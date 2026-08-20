Si la rumeur se confirme, il est toutefois impossible de savoir si Apple proposerait de nouvelles couleurs pour cette gamme. En effet, l'Apple Watch Series 12 devrait proposer plusieurs couleurs et plusieurs matériaux, comme l'acier et l'aluminium, des matériaux utilisés de manière récurrente par le constructeur. Le leaker ne donne toutefois pas plus d'informations, mais le tarif devrait être plus élevé, en raison du matériau premium utilisé.