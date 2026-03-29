Les fuites continuent de préciser ce que pourrait réserver la prochaine génération d’iPhone. Cette fois, c’est la Dynamic Island qui serait concernée, avec une évolution qui ne se limiterait pas aux modèles Pro.
Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour de l’iPhone 18 évoquent des ajustements esthétiques attendus sur les déclinaisons Pro. Une fuite récente suggère toutefois que certains de ces changements ne seraient pas limités à ces modèles. C'est notamment le cas de la Dynamic Island, qui pourrait finalement évoluer sur une plus large partie de la gamme.
Une Dynamic Island plus discrète sur plusieurs iPhone 18
D’après le leaker Ice Universe, qui s’est exprimé sur le réseau chinois Weibo, Apple préparerait une modification ciblée de l’affichage frontal. Selon ses propos, « pour la série iPhone 18, les bordures noires restent inchangées ; seule la Dynamic Island a été réduite en taille, tandis que les bordures sont identiques à celles de la série iPhone 17 ».
Ce point n’a rien de surprenant : aucune information fiable ne suggérait une réduction des bordures. En revanche, la mention explicite de la « série iPhone 18 » suggère que ce changement pourrait concerner plus de modèles que prévu. Jusqu’à présent, les fuites concernaient uniquement les modèles Pro et Pro Max.
Dans un second message publié sur X (anciennement Twitter), la même source précise que cette évolution concernerait au moins trois modèles distincts, et ne se limiterait donc pas aux déclinaisons les plus haut de gamme.
Apple envisagerait un déploiement en deux temps
Autre élément à prendre en compte : le calendrier de sortie évoqué pour cette génération. Les versions Pro et Pro Max seraient attendues à l’automne, tandis que le modèle standard de l’iPhone 18 n’arriverait qu’au début de l’année 2027. Cela pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi les premières informations se concentraient sur les modèles les plus premium. Si ces derniers sont lancés en premier, ils deviennent logiquement les principaux sujets des fuites initiales.
Dans l’immédiat, cette Dynamic Island plus compacte pourrait d’abord apparaître sur les modèles attendus à l’automne. Le reste de la gamme, notamment le modèle standard prévu plus tard, pourrait ne pas en profiter immédiatement.