Apple s’apprête à couper un peu plus le cordon avec Qualcomm sur l’iPhone 18 Pro. Avec sa puce C2 maison, le futur modèle haut de gamme pourrait apporter des changements très concrets face à l’iPhone 17 Pro, notamment sur l’autonomie, la confidentialité et la gestion des réseaux mobiles.
L'iPhone 18 Pro devrait marquer un tournant considérable dans la stratégie d'Apple en matière de connectivité. Le constructeur californien y intégrerait en effet sa puce C2 personnalisée à la place du modem Qualcomm utilisé jusqu'à présent. Cette évolution ne serait pas anodine : elle reposerait sur une intégration étroite entre le processeur A et ce nouveau composant cellulaire, créant des synergies impossibles avec des solutions tierces. Trois domaines en bénéficieraient directement : l'autonomie, la confidentialité et la réactivité réseau.
iPhone 18 Pro : un modem Apple pour grappiller encore de l’autonomie
Le premier avantage devrait concerner l’autonomie. Apple a déjà mis en avant l’efficacité énergétique de ses modems C1 et C1X sur plusieurs appareils, dont l’iPhone 16e, l’iPhone Air et l’iPad Pro M5. À en croire les premiers éléments, la puce C2 devrait poursuivre sur la même lancée. L’intérêt de ce choix vient surtout de l’intégration entre iOS et les composants Apple Silicon. En maîtrisant à la fois le logiciel, le processeur et le modem, Apple peut optimiser plus finement les échanges cellulaires que lorsqu’elle utilise une solution fournie par Qualcomm.
Le gain exact reste toutefois inconnu à l'heure actuelle. Apple a évoqué des progrès liés aux puces C1 et C1X, sans pour autant communiquer de chiffres précis. L’iPhone 18 Pro serait déjà attendu avec une batterie (légèrement ?) plus grande que celle de l’iPhone 17 Pro, et le modem C2 pourrait encore améliorer l'endurance au quotidien.
Avec la puce C2, l’iPhone 18 Pro veut aussi mieux protéger votre localisation
La deuxième différence concernerait cette fois-ci la confidentialité. La marque à la pomme a introduit dans iOS 26.3 une option réservée aux appareils équipés d’un modem conçu en interne baptisée « Limiter le suivi de la position exacte ». Cette fonction réduit la précision des données de localisation accessibles aux réseaux cellulaires.
Dans sa documentation, Apple explique que les réseaux mobiles peuvent estimer la position d’un appareil selon les antennes auxquelles il se connecte. Avec ce réglage activé, l’opérateur peut disposer d’une localisation moins précise, par exemple à l’échelle d’un quartier plutôt qu’à celle d’une adresse. La firme précise aussi que cette option ne modifie ni la qualité du signal ni l’expérience utilisateur.
Pour l’instant, cette fonction est compatible avec l’iPhone Air, les iPhone 17e et 16e, ainsi que l’iPad Pro M5. L’arrivée d’un modem C2 placerait donc l’iPhone 18 Pro dans la même catégorie.
La puce C2 pourrait rendre le réseau mobile moins pénible quand il sature
Le troisième et dernier avantage attendu porterait désormais sur les situations de réseau dégradé. Dans des zones où la couverture est faible ou lorsque le trafic mobile est encombré, l’association entre le processeur de série A et le modem de série C permettrait une meilleure priorisation des données.
Apple a expliqué à Reuters que, lorsqu’un iPhone rencontre un réseau saturé, le processeur peut indiquer au modem quel trafic est le plus sensible au temps afin de le faire passer avant d’autres transferts. Concrètement, cela devrait permettre à l’iPhone de mieux encaisser les ralentissements lorsque le réseau mobile commence à montrer ses limites.
Si Apple vient tout juste de lever le voile sur iOS 27 et ses nouveautés durant la WWDC, il faudra sagement patienter jusqu'à la rentrée de septembre pour découvrir ce que nous réservent véritablement les iPhone 18 Pro et Pro Max.