Un nouveau leak autour du prochain smartphone haut de gamme d’Apple vient jeter un froid sur les attentes liées à l’autonomie. Si la fuite se confirme, l’iPhone 18 Pro miserait sur une batterie à peine plus généreuse que celle de son prédécesseur.
Selon les informations partagées par Digital Chat Station sur Weibo, le géant de Cupertino testerait plusieurs configurations de batterie pour l’iPhone 18 Pro. La marque reprendrait une distinction déjà vue l'année dernière avec l’iPhone 17 Pro : une version destinée au marché chinois, équipée d’un tiroir SIM physique, et une version américaine uniquement compatible eSIM.
Des capacités différentes selon les marchés pour l'iPhone 18 Pro
D’après cette fuite, l’iPhone 18 Pro vendu en Chine disposerait d’une batterie d’environ 4 056 mAh. Le modèle américain, dépourvu de tiroir SIM, monterait pour sa part à environ 4 288 mAh. Cette différence s’expliquerait par l’espace interne libéré sur les iPhone commercialisés aux États-Unis où Apple a supprimé le logement SIM physique depuis le lancement de la gamme iPhone 14. Les modèles chinois continuent quant à eux d’intégrer ce tiroir, à l’exception de l’iPhone Air, compatible eSIM partout dans le monde, Chine incluse. Ce choix laisserait donc un peu moins de place à la batterie sur les versions destinées à ce marché.
Si ces données se vérifient, la progression resterait relativement modeste. Le modèle chinois gagnerait environ 68 mAh par rapport à l’iPhone 17 Pro avec tiroir SIM, tandis que la version américaine n’ajouterait qu’environ 36 mAh face à l’iPhone 17 Pro équivalent. Vous en conviendrez, ces différences restent quelque peu limitées au regard de la précédente génération.
Des chiffres qui restent encore à confirmer
Pour mémoire, Digital Chat Station avait déjà évoqué en février la batterie de l’iPhone 18 Pro Max. Selon cette précédente fuite, le grand modèle Pro Max entrerait dans la zone des « 5 000 mAh », avec environ 5 000 mAh pour la version chinoise et entre 5 100 et 5 200 mAh pour les versions internationales.
Concernant l’iPhone 18 Pro, une faible hausse de capacité ne permet toutefois pas, à elle seule, de déduire l’autonomie finale. Les futurs modèles Pro sont aussi attendus avec la puce A20 Pro qui utiliserait le procédé de gravure en 2 nm de TSMC. Cette évolution pourrait notamment améliorer l’efficacité énergétique. De plus, Apple intégrerait également un modem C2, lui aussi susceptible de jouer sur la consommation.
En l’état, cette fuite laisse entrevoir une évolution mesurée de la batterie de l’iPhone 18 Pro. Notez cependant que les capacités avancées jusqu'alors n'ont pas été confirmées et devront donc être vérifiées lors de nouvelles informations plus solides.