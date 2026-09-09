La rentrée Apple, c'est ce soir. L'événement « Surprise and shine » s'annonce particulièrement chargé : la firme de Cupertino devrait y dévoiler non seulement ses iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, mais aussi son tout premier smartphone pliable, l'iPhone Duo. On devrait également en apprendre plus sur la prochaine fournée d'Apple Watch .On fait le point sur les dernières informations avant le show.

Pour ne rien manquer de la conférence Apple de ce soir, le plus simple reste de passer par YouTube. Apple diffusera l’événement en direct sur sa chaîne officielle, avec un live accessible depuis un ordinateur, un smartphone, une tablette ou un téléviseur connecté. La conférence débutera à 19 heures, heure de Paris : vous pouvez rejoindre le direct quelques minutes avant le coup d’envoi pour être certain de ne manquer aucune annonce.

Dès le lancement de la conférence, cet article basculera en direct pour vous faire vivre l’événement au rythme des annonces d’Apple. Nouveaux iPhone, Apple Watch, AirPods, surprises éventuelles : nous mettrons cette page à jour en temps réel, avec les principales nouveautés, les informations à retenir et nos premières analyses. Vous pourrez donc suivre l’intégralité des annonces ici, sans avoir à regarder toute la conférence.