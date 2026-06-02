D’après cette fuite, l’iPhone 18 Pro vendu en Chine disposerait d’une batterie d’environ 4 056 mAh. Le modèle américain, dépourvu de tiroir SIM, monterait pour sa part à environ 4 288 mAh. Cette différence s’expliquerait par l’espace interne libéré sur les iPhone commercialisés aux États-Unis où Apple a supprimé le logement SIM physique depuis le lancement de la gamme iPhone 14. Les modèles chinois continuent quant à eux d’intégrer ce tiroir, à l’exception de l’iPhone Air, compatible eSIM partout dans le monde, Chine incluse. Ce choix laisserait donc un peu moins de place à la batterie sur les versions destinées à ce marché.

Si ces données se vérifient, la progression resterait relativement modeste. Le modèle chinois gagnerait environ 68 mAh par rapport à l’iPhone 17 Pro avec tiroir SIM, tandis que la version américaine n’ajouterait qu’environ 36 mAh face à l’iPhone 17 Pro équivalent. Vous en conviendrez, ces différences restent quelque peu limitées au regard de la précédente génération.