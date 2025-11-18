Selon le leaker Instant Digital sur le réseau social Weibo, Apple travaille simultanément sur plusieurs prototypes d’une Apple Watch entièrement repensée. Certains modèles auraient déjà franchi l’étape des tests en conditions réelles, mais aucun ne serait encore suffisamment abouti pour constituer une base de produit commercialisable. Ce chantier, mené depuis plusieurs années, serait assez costaud, et inciterait Apple à la prudence. Le constructeur veut prendre son temps pour peaufiner son nouveau produit, très important dans sa stratégie tournée vers la santé.

Cette période de recherche prolongée expliquerait pourquoi les dernières générations n’ont pas connu de rupture majeure, malgré des rumeurs longtemps persistantes. Apple procéderait ainsi par itérations discrètes, le temps que sa vision d’une nouvelle Watch se stabilise. Le projet ne serait pas un simple lifting, mais une véritable réinvention, tant sur le plan matériel que logiciel.