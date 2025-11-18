Après des années de légères évolutions, l’Apple Watch pourrait connaître sa plus grande transformation depuis son lancement. Mais ceux qui espéraient un renouveau rapide vont devoir patienter, et pas qu'un peu.
L’Apple Watch est entrée depuis plusieurs années dans un cycle d’améliorations assez prudentes. Depuis 2015, l'année de sortie du premier modèle, la montre connectée n'a que peu évolué, conservant son design carré aux bords arrondis. Tout juste a-t-on pu voir quelques améliorations, avec un écran plus grand ou un boitier moins épais, mais rien de radicalement différent. Entre défis techniques, complications réglementaires et ambitions revues à la hausse en interne, Apple semble prendre son temps avant d’opérer un virage décisif, mais de nouvelles informations indiquent que le nouveau design est enfin sur de bonnes voies.
Apple travaille activement au futur de l'Apple Watch
Selon le leaker Instant Digital sur le réseau social Weibo, Apple travaille simultanément sur plusieurs prototypes d’une Apple Watch entièrement repensée. Certains modèles auraient déjà franchi l’étape des tests en conditions réelles, mais aucun ne serait encore suffisamment abouti pour constituer une base de produit commercialisable. Ce chantier, mené depuis plusieurs années, serait assez costaud, et inciterait Apple à la prudence. Le constructeur veut prendre son temps pour peaufiner son nouveau produit, très important dans sa stratégie tournée vers la santé.
Cette période de recherche prolongée expliquerait pourquoi les dernières générations n’ont pas connu de rupture majeure, malgré des rumeurs longtemps persistantes. Apple procéderait ainsi par itérations discrètes, le temps que sa vision d’une nouvelle Watch se stabilise. Le projet ne serait pas un simple lifting, mais une véritable réinvention, tant sur le plan matériel que logiciel.
Une sortie envisagée pour 2028…si tout va bien
La refonte envisagée porterait sur plusieurs aspects fondamentaux du produit : format du boîtier, technologies d’affichage, autonomie, et évidemment une nouvelle vague de capteurs santé. Mais ces évolutions, ambitieuses, demandent encore des ajustements. On pense notamment au capteur de glycémie, évoqué depuis des années et qui poserait quelques challenges de taille aux ingénieurs d'Apple.
À ce stade, la fenêtre de sortie la plus crédible évoquée en interne serait 2028, un horizon bien plus lointain que ne pourraient l'espérer les fans de la tocante connectée. Apple d'ailleurs ne s’interdirait pas de revoir encore ce calendrier si les prototypes ne passent pas les validations attendues. D’ici là, la gamme devrait continuer à évoluer à un rythme mesuré, le temps que la marque finalise, on l'espère, cette future génération pensée comme un tournant majeur pour l'Apple Watch.