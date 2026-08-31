Apple ne compte pas seulement changer le bracelet de sa prochaine montre : elle préparerait aussi de nouveaux moyens pour mieux suivre votre santé. Selon Mark Gurman, la Series 12 pourrait mesurer la fréquence cardiaque en continu et profiter d’une application Forme entièrement repensée.
Les fuites concernant l’Apple Watch Series 12 se précisent. Dans son dernier bulletin, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman dévoile deux nouveautés dédiées au suivi de la santé, mais également plusieurs nouvelles finitions que préparerait Apple pour sa prochaine montre connectée. Des changements qui ne devraient pas révolutionner l’Apple Watch, mais qui pourraient malgré tout améliorer son suivi au quotidien.
Apple Watch Series 12 : un suivi cardiaque continu et une nouvelle application Forme
Aujourd'hui, le capteur de fréquence cardiaque de l'Apple Watch relève des mesures ponctuelles en dehors des séances d'entrainement de son propriétaire. La Series 12 irait encore plus loin en enregistrant ces données tout au long de la journée, sans la moindre interruption. Concrètement, ce flux continu permettrait d'alimenter des analyses plus fines sur la récupération, le stress ou l'état général de forme de l'utilisateur.
L'autre nouveauté concernerait directement l'application Forme. Le géant de Cupertino travaillerait sur une refonte de son interface santé en s'inspirant de ce que proposent des plateformes comme Whoop et Oura, généralement appréciées pour la lisibilité de leurs tableaux de bord. Gurman décrit un affichage davantage centré sur les métriques de bien-être, là où l'interface actuelle est souvent perçue comme étant trop focalisée sur les anneaux d'activité. Les données quotidiennes deviendraient alors réellement exploitables par l'utilisateur.
La céramique revient, mais Apple préparerait aussi un nouveau design
Apple préparerait également plusieurs changements du côté des finitions. Comme nous l’évoquions précédemment, la céramique pourrait faire son retour avec l’Apple Watch Series 12, avec deux options envisagées : un blanc traditionnel et un gris foncé. La marque à la pomme travaillerait par ailleurs sur « de nombreuses nouvelles couleurs et configurations de bracelets », toujours selon les informations rapportées par Mark Gurman.
Le journaliste évoque enfin un changement plus important pour les générations suivantes. Apple souhaiterait préparer une refonte majeure de l’Apple Watch pour l’année prochaine avec la Series 13, voire éventuellement 2028, à l'occasion de la sortie de la Series 14. Depuis ses débuts, l’Apple Watch a conservé les grandes lignes de son design, malgré quelques évolutions au fil des générations. Apple pourrait donc être prête à tourner la page et à revoir enfin sa montre en profondeur.
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