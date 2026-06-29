Qesaco

J’ai cru comprendre que pour leur IA, il fallait absolument 12 Go d’où les produits antérieurs déclarés obsolètes par Apple …

Pourquoi sorti un nouveau modèle si il est « moins bien » (encore faut il en effet s’entendre ce qu’est « moins bien » pour un téléphone qui fait déjà tout ce que l’on peut en attendre depuis des années )