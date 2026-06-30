Les fichiers contiennent aussi des photos prises dans une usine de Tata, datées du début de l'année 2026. Elles montrent un smartphone classique, de teinte grise, sans repli ni écran courbe, équipé de trois capteurs photo à l'arrière et du logo Apple. Reuters ne peut pas confirmer le numéro de modèle exact, mais sa source affirme qu'il s'agit bien de l'iPhone 18 Pro. Plusieurs documents portent un filigrane "confidential" et des noms de code internes correspondant à cette génération d'appareil.

Le leaker Evan Blass a, de son côté, partagé des vidéos issues du même lot de fichiers, relayées par Android Authority. L'appareil y apparaît dans une finition argentée, une teinte plus claire que le gris décrit par la source de Reuters, avec un îlot photo rectangulaire aux angles arrondis et trois objectifs disposés en triangle, un agencement proche de celui de l'iPhone 17 Pro. Le module embarque aussi un flash LED et un capteur LiDAR. Sur les images, le téléphone est lâché sur une surface dure puis filmé face contre le sol : il ne présente aucun dommage visible, même si les extraits restent courts.

L'iPhone Ultra pliable, présenté comme la nouveauté principale de la gamme 2026, n'apparaît pour l'instant dans aucun fichier identifié. Tata a restreint l'accès à ses systèmes internes et a fait appel à un cabinet d'audit pour mener l'enquête. Apple a ouvert une enquête sur l'incident en coordination avec son sous-traitant.