Le premier avantage devrait concerner l’autonomie. Apple a déjà mis en avant l’efficacité énergétique de ses modems C1 et C1X sur plusieurs appareils, dont l’iPhone 16e, l’iPhone Air et l’iPad Pro M5. À en croire les premiers éléments, la puce C2 devrait poursuivre sur la même lancée. L’intérêt de ce choix vient surtout de l’intégration entre iOS et les composants Apple Silicon. En maîtrisant à la fois le logiciel, le processeur et le modem, Apple peut optimiser plus finement les échanges cellulaires que lorsqu’elle utilise une solution fournie par Qualcomm.

Le gain exact reste toutefois inconnu à l'heure actuelle. Apple a évoqué des progrès liés aux puces C1 et C1X, sans pour autant communiquer de chiffres précis. L’iPhone 18 Pro serait déjà attendu avec une batterie (légèrement ?) plus grande que celle de l’iPhone 17 Pro, et le modem C2 pourrait encore améliorer l'endurance au quotidien.