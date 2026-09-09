Le live est ouvert !
Bienvenue à toutes et à tous ! La keynote Apple débute à 19 heures, mais on ouvre les portes dès maintenant. Installez-vous : on va patienter ensemble et faire le point sur les dernières rumeurs avant le début des annonces.
Apple tient ce soir son événement « Surprise and shine » : iPhone Duo pliable, iPhone 18 Pro et Pro Max, nouvelles Apple Watch et AirPods 5 sont attendus au programme. Voici ce que les dernières rumeurs révèlent, et ce qu'il faut savoir avant le coup d'envoi.
La rentrée Apple, c'est ce soir. L'événement « Surprise and shine » s'annonce particulièrement chargé : la firme de Cupertino devrait y dévoiler non seulement ses iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, mais aussi son tout premier smartphone pliable, l'iPhone Duo. On devrait également en apprendre plus sur la prochaine fournée d'Apple Watch .On fait le point sur les dernières informations avant le show.
Pour ne rien manquer de la conférence Apple de ce soir, le plus simple reste de passer par YouTube. Apple diffusera l’événement en direct sur sa chaîne officielle, avec un live accessible depuis un ordinateur, un smartphone, une tablette ou un téléviseur connecté. La conférence débutera à 19 heures, heure de Paris : vous pouvez rejoindre le direct quelques minutes avant le coup d’envoi pour être certain de ne manquer aucune annonce.
Dès le lancement de la conférence, cet article basculera en direct pour vous faire vivre l’événement au rythme des annonces d’Apple. Nouveaux iPhone, Apple Watch, AirPods, surprises éventuelles : nous mettrons cette page à jour en temps réel, avec les principales nouveautés, les informations à retenir et nos premières analyses. Vous pourrez donc suivre l’intégralité des annonces ici, sans avoir à regarder toute la conférence.
iPhone 18 Pro Max avec ouverture mécanique, Dynamic Island revu : le rapport Gurman de la nuit
Côté charge, un développeur a publié du code issu de l'optimiseur thermique d'iOS 27 qui suggère que les iPhone 18 Pro chargeraient jusqu'à 33 % plus vite que les modèles 17 Pro. Une chambre à vapeur remaniée compléterait le tableau thermique des nouveaux Pro.
iPhone Duo à 2 000 dollars et AirPods 5 sans caméra
Sur l'iPhone Duo, on s'attend au support de l'Apple Pencil, du multitâche côte à côte façon iPad, à deux coloris (blanc et bleu foncé), un prix de départ à 2 000 dollars et à une disponibilité envisagée « dès octobre ».
Les AirPods 5 devraient également être au programme ce soir. Gurman indique qu'ils seront proposés en deux versions, avec ou sans étui de charge sans fil, et promettent une réduction de bruit « considérablement améliorée ». Les AirPods avec caméras, un temps envisagés pour cet événement, ont en revanche été repoussés à l'année prochaine. Pour les précommandes, les iPhone 18 Pro et l'iPhone Duo ouvriraient le bal le 12 septembre « à l'heure habituelle », soit 14 h : un jour plus tard que le schéma habituel, en raison du 25e anniversaire du 11 septembre.
Apple Watch Series 12, Ultra 4… et peut-être une nouvelle Apple TV
Les iPhone ne devraient pas être seuls sur scène. Apple devrait profiter de sa keynote pour renouveler ses montres connectées avec les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4. Pas de révolution esthétique en vue, mais des évolutions internes sont attendues, notamment une nouvelle génération de puce et des fonctions de suivi de santé plus poussées. La Series 12 pourrait également marquer le retour d'une finition en céramique, tandis qu'aucune nouvelle Apple Watch SE ne serait prévue cette année.
Plus incertaine, mais à surveiller : une nouvelle Apple TV 4K. Le boîtier multimédia d'Apple n'a plus été renouvelé depuis 2022 et son successeur serait enfin prêt pour cet automne. Les rumeurs évoquent notamment une puce A17 Pro, un nouveau composant réseau maison avec Wi-Fi 7 et surtout une intégration beaucoup plus poussée du nouveau Siri et d'Apple Intelligence. Sa présence à la keynote de ce soir n'est toutefois pas aussi assurée que celle des nouvelles Apple Watch.
Le programme est dense, et l'iPhone Duo concentre l'essentiel de l'attention avant même que le rideau ne se lève. À 2 000 dollars, le premier pliable d'Apple devra convaincre sur l'usage réel autant que sur le symbole. Les premières annonces officielles permettront de confronter ces rumeurs de dernière minute à la réalité du produit. Qu'attendez-vous le plus de cette keynote « Surprise and shine » ?