniquement de l’iPhone 18e
Fixed Focus Digital affirme que l'iPhone 18 subira des révisions à la baisse sur plusieurs fronts : processus de fabrication, dalle d'affichage et processeur. Le leaker précise même que certains composants seraient interchangeables entre l'iPhone 18 et l'iPhone 18e, la version encore plus accessible de la gamme. Cette convergence technique entre les deux appareils se vérifierait au niveau de la chaîne d'approvisionnement.
La firme de Cupertino envisagerait de modifier la nomenclature de sa puce A-series pour masquer l'ampleur des changements. Les tests de validation technique de l'iPhone 18 et de l'iPhone 18e se dérouleraient simultanément en juin, confirmant que les deux modèles partagent désormais une base d'ingénierie commune. Le leaker conclut en alléguant que « la décision est prise et ne changera pas » à propos du downgrade et du report de l’iPhone 18. Voilà qui a le mérite d'être clair, même si ces informations restent encore à confirmer.