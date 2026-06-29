Un iPhone 18 avec 9 Go de RAM au lieu de 8 Go ? C'est ce qui semble se profiler chez Apple, afin d'augmenter la quantité de mémoire vive sur les versions les moins onéreuses, sans faire exploser la facture.
Selon l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait proposer ses futurs smartphones iPhone 18 avec 9 Go de RAM au lieu de 8 Go dans les modèles actuels. Cette configuration de 9 Go constituerait une première pour Apple, qui n'a jamais utilisé de telle capacité de mémoire dans ses téléphones. L'analyste explique que la marque à la pomme pourrait atteindre cette capacité en utilisant six modules de 1,5 Go chacun, contre quatre modules de 2 Go dans la génération actuelle.
Une évolution liée à l'IA
D'après Ming-Chi Kuo, cette augmentation de la mémoire vive répondrait aux besoins croissants des fonctionnalités d'Apple Intelligence. En effet, iOS 27 propose enfin des fonctionnalités d'IA dignes de ce nom, cependant, elles consomment plus de mémoire vive. La RAM supplémentaire permettrait au système de gérer ces tâches plus efficacement et de maintenir des performances fluides.
Les modèles haut de gamme : iPhone 18 Pro, Pro Max et le modèle pliable évoqué dans les rumeurs conserveraient quant à eux 12 Go de RAM. Cette capacité serait déjà suffisante pour faire fonctionner les fonctionnalités d'IA actuelles et à venir sans nécessiter d'amélioration.
- La grande autonomie
- Les performances
- L'arrivée de MagSafe
- Un écran plus grand et enfin en 120 Hz
- La luminosité irrésistible de l'écran
- Excellentes performances
- Un nouveau design aluminium réussi
- De beaux progrès sur la chauffe
- Les meilleures performances du marché
Une réponse aux contraintes économiques ?
La question se pose de savoir pourquoi Apple n'uniformiserait pas sa gamme avec 12 Go de RAM sur tous les modèles. Bien que Ming-Chi Kuo ne fournisse pas d'explication précise, la réponse peut être vite trouvée. En effet, les contraintes d'approvisionnement en mémoire au niveau de l'industrie pourraient jouer un rôle. Apple a déjà ajusté les prix de certains Mac et iPad en réponse aux fluctuations du coût de la RAM, ce qui suggère une volonté d'équilibrer performances et maîtrise des coûts.
Si cette information se confirme, elle ferait augmenter le prix des iPhone "d'entrée de gamme". Cette approche pourrait également inspirer les fabricants Android, qui pourraient à leur tour expérimenter des configurations de RAM non standard pour optimiser le rapport entre performances IA et efficacité économique, ou carrément revoir à la baisse la quantité de RAM de certains smartphones.