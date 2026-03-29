D’après le leaker Ice Universe, qui s’est exprimé sur le réseau chinois Weibo, Apple préparerait une modification ciblée de l’affichage frontal. Selon ses propos, « pour la série iPhone 18, les bordures noires restent inchangées ; seule la Dynamic Island a été réduite en taille, tandis que les bordures sont identiques à celles de la série iPhone 17 ».

Ce point n’a rien de surprenant : aucune information fiable ne suggérait une réduction des bordures. En revanche, la mention explicite de la « série iPhone 18 » suggère que ce changement pourrait concerner plus de modèles que prévu. Jusqu’à présent, les fuites concernaient uniquement les modèles Pro et Pro Max.

Dans un second message publié sur X (anciennement Twitter), la même source précise que cette évolution concernerait au moins trois modèles distincts, et ne se limiterait donc pas aux déclinaisons les plus haut de gamme.