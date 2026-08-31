Aujourd'hui, le capteur de fréquence cardiaque de l'Apple Watch relève des mesures ponctuelles en dehors des séances d'entrainement de son propriétaire. La Series 12 irait encore plus loin en enregistrant ces données tout au long de la journée, sans la moindre interruption. Concrètement, ce flux continu permettrait d'alimenter des analyses plus fines sur la récupération, le stress ou l'état général de forme de l'utilisateur.

L'autre nouveauté concernerait directement l'application Forme. Le géant de Cupertino travaillerait sur une refonte de son interface santé en s'inspirant de ce que proposent des plateformes comme Whoop et Oura, généralement appréciées pour la lisibilité de leurs tableaux de bord. Gurman décrit un affichage davantage centré sur les métriques de bien-être, là où l'interface actuelle est souvent perçue comme étant trop focalisée sur les anneaux d'activité. Les données quotidiennes deviendraient alors réellement exploitables par l'utilisateur.