La future Apple Watch pourrait renouer avec la céramique, un matériau précédemment abandonné après la Series 5. La nouvelle Series 12 proposerait ainsi une version plus raffinée, avec une augmentation tarifaire à la clé.
Une rumeur relayée par un leaker sur X suggère qu’Apple pourrait se remettre à proposer un boîtier en céramique pour sa prochaine montre connectée, l'Apple Watch Series 12. Si cette information se confirme, il s’agirait d’un retour notable après sept ans d'absence.
Une seule couleur pour la céramique ?
La dernière version proposant ce matériau étant l’Apple Watch Edition Series 5, commercialisée en 2019. À l’époque, le modèle en céramique était disponible uniquement en blanc. Puis, plus rien à partir des générations précédentes, ce matériau a totalement été abandonné par la marque à la pomme.
Si la rumeur se confirme, il est toutefois impossible de savoir si Apple proposerait de nouvelles couleurs pour cette gamme. En effet, l'Apple Watch Series 12 devrait proposer plusieurs couleurs et plusieurs matériaux, comme l'acier et l'aluminium, des matériaux utilisés de manière récurrente par le constructeur. Le leaker ne donne toutefois pas plus d'informations, mais le tarif devrait être plus élevé, en raison du matériau premium utilisé.
La présentation attendue début septembre
La présentation de l’Apple Watch Series 12 est attendue lors d’un événement prévu début septembre, probablement les 8 ou 9 septembre.
Ce même événement devrait également être l’occasion pour Apple d’annoncer les nouveaux iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra.
Participer à la discussion
Partagez votre avis avec la communauté Clubic.